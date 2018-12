Moş Crăciun de la Roma va ajunge la copii nevoiaşi din România: „Faptele bune sunt molipsitoare”

Anca a organizat un punct de colectă a cadourilor la supermarketul românesc din Roma: „Poprietarii magazinului ne-au dat un spaţiu unde au început să sosească pachete şi cadouri. Aşa au început să se strângă cutii, sacoşe, cadouri pentru copii. „Unii veneau cu o ciocolată, se scuzau cumva că nu pot da mai mult. Alţii au adus conserve - pateuri, ton, făină, ulei, biscuiţi. Alţi români au adus rechizite pentru şcoală şi multe perechi de şosete calde de iarnă”.









Pe 6 decembrie, cadourile au fost împachetate pe categorii şi trimise către Arad, unde vor fi distribuite pe vârste, gata să fie dăruite de Crăciun copiilor.









Care a fost momentul cel mai emoţionant? „Nu mă aşteptam la un asemenea succes, aveam lacrimi de bucurie în ochi eu însămi, de parcă primeam eu un cadou, de fiecare dată! O prietenă româncă din Roma, care a adus haine, mi-a spus că ea a avut o copilărie grea: şi ea cerea portocale Moşului! Iar acum se bucură că poate da ceva unui copil, să-i aducă un moment de fericire!”​

Campania a depăşit graniţa României, ajungând în Italia. Aici, câţiva români din Roma s-au mobilizat pentru a trimite cadouri copiilor nevoiaşi din ţară. Chiar de 6 decembrie, de Sf. Nicolae, 16 pachete pline cu daruri au plecat spre România.Despre iniţiativa românilor din Roma am vorbit cu cea care a coordonat campania la Roma: Anca Mihai, jurnalist, preşedintă a Asociaţiei Human 4 Human.„Am aflat de pe reţelele de socializare de campania de cadouri de sărbători pentru copiii săraci. Mai ales, m-a impresionat scrisoarea către Moş Crăciun a unei fetiţe, care cerea doar două portocale şi nişte biscuiţi. Am postat scrisoarea pe reţelele de socializare şi am început să primesc zeci de mesaje de la români din Italia, care au vrut să ajute”.Printre cei care au răspuns apelului au fost şi câţiva funcţionari de la Consulatul din Roma, care au adus pachete gata pregătite. Au mai fost şi enoriaşii de la parohia ortodoxă din Pomezia, lângă Roma, care au făcut o colectă şi au adus 6 pachete mari cu „şosete, pixuri, creioane, culori, carioci, caiete, gume, ascuţitori, biscuiţi, cereale, sucuri de fructe, jucării. Câţiva copii români din Pomezia a pus pacheţele făcute de ei, cu jucării personale. Gazda evenimentului, supermarketul românesc, a pus la dispoziţie produse de igienă, săpunuri, creme, gel de duş, pastă de dinţi”.„Faptele bune sunt molipsitoare, când faci acte caritabile şi vezi bucuria pe care o aduci, vrei să continui să o faci! Din păcate, în România şi în Italia activităţile de voluntariat nu sunt atât de răspândite cum ar putea fi. Noi am avut bucuria să vedem că multe din persoanele întâlnite în aceste zile au spus că vor să participe la următoarea campanie, atât ca donatori, cât şi ca voluntari la stand, în timpul lor liber. Avem nevoie de hăinuţe, pampers, produse ce igienă. Chiar şi prietenii mei italieni au spus că vor participa! Faptele bune nu se fac doar de Crăciun, ci tot anul!”