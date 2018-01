Playtech.ro: Ce e in mintea unui pedofil si de ce e atat de greu sa recunosti unul

Cand te gandesti la orientarea sexuala a omului din fata ta, te gandesti ca este heterosexual, bisexual sau homosexual. Asta pentru ca, teoretic, niciuna dintre acestea nu incalca libertatea nimanui ca sa si-o manifeste pe a sa, nu-l constrange si nu il supune unor traume, care pot avea un impact sever asupra partenerului.Chiar si asa, ultimele luni de la Hollywood au aratat ca viata nu e atat de simpla si ca teoria nu prea are de-a face cu practica. Ca miscarea #metoo, de exemplu, sau chiar cazul lui Kevin Spacey.Pe 5 ianuarie, Eugen Stan, un barbat de 47 de ani, agent in Brigada de Politie Rutiera a Capitalei, a molestat doi minori in liftul unui bloc din Capitala. Dupa ce a fost prins de politisti s-a aflat ca barbatul este este protagonistul mai multor cazuri de pedofilie si perversiuni sexuale. El este si tatal unei fete.Imediat dupa ce filmarea din lift, surprinsa cu camerele de luat vedere, a ajuns in online, Facebook s-a mobilizat si a incercat sa ajute la prinderea lui, distribuind imaginile cu acesta. Probabil ca majoritatea celor care au vazut scenele si-au facut cruce si si-au pus o multime de intrebari cu privire la aceasta tipologie de individ. Cum sa faca asta? Ce e in capul lui? Cum poti sa gandesti asa? sau altele.Citeste restul articolului pe Playtech.ro