Grapini, după postarea privind diaspora și certificatul de prost, nu crede că a jignit pe nimeni: Acea postare aparține unui român din diaspora

Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit, în această dimineață, pe Facebook, o postare a unei alte persoane, din care reieșea că românii din diaspora care participă la miting ar fi proști. Ulterior, aceasta a dispărut de pe pagina sa.Mesajul distribuit de parlamentarul european:„Informăm diasporenii că taxa de prost se plătește la sediul USR. Fără certificat de prost nu puteți participa la miting!”Contactată de HotNews.ro, Grapini ne-a spus că nu a jignit pe nimeni.„Nu am jignit pe nimeni! Eu nu am șters distribuirea făcută. Acea postare aparține unui român din diaspora. Am distribuit pentru a se vedea că nu toată diaspora este pentru miting! Nu-mi aparține textul! Eu nu jignesc, alții care postează pe pagina mea jignesc și folosesc cuvinte vulgare. Credeam că observați și acele postări. Cunosc mulți romani din diaspora care fac cinste României. Nu trebuie generalizat, nu toți românii plecați se lasă manipulați! Nu accept violența, instigarea la ură, așa cum se întâmplă acum, la organizarea acestui miting. Demonstratiile pasnice sunt caracteristice adevaratelor democrații și aș dori ca și în România să înțelegem corect democrația!”, a declarat Maria Grapini.