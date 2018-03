Natalia Intotero: Trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita ca Romania nu i-a uitat

"In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita ca Romania nu i-a uitat si astfel sa-i ajutam sa nu uite Romania si trebuie sa gasim caile prin care acesti romani sa continue sa fie conectati la realitatile noastre si, mai ales, implicati in dezvoltarea societatii romanesti", a spus Intotero, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), citat de Agerpres.Ea a mentionat ca la nivelul ministerelor s-au luat decizii si se pregatesc proiecte care vin in sprijinul romanilor."Ministrul Muncii a anuntat ca, de astazi, 1 martie, salariile medicilor vor creste cu procente intre 70% si 172%. Un medic primar care avea un salariu de baza net de 3.900 de lei va ajunge la 15.000 de lei, un medic primar medicina legala va castiga 16.250 lei, fata de 9.481 de lei. Vor creste, de altfel, si salariile din invatamant. Tara noastra a pierdut ani in sir oameni valorosi, dar iata ca se fac pasi importanti pentru mentinerea lor acasa. Mai departe, romanii plecati in strainatate care se intorc in tara vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 38.000 de euro, in urma unui concurs de planuri de afaceri care ar urma sa aiba loc in vara anului 2018, in cadrul unui proiect derulat prin linia de finantare Diaspora Start-Up", a declarat Intotero.Potrivit acesteia, la sfarsitul lunii februarie, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si presedintele ANOFM, Cristiana Barbu, au semnat trei proiecte cu finantare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor someri pe piata muncii din Romania."Doua dintre proiecte vizeaza schemele nationale de ucenicie si stagii si ofera sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizeaza programe de ucenicie la locul de munca si/sau stagii pentru absolventii de invatamant superior. Cel de-a treilea proiect, avand o valoare de 460.000 euro, vizeaza activarea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training/care nu sunt inscrisi intr-un program de educatie, ocupare sau formare profesionala). Concret, prin acordarea unei prime de activare, se urmareste stimularea ocuparii in randul tinerilor", a adaugat Intotero.Ea a subliniat ca Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni trebuie sa-si asume obiective indraznete."Ministerul, ca de altfel fiecare membru al echipei guvernamentale - va fi performant, implicat, conectat, vizibil, recunoscut. O mai buna comunicare intre institutii, promovarea proiectelor care vin in sprijinul romanilor sunt cateva dintre liniile pe care institutia le va urmari, asa cum a rezultat si din lansarea calendarului de actiuni de pe 27 februarie, cu sprijinul Academiei Romane, partener pe termen lung al MpRP", se mai arata in comunicat.