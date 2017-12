Presa spaniola: O romanca a murit la un spital din Spania dupa ce nu ar fi primit asistenta medicala timp de 12 ore

Surse din spital au precizat pentru El Mundo ca faptele au avut loc pe 21 decembrie, cand femeia a ajuns la Urgenta in stare "destul de grava" la recomandarea medicului din Quesada, unde locuia.Femeia a ajuns la spital insotita de o angajata a unui azil de batrani si, dupa ce a fost inregistrata, a ajuns la infirmerie.Cum femeia a ajuns la spital insotita, nu a fost activat protocolul pe care spitalul il impune la internarea unui pacient care are nevoie de insotitor, potrivit surselor din spital.La sosirea la spital, femeia a fost consultata si dupa ora 14:00 a ramas pe o targa in sala de asteptare, de unde a fost chemata de mai multe ori, dar cum nu era capabila sa raspunda, personalul spitalului a crezut ca a plecat. Insotitoarea ei nu se afla cu ea.La ora 22:00 a avut loc un schimb de tura si in jurul orei 2:00 un medic a intrebat cine este femeia pe care a vazut-o respirand cu dificultate.Ulterior, personalul spitalului si-a dat seama ca femeia murise. Reprezentantii spitalului au luat atunci legatura cu familia si autoritatile, care au deschis o ancheta. De asemenea, spitalul va face si o ancheta interna in acest caz.