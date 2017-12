Soferi romani din nordul Italiei, amenintati cu concedierea: "Am muncit impecabil ani de zile, acum primim zeci de atentionari disciplinare"

Corespondenta din Italia

A fost nevoie de intervenţia carabinierilor pentru a elibera ieşirea. Acum un an, Hotnews.ro a relatat în exclusivitate despre greva foamei pe care au declanşat-o câţiva din şoferii români de la Autamarocchi.Şoferii români susţin că, de la începutul anului 2017, sunt vizaţi de zeci de scrisori de atenţionare disciplinară, din partea patronilor, pe care destinatarii le consideră neîntemeiate. În urma scrisorilor, au fost deja daţi afară trei şoferi, din care unul este reprezentant sindical. Şoferii, toţi membri ai aceluiaşi sindicat – S.I. Cobas, spun că sunt persecutaţi pentru că nu fac parte dintr-unul din cele trei mari sindicate cu care firma ar fi făcut acorduri dezavantajoase pentru angajaţi.„De la greva din Trieste din toamna lui 2016, ni s-a părut că firma Autamarocchi a atenuat represiunea faţă de angajaţiii care sunt membri ai sindicatului nostru. Au fost rambursate sumele reţinute iniţial din salarii, pentru motive disciplinare „nefondate”. Însă, de la începutul lui 2017, presiunea a reînceput. Angajaţii au început să primească scrisori de atenţionare, care au dus la concedierea a 3 dintre colegii noştri, din care unul e responsabilul de sindicat din firmă. De aceea, pe 18 decembrie, exasperaţi de lipsa de dialog cu conducerea firmei, am decis să protestăm. Cerem în continuare ca deplasările să fie plătite corect, nu din ce în ce mai puţin. De asemenea, vom continua protestul nostru legal şi non violent, e un drept constituţional al nostru”, a declarat pentru Hotnews.ro Remo Campoli, reprezentant al sidicatului S.I. Cobas la nivel regional.Reprezentantul firmei Autamarocchi, contactat de Hotnews.ro, a declarat: concedierile, care au avut la bază “motive disciplinare”, au fost făcute “acum şase luni”, iar la protest au fost aduşi lucrători care nu aparţin firmei, fapt ceare justifică identificarea lor de către poliţie şi denunţarea lor pentru “violenţă”.„În data de 18 decembrie, patru angajaţi, înscrişi la S.I. Cosab, împreună cu alţi circa 20 de muncitori care nu sunt anajaţii noştri, au declanşat o formă de protest în legătură cu concedierea , acum şase luni, din motive disciplinare, a trei colegi. Manifestarea a durat 2 ore şi la ora 9 activitatea firmei a reintrat în normal.Nu e nicio legătură între apartenenţa la sindicatul care a cerut recent să se semneze acordurile firmei cu celelalte sindicate care reprezintă marea majoritate a angajaţilor. Firma noastră dă de lucru 1000 de angajaţi, din care 300 sunt români, cu rol tehnic şi operativ”, se arată într-o notă a firmei, remisă Hotnews.ro.Neculai Pătraşcu, originar din Iaşi, este unicul reprezentant al sindicatului care încă nu a fost concediat. El susţine că a primit deja circa 50 de scrisori de atenţionare de când s-a înscris la S.I. Cobas – filiala Parma, deşi lucrează de şapte ani la firmă şi consideră că îşi face munca „impecabil” şi atenţionările sunt absolut nejustificate. Acum, riscă să-şi piardă locul de muncă. Acasă îl aşteaptă soţia împreună cu doi copii, din care cel mai mic are 6 săptămâni.„Cerem în primul rând ca să fie respectată înregistrarea corectă a orelor de muncă: de exemplu, noi trebuie să marcăm ca fiind în pauză de lucru chiar şi atunci când supraveghem încărcarea şi descărcarea camioanelor”.Şoferul român contestă cele spuse de reprezentantul firmei: „Numărul celor concediaţi este de 4, nu doar trei, în perioada 21 august până la data de 18 decembrie. Ultimul este chiar un participant la grevă. La protest eram 10 angajaţi ai firmei, ceilalţi erau colegi din Cobas, de la alte companii. În ultimii doi ani, am fost circa 70 de înscrişi la sindicat, însă mare parte au abandonat din cauze presiunilor suferite: scrisori de atenţionare, suspendări nefondate, chiar şi de o săptămână, neplătite. Doar eu, de când m-am înscris la sindicat, am primit circa 50 de astfel de scrisori: că risipesc motorina, că nu folosesc corect sistemul de frânare etc.! După ce timp de 4 ani nu am primit niciuna, pentru o muncă fără reproş. Dacă ar fi fost întemeiate, ar fi fost de ajuns doar câteva atenţionări pentru a fi concediat. Da, mă tem că o să fiu concediat, aşa vom ajunge la Tribunal...Apoi, Dumnezeu cu mila”.Şoferii români din S.i. Cobas intenţionează să continuie protestul lor, cerând un dialog cu conducerea firmei: Vă vom ţine la curent cu desfăşurarea evenimentelor.