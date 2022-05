DEFENSE Marți, 17 Mai 2022, 20:45

Victor Cozmei • HotNews.ro

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2022, un eveniment ce are loc o dată la fiecare doi ani și care acum a ajuns la ediția numărul 8, are loc începând de miercuri 18 mai până vineri 20 mai la București, pe platforma Romaero Băneasa.

BSDA 2018 Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

BSDA 2022 este cea mai mare expoziție de tehnica militară, aeronautică și securitate din estul Europei, iar la ediția actuală vor participa peste 390 de companii din industria mondială de apărare, aeronautică și securitate, din 33 de țări care vor prezenta, pe durata celor trei zile, cele mai noi produse și servicii din portofoliu.

Ca elemente de noutate, compania americană Lockheed Martin aduce pentru prima dată în România simulatorul pentru avionul de vânătoare de generație a V-a, F-35, iar forțele armate SUA vor expune cea mai nouă versiune din dotare a celebrului tanc M1A2 Abrams. De altfel, dintre țările participante Statele Unite au și cea mai semnificativă prezența în cadrul evenimentului, urmate de Germania, Franța, Israel și Italia.

Printre firmele care participă se numără Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, BAE Systems, L3Harris, Elbit Systems, Rafael Advanced Defence Systems, Naval Group, MBDA, Airbus, DAMEN, IVECO Defense Vehicles, Beretta, Leonardo, dar și companiile românești, Dacia Automobile, Romarm, Romaero, IAR Brașov, Aerostar Bacău, Pro Optică, BlueSpace Technology și alții.

Alături de marii jucători comerciali ai industriei, evenimentul va găzdui și o expoziție de tehnică din dotarea Forțelor armate române și SUA, precum și a structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, SRI, STS, ANCOM, Radiocom și ANCEX.

La deschiderea evenimentului sunt așteptați premierul României Nicolae Ciucă, Ministrul Apărării Naționale Vasile Dîncu, precum și Ministrul Economiei și ali oficiali ai statului român și reprezentați ai structurilor din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică.