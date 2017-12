O regiune a creierului prezenta in ambele emisfere - planum temporal - este mai extinsa in emisfera stanga decat in cea dreapta. Aceasta constatare a fost asociata in anii 1960 teoriei procesarii limbajului in emisfera stanga a creierului, insa in prezent cercetatorii europeni sunt de parere ca aceasta asimetrie a creierului nu sustine teoria emisa in urma cu 50 de ani, scrie alphagalileo.org.