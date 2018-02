Alegeri regionale in Italia: o romanca in cursa electorala din Lazio

Hotnews.ro a stat de vorbă cu cei doi candidaţi, pentru a afla mai multe detalii despre obiectivele fiecăruia şi programul electoral pe care îl vor expune în campania electorală.Precizăm că legea italiană permite ca doi candidaţi – un bărbat şi o femeie - să se prezinte împreună în faţa electoratului, pentru a respecta principiul de egalitate de gen. Astfel, numele celor doi vor apărea împreună pe buletinul de vot, susţinându-se reciproc. Menţionăm că la alegerile de pe 4 martie pot vota doar italienii, deci doar românii cu dublă cetăţenie.În 2009, Leontina Ionescu a fost primul consilier român ales într-o localitate din Italia, la Marcellina, în regiunea Lazio. Atunci a fost votată de circa 70 de italieni şi 90 de români. S-a născut la Bucureşti în urmă cu 59 de ani, iar în tinereţe a fost sportivă de performanţă. Mai mult de jumătate din viaţă şi-a petrecut-o în Italia, unde a venit să trăiască alături de soţul ei italian, imediat după căsătorie. În prezent lucrează ca traducător şi interpret autorizat la Tribunalul din Tivoli şi are un fiu de 33 de ani.Giancarlo Germani, de profesie avocat, este activ în comunitatea de români, fiind autorul cărţii „Asistente familiale românce, ambasadoare ale dragostei”. Este căsătorit de 16 ani cu Mihaela, originară din Buzău, împreună au un băiat de 15 ani. Îşi petrece vacanţele în România şi are o rubrica TV de consiliere juridică pentru români, „Avocatul Comunităţii”.Iată un interviu realizat la cald de Hotnews.ro cu Leontina Ionescu, după anunţarea candidaturii. „Am decis să candidez după ce am primit o propunere, prin telefon. La început nu eram hotărâtă, însă fiul meu m-a încurajat, spunând că am răspuns mereu atunci când am fost chemată în serviciul comunităţii”.Românca spune că a decis să accepte candidatura, recunoscându-se şi în punctele principale ale programului listei civice „Zingaretti Presidente”. „Am găsit o continuitate cu ceea ce a realizat Nicola Zingaretti, ca guvernator al Regiunii Lazio, în ultimii 5 ani. Şi e o continuitate de principii cu eu am început la nivel local în 2009, când am fost aleasă. Din păcate, consiliul municipal din care făceam parte a fost dizolvat. Astfel, am fost consilier doar un an şi câteva luni. Apoi, soţul meu s-a îmbolnăvit şi a plecat dintre noi, în 2013. De aceea folosesc ocazia pentru a duce mai departe ceea ce am lăsat neterminat acum 8 ani. Mă refer la proiecte de integrare în educaţie, sănătate, sport, turism. Eu sunt un exemplu viu al integrării, al familiilor mixte: am 4 nepoţi care mă cheamă „nonna, mamaia”. Cred că trebuie să depăşim barierere, stereotipurile cum că noi suntem doar „străini”: suntem persoane, cu aceleaşi drepturi”.Bilanţul mandatului său de consilier este unul pe care îl consideră pozitiv: „Am avut multe satisfacţii, pentru că am am putut să ajut persoane de diferite naţionalităţi, nu doar români şi italieni. Am mediat litigii, am încercat să găsesc soluţii la problemele comunităţii, împreună cu membrii comunităţii. Unul din lucrurile care mi-au adus satisfacţii a fost că am contribuit la efortuirle comunităţii de româţni de a avea două biserici, la Marcellina şi la Guidonia. Alături de preoţii parohiilor de români, părintele Vasilache din marcellina si părintele Sebastian la Guidonia, am făcut demersuri la primar în acest sens. La Guidonia primarul Rubeis ne-e donat terenul, iar părintele Sebastiana adus mai departe iniţiativa, iar acum avem o Biserică minunată. De fiecare dată când trec şi văd turla bisericii, îmi creşte inima, pentru că, în mică parte, am putut aduce o contribuţie în folosul comunităţii”.„Eu doresc să mă pun la dispoziţia comunităţii, nu doar a românilor, ci şi a italienilor, sau a străinilor care nu întoptdeauna au drepturile care li se cuvin. O voi face cu toată inima. Când îmi asum o sarcină, încerc să o duc la capăt. Mi-am dat seama în ultimii ani că aş putea să ajut în special acei români care vor să rămână aici, să obţină dublă cetăţenie şi să se bucure de drepturi depline”.Giancarlo Germani şi-a anunţat candidatura pe Facebook, primind felicitări şi urări de succes de la multe românce care lucrează ca „badante” - îngrijitoare în Italia. Ele sunt protagonistele unei cărţi pe care Germani a scris-o în urmă cu doi ani, numindu-le adevărate „ambasadoare ale dragostei”, care se sacrifică pentru a asigura un viitor mai bun familiilor lăsate în ţară.A explicat pentru Hotnews.ro de ce decis să candideze: „Am un fiu cu dublă cetăţenie, e român şi italian în acelaşi timp şi reprezint familiile mixte, române şi italiene. E nevoie de „noii italieni”, cum îi numesc eu, în societatea italiană. Propunerea mea pentru programul electoral al Listei Civice este înfiinţarea unui birou de consiliere juridică gratuită pentur cei care au dobândit de curând cetăţenia italiană sau cei care vor să o obţină. Birocraţia e grea pentru noi, italienii, să ne imaginăm cum e pentru străini!”La întrebarea cum îşi va conduce campania electorală, răspunde: „Voi merge să vorbesc cu oamenii, să le explic ce putem face: o campanie din uşă în uşă, cu fonduri puţine. Dar vom ţine legătura permanent cu potenţialii alegători şi pe reţelele de socializare, care au devenit un instrument fundamental de comunicare”.Pe 4 martie în Italia se vor desfăşura alegeri politice şi, în trei regiuni – Lazio, Lombardia, Molise, vor avea loc concomitent şi alegeri pentru reînnoirea Consiliilor Regionale. Pe Lista Civică „Zingaretti Presidente” sunt înscrişi 50 de candidaţi.În Italia, regiunile sunt în număr de 20, dintre care 5 sunt dotate de autonomie specială. Puterea legislativă aparţine Consiliului Regional, ales de cetăţenii italieni cu vârsta peste 18 ani, care locuiesc legal în regiune. Funcţiile administrative în Regiune sunt îndeplinite de un executiv regional („giunta regionale”), format din consilieri şi Preşedintele, sau Guvernatorul Regiunii. Legile regionale vizează mai multe domenii fundamentale: educaţie, sănătate, protecţia şi siguranţa la locul de muncă, profesii, sport, cultură, mediu etc.