Romanii - pe locul doi in statistica pe 2017 a infractiunilor comise de straini in Renania de Nord-Westfalia, cu 13.000 de suspecti

Corespondenta din Germania

In 2017, politia din Renania de Nord-Westfalia (NRW) a raportat 1.373.390 infractiuni, cu 96.036 mai putine decat in ￯￯anul precedent, ceea ce reprezinta un minus de 6,5%. In acelasi timp, rata de clarificare a cazurilor a crescut la peste 52%. Cel mai vizibil progres, prin intensificarea controalelor tintite, s-a inregistrat la capitolul spargeri, unde au fost inregistrate doar 39.057 de cazuri, comparativ cu 52.578 in 2016 (- 26%).S-au inregistrat si alte scaderi: in cazul furturilor (- 13,5%), al infractiunilor violente (- 4,2%) si al criminalitatii stradale (- 25,7%). In schimb, politia a inregistrat cresteri usoare ale criminalitatii impotriva vietii (+ 2,4%), criminalitatii informatice (+ 5%) si ale infractiunilor legate de droguri (+ 6,8%). In unele zone din land (Gutersloh, Minden-Lubbecke) violurile si delictele sexuale au crescut exponential, chiar daca numarul lor e relativ redus (pana la 200 de cazuri in 2017).75% dintre suspectii identificati in NRW au fost barbati, majoritatea acestora cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani. In marile orase ale landului, Koln, Dusseldorf si Dortmund, numarul de infractiuni (9.500 la 100.000 de locuitori) este dublu fata de cel din zonele rurale.Potrivit statisticii pe 2017, strainii reprezinta in NRW 12,4% din populatie. Unul din trei ar fi comis infractiuni. Aici insa exista o neclaritate pe care o vom explica ulterior. Acum zece ani, procentul infractionalitatii era de 21%, iar acesta a crescut continuu pana in 2016, cand s-a inregistrat o stagnare.Politia criminala (LKA) enumera in statistica sa zece infractiuni, in care numarul suspectilor non-germani este extrem de ridicat: uciderea si omorurile (43,3%), jafurile (40,1%), spargerile de locuinte (46,4%), spargerile de magazine (44,7%), furtul din buzunare (77%), furtul din masini (38,2%), insusirea frauduloasa a automobilelor (50,4%) si delictele violente (36,2%).Cele mai comune zece tari de origine ale suspectilor non-germani sunt Turcia (20.599 suspecti), Romania (12.928), Polonia (10.817), Siria (9.533), urmate de Serbia, Maroc, Irak, Italia, Bulgaria si Kosovo. Numarul de suspecti cu pasapoarte turcesti a scazut in mod constant in ultimii cinci ani, de la 25.666 (2013) la 20.599 (2017).Pentru a putea compara numarul delictelor comise de straini cu cel al germanilor, Oficiul Criminal din NRW (LKA) a scos acele delicte asociate in mod specific strainilor, cum ar fi incalcarea legii privind rezidenta in Germania. Strainii cuprinsi in statistica delictelor (nu insa si in procentul de 12,4% din populatie) sunt atat cei care locuiesc permanent sau pe termen lung pe teritoriul german, cat si turistii si membrii itineranti ai bandelor criminale.In ciuda acestei neclaritati statistice, LKA conchide: "Intre suspecti sunt non-germanii, raportati la procentul acestora de 12,4% din populatie, supra-reprezentati" si se refera la proportia de 32%. Aceasta e mai mica decat in 2016 (33,4%, insa semnificativ mai mare decat acum zece ani (21% in 2008).