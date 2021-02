Un băiat în vârstă de 15 ani, inculpat pentru uciderea unui şofer de taxi român găsit înjunghiat la Londra

Gabrel Bringye trăia în Marea Britanie de 13 ani şi lucra ca şofer de taxi în Londra din anul 2015. Sora sa a oferit poliţiei detalii despre ultima lui adresă, care era din Tottenham.

#ARREST | Detectives investigating the murder of Gabriel Bringye [pic] in #Haringey on Wednesday evening have made an arrest https://t.co/kSJXYM51tp