Romanul care a murit dupa ce un copac a cazut pe masina in care se afla avea doi copii si era de 7 ani in Malta

De altfel, romanii aflati in Malta au inceut sa se mobilizeze pentru a strange fonduri necesare repatrierii trupului neinsufletit al lui Dan Udrea.Presa din Malta sustine ca Udrea si sotia sa tocmai isi lasasera copiii cu bunica lor, mama barbatului, si se indreptau spre serviciu. Dan Udrea, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puternic din orasul maltez Mriehel, a anuntat politia, conform The Malta Independent.Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa ce a suferit rani grave.Cei doi romani locuiau in orasul Mosta, un oras din regiunea nordica a Maltei. MAE a anuntat ca starea femeii este stabila si ca va beneficia de intreaga asistenta consulara necesara , inclusiv in ceea ce priveste indeplinirea formalitatilor pentru repatrierea trupului neinsufletit al sotului ei.