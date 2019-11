MAE, precizări privind cazul Cameliei Smicală, medicul român ai cărui copii au fost luați de statul finlandez

Reacția MAE vine după ce Camelia Smicală a scris, vineri, pe Facebook, că este din nou acuzată că ar vrea să își fure copiii, fiindcă a cerut ajutorul României. Ea a adăugat că cei doi copii solicită să fie aduși în România, prin urmare nu ar putea fi vorba despre o răpire.

„Cu privire la declarațiile din spațiul public ale doamnei Camelia Jalaskoski (fostă Smicală - n.r.) privind intenția de a solicita azil în Ambasada României la Helsinki și repatrierea sa împreună cu cei doi copii minori ai săi, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări: În cursul zilei de astăzi (vineri - n.r.), ministrul Aacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus ca ambasadorul României la Helsinki să o contacteze de urgență pe doamna Jalaskoski și să o invite la o discuție, la sediul misiunii diplomatice, pentru a clarifica solicitările sale și posibilitățile de asistență consulară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”, a transmis MAE, vineri, într-un comunicat, citat de Mediafax.Ministerul de Externe a mai precizat că ambasadorul României o contactase deja telefonic, vineri, pe Camelia Smicală, pentru a îi transmite disponibilitatea de a continua discuțiile cu privire la situația ei.„Astfel, ambasadorul României la Helsinki, Răzvan Rotundu, a contactat-o telefonic pe doamna Jalaskoski și a invitat-o la sediul misiunii pentru o discuție clarificatoare. În cadrul conversației telefonice, ambasadorul României la Helsinki, Răzvan Rotundu, a reiterat întreaga deschidere a Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv a misiunii diplomatice de a continua dialogul, asistența consulară și demersurile în beneficiul doamnei Jalaskoski și a celor doi minori, cetățeni români, cu respectarea dreptului internațional și european și a legislației statului de reședință”, potrivit sursei citate.MAE adaugă că aceasta a refuzat invitația, „condiționând derularea discuției în sediul Ambasadei de acceptarea solicitării sale de acordare de azil în Ambasadă”.Astfel, în contextul solicitării Cameliei Smicală de acordare de către statul român a azilului, MAE face următoarele precizările:„- Azilul este o formă de protecție acordată de către un stat pe teritoriul său (deci nu în interiorul unei Ambasade, al cărei teritoriu, în dreptul diplomatic actual nu este echivalent cu teritoriul statului de care aparține) unei persoane având cetățenia unui alt stat sau unui apatrid și vizează protejarea persoanei în cauză în situațiile în care viața, integritatea fizică sau libertatea acesteia ar fi amenințate pe motivul apartenenței la o rasă, religie, naționalitate, la un anumit grup social sau pentru opinii politice;- Întrucât doamna Camelia Jalaskoski este cetățean român, această formă de protecție nu este aplicabilă în cazul său;- Conceptul de azil nu poate fi invocat în relația dintre statele membre ale Uniunii Europene, având în vedere că Uniunea Europeană plasează protejarea drepturilor fundamentale printre valorile sale. Norma UE în materie, respectiv Regulamentul (UE) nr. 604/2013, se referă exclusiv la cererile formulate de cetățeni ai unui stat terț (stat non-membru UE) sau de apatrizi”, a mai arătat sursa menționată.Totodată, ambasadorul României la Helsinki a exprimat întreaga disponibilitate a Ambasadei României la Helsinki de a prelua cererile de eliberare a unor documente de călătorie pentru cei doi minori, după prezentarea documentelor necesare și cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege.MAE mai menționează că „situația doamnei Camelia Jalaskoski și a celor doi copii minori ai acesteia se află în mod constant în atenția prioritară a Ministerului Afacerilor Externe și a Ambasadei României la Helsinki, care a întreprins, încă din anul 2016, multiple demersuri de asistență consulară pe lângă serviciile locale de protecție a copiilor, autoritățile judiciare competente, Ministerul Afacerilor Externe și alte autorități centrale finlandeze”, conchide comunicatul de presă.„Am fost până în fața ambasadei. Ambasadorul a spus că nu ne poate găzdui în ambasadă, dar că mă invită la discuții. Bănuiesc ca a anunțat poliția care ne-ar fi așteptat la poartă ambasadei. Socialul a sunat și a spus ca din acest moment nu mai vad și nu voi mai vorbi cu copiii vreodată. Maria este la carceră și nu are voie să vorbească măcar cu avocatul ei. Mă acuză iar că aș fi vrut sa fur copiii, pentru faptul că am cerut ajutorul României. Copiii cer sa fie duși în România, deci, chiar și dacă ar fi fost adevărat, nu ar fi fost vorba despre răpire. Aș fi avut milioane de posibilități să fur copiii dacă aș fi dorit. Nu am dorit asta. Pentru siguranța lui Mihai, el s-a dus la un prieten (nu știu unde) iar eu sunt terminată. Repet, Maria este la carceră, fără a avea dreptul de a vorbi măcar cu avocatul ei. Poliția finlandeză ne vânează”, a scris Camelia Smicală, vineri, pe Facebook.În 2015, Camelia Smicală, medic din Piatra-Neamț, locuia în Finlanda și era căsătorită cu un cetățean finlandez, care o abuza, iar femeia a amenințat că pleacă de acasă, împreună cu cei doi copii. Soțul a anunțat, însă, serviciile sociale și astfel au fost luați copiii, în urma unei descinderi în forţă.