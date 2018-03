Doua romance, candidate la alegerile din Italia. "Romanii cu cetatenie italiana trebuie sa dea semnalul clar ca exista si in viata politica"

Lucica Bianchi Foto: Arhiva personala





Într-un articol precedent am vorbit despre candidatura Leontinei Ionescu pentru un fotoliu în Consiliul regional din Lazio, pe o listă civică de stânga.Azi vă prezentăm alte două candidate, ambele născute în România şi stabilite de mulţi ani în Italia, care au decis să se prezinte în faţa electoratului. E vorba de Corina Constantinescu, candidată la Senatul Italiei pe o Lista civică având ca lider pe fostul magistrat Antonio Ingroia. A doua candidata este Lucica Bianchi, candidată la Consiliul Regional din Lombardia, pe o lista de dreapta care îl susţine pe un exponent al Ligii Nordului, Attilio Fontana. Hotnews.ro a discutat cu cele două românce, pentru a afla cum au decis să candideze, care sunt programele lor electorale şi ce şanse de câştig consideră că vor avea pe 4 martie.Iata răspunsurile celor două candidate, în paralel la aceleaşi întrebări puse de Hotnews.ro.este originară din Bucureşti şi după 1989 a lucrat ca traducător, interpret şi consilier la Parlamentul României. Apoi, a fost manager la prima firma de catering din Romania. În acea perioadă l-a cunoscut pe viitorul ei soţ, angajat la o firmă italiană, cu care s-a căsătorit în 1997. În 2003 s-a stabilit definitiv lângă Roma, în oraşul portuar Civitavecchia, împreună cu familia (soţul şi fiica). În Italia lucrează ca traducător şi interpret în mediul juridic. Un Master în Marketing de specialitate i-a permis să activeze şi în domeniul turistic. „Poate ar trebui să scriu o carte despre viaţa mea, cum spun prietenii şi soţul meu care mă cunoaşte de peste două decenii”, spune Corina Constantinescu pentru Hotnews.ro. „Am luptat mereu împotriva prejudecăţilor legate de femei, pentru a demonstra că a fi femeie şi a te afirma într-o lume a bărbaţilor, este mai greu decât a demonstra doar că ai şi creier şi caracter”.(născută Budisan), originară din Cluj, are 50 de ani şi este candidată la Consiliul Regional din Lombardia pe lista mişcării „Energie pentru Italia”, de dreapta. A ajuns în Italia în 2002, pentru a continua studiile în filozofie şi istoria artei şi, Apoi a lucrat în educaţie, ca profesor pentru copii cu nevoi speciale şi redactor al site-ului Bilbliotecii Ambroziene din Milano. În 2007 l-a cunoscut pe Pietro, viitorul ei soţ. „A fost un parcurs de viaţă care a avut la bază cultura, educaţia şi un angajament civic. Am fost mereu în contact cu colegii, în biblioteci şi academii, planificând căi de voluntariat cultural”.Implicarea în viaţa civică şi politicăAmbele românce s-au implicat activ în viaţa socială a comunităţilor unde s-au stabilit. Corina Constantinescu este preşedinta Asociaţiei „Centro socio culturale romeno” din Civitavecchia şi lucrează în Primărie la departamentul de relaţii internaţionale. Povesteşte că a fost prima româncă stabilită în Civitavecchia: „Apoi, comunitatea a crescut şi pot spune că sunt mândră că am colaborat şi la consolidarea parohiei ortodoxe locale”. În nord, Lucica Bianchi este consilier pe probleme culturale şi de educaţie la Talamona, localitate cu 5000 de locuitori din Lombardia.Decizia de a candidaDecizia de a candida, având deja o activitate socială, a fost pentru ambele rezultatul unui parcurs de participare civică şi politică, deşi sondajele şi site-urile de analiză politică (Termometro politico etc) acordă slabe şanse celor două liste.Corina Constantinescu spune că a decis să candideze în urma invitaţiei primite de la liderul listei sale, Antonio Ingroia, fost magistat care a înfiinţat mişcarea „Lista Poporului pentru Constituţie”: „El atrage atenţia asupra faptului că societatea italiană este suprimată prin nerespectarea mai multor legi, chiar din partea legiuitorilor însăşi. Aşa s-a născut această mişcare, o listă civică, Lista del Popolo pentru Constituţia Italiană. Ştiu că mi-a propus să candideaz pentru că a văzut în mine o luptătoare pentru aceeaşi cauză. O persoană de încredere, cu aceleaşi valori cu ale domniei sale”.Lucica Bianchi spune că a primit invitaţia de candida din partea lui Stefani Parisi, fost candidat de dreapta la Primăria oraşului Milano: „A fost o decizie la care am meditat, înainte de a accepta. Cred că mi s-a propus să candidez pentru că a contat pregătirea pe care o am în diferite domenii (cultură, artă, filozofie, istorie, educaţie) şi eu sunt dispusă să pun ceea ce ştiu la dispoziţia cetăţenilor din regiunea Lombardia”.Lista „Energie pentru Lombardia” susţine un candidat la Preşedinţia Regiunii de la Liga Nordului, partid cunoscut pentru tonul populist împotriva străinilor. Am întrebat-o pe Lucica Bianchi cum de susţine un candidat al unei mişcări împotriva străinilor. „Noi suntem într-o coaliţie, candidatul la Preşedinţie este comun, dar noi ne menţinem programele noastre electorale. Programul Ligii trebuie citit cu atenţie, ei sunt împotriva imigraţiei ilegale, însă tonul lor este mai aprins, aş spune la limită. Eu cred că persoanele care fug de război trebuie ajutate”.Cetăţenii români nu pot vota la alegerile din 4 martie, decât dacă au dublă cetăţenie. De aceea le-am întrebat pe cele două candidate cum îşi organizează campania electorală.„Campania noastră electorală este oarecum atipică, ne spune Corina Constantinescu. Suntem supuşi la boicot, de la platformele social media şi până la presa şi televiziunile de stat. Spunem adevăruri foarte dure şi nu facem promisiuni, ci oferim soluţii clare şi concrete. Nu avem un buget şi nici nu avem sponsori, fiecare dintre noi contribuie cum poate la cheltuielile necesare şi contăm pe donaţiile celor care ne susţin”.Şi cetăţenii români? „Mă adresez tuturor. Fiind conştientă de puţinele şanse de câştig pe care le am, am dorit să atrag atenţia opiniei publice în implicarea în viaţa politică italiană şi a românilor. Eu am dubla cetatenie, am pastrat cetatenia romana cu mandrie”.Lucica Bianchi ne spune că are un buget estimativ de 2000 de euro: „E o campanie electorală dificilă, sunt mulţi candidaţi de calitate. Ne-am organizat participând la emisiuni în televiziune, am pus postere electorale în toate municipalităţile din provincia Sondrio, ne întâlnim cu cetăţenii, îi ascultăm şi le expunem programul nostru.”Iată punctele cheie ale programelor electorale, referitoare la raportarea cu comunitatea de români.Pe primul loc, Corina Constantinescu pune combaterea discriminării: “Ca senator voi atinge şi ameliora punctele nevralgice care rămân pentru moment cele legate de discriminare, oricare ar fi ea. Puncte cheie în program mai sunt combaterea excesivei impozitări a veniturilor, facilitarea reunirii familiilor cu eliminarea efectelor dezastroase asupra copiilor noştri din ţară şi promovarea identităţii naţionale a Românilor de pretutindeni”.Lucica Bianchi promite că va avea mereu uşa deschisă pentru conaţionalii ei: „Tuturor concetăţenilor mei le transmit: acordaţi-mi încrederea, sunt foarte hotărâtă să pun pe un loc important comunitatea romanilor din Italia, întotdeauna voi avea uşa deschisă pentru voi!”. În legătură cu liniile generale ale programului, are trei priorităţi: „lupta pentru un mediu curat, îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, sociale, siguranţa la locul muncii”.Cele două candidate sunt realiste cu privire la rezultatele din 4 martie, însă invită românii cu dublă cetăţenie să-şi exercite dreptul la vot.„Şansele mele la acest scrutin sunt minime, spune Corina Constantinescu, dar e vorba doar de acest scrutin. Indiferent de şansele pe care le am eu, mesajul pentru alegătorii români este acela de a merge la vot. Chiar dacă vor dori să-şi exprime şi numai indignarea prin anularea buletinului de vot, important este să rezulte din evidenţele electorale că noi, românii, am participat proactiv la alegeri, fie ele regionale sau legislative. De acolo rezultă efectiv existenţa şi implicarea noastră în politică. Iar de aici recunoaşterea noastră ca entitate demnă de a fi luată în considerare. Cine nu participă la viaţa politică, nu există, sau face politica celorlalţi!”În Europa, alegerile din Italia sunt privite cu atenţie şi preocupare, având în vedere ponderea pe care o au în sondaje două partide eurosceptice şi populiste, mai precis „Liga Nordului” condusă de Matteo Salvini, de extremă dreaptă şi gruparea anti sistem „Mişcarea 5 Stele”, al cărei lider controversat este Luigi di Maio.Alegerile din 4 martie marchează, de asemenea, reintrarea în scenă a lui Silvio Berlusconi, care, la 81 de ani, conduce o coaliţie de dreapta, fără însă a putea candida la postul de premier, având la activ o condamnare definitivă pentru fraudă fiscală.