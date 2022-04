DEFENSE Sâmbătă, 02 Aprilie 2022, 09:07

Ana Tepșanu • HotNews.ro

Radu Chirilă are 26 de ani și, oficial, este ofițer specialist comunicare online în cadrul Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării. Activitatea sa de pe Youtube i-a adus însă o notorietate de invidiat, având în prezent aproape jumătate de milion de followeri. Am stat de vorbă cu el despre munca în online și despre ce înseamnă să faci comunicare pentru Armată în aceste zile.

Radu Chirila, vlogger Armata Foto: Arhiva personala

În ultima lună, odată cu războiul dintre Rusia și Ucraina, s-au vorbit foarte multe despre Armata Română, punctele sale tari, cât și cele slabe, dar și despre posibilitatea ca tinerii care nu au nicio pregătire militară să fie mobilizați în cazul unui conflict armat la noi în țară. Ultima informație a fost un fake news, după cum au afirmat și cei din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). În același timp însă există mulți tineri care au ales meseria de militar.

Cam 70 mii de militari are România, potrivit datelor oficiale. Radu Chirilă este unul dintre ei și a fost primul vlogger al Armatei Române. Am stat de vorbă cu el despre motivele pentru care a luat această decizie, despre video-urile pe care le face, dar și despre conflictul tragic de la granițele României.

„M-am îndrăgostit de haina militară și așa mi-am dorit să merg mai departe”

La un moment dat, Radu Chirilă era singurul vlogger al Armatei Române, dar lucrurile s-au schimbat între timp și din ce în ce mai mulți colegi de-ai săi i-au luat exemplul, „pentru a ajunge cât mai aproape de limbajul celor de 14-15 ani.”

Radu este din satul Secuieni din județul Neamț și spune că a fost atras de meseria de militar după ce a văzut un clip pe YouTube cu elevi de liceu militar. „M-am îndrăgostit de haina militară și așa mi-am dorit să merg mai departe. Am absolvit Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, mai apoi, pasionat fiind de informatică, am absolvit Academia Tehnică Militară și între timp mi-am dezvoltat pasiunea asta pentru mediul online. Așa am fost remarcat de echipa social media din cadrul Direcției informare și relații publice a MApN, care mi-a încredințat câteva proiecte încă din perioada studenției”, povestește tânărul în vârstă de 26 de ani.

După absolvire, el a primit o ofertă de job full-time, iar acum ocupă funcția de ofițer specialist comunicare online în cadrul Direcției Informare și Relații Publice (DIRP).

„Locuiesc în București, dar sunt mai mult prin țară pe la colegii de la unitățile militare pentru a le promova munca și sacrificiile pe care le fac”, adaugă el. Pasiunea pentru vlog a apărut în viața lui privată, în liceu, din dorința de a-și dezvolta și mai mult capacitatea actoricească, pentru că obișnuia să performeze pe scenele de teatru din țară. Utilizatorii l-au îndrăgit și de aici a fost doar un pas spre dezvoltarea unui proiect de vlog militar.

La început superiorii i-au privit cu scepticism activitatea pe vlog

Pe canalul său de YouTube, Radu are aproape jumătate de milion de abonați și postează atât clipuri care au legătură cu armata, cât și multe alte video-uri legate de experiențele din viața sa personală. Primul său vlog, povestește Radu, a fost un sketch despre viața de student.

„A fost un real succes, încă din primele ore după postare. Îmi amintesc că am atins câteva sute de mii de vizualizări cu prima postare pe Facebook. Am rămas uimit”, mărturisește tânărul. La început, adaugă el, superiorii au privit cu scepticism activitatea lui virtuală, „până când s-au înțeles pe deplin beneficiile social media și importanța creării unor vectori de imagine pentru instituție care să fie mai aproape de oameni, care să fie capabili să creeze comunități.”

Radu spune că, la început, nu a fost lipsit de judecățile unora dintre colegii săi, iar asta pentru că, cel mai probabil, „nici nu înțelegeau de ce face asta și li se părea ciudat să apari în fața unei camere și să vorbești.”

În prezent, ofițerul specialist în comunicare susține că lucrurile s-au schimbat, deoarece crearea de conținut online a devenit o normalitate. „Direcția informare și relații publice a realizat de multă vreme cât de important este pentru o instituție, cum este armata română, să dispună de capacitatea de a produce propriul content video pentru diferitele platforme online pentru care comunică”, continuă el.

Tânărul subliniază faptul că li se încurajează creativitatea și spontaneitatea, dar nimic nu se face la întâmplare și există strategii, norme și planuri de acțiune. „Pe baza obiectivelor strategice de comunicare adaptăm subiectele pe care le abordăm la specificul fiecărei platforme pe care avem activitate – ținem cont de caracteristicile audienței (vârstă, distribuție demografică etc), dar suntem atenți și la feedback și la interesele celor care ne urmăresc”, explică el.

„Nu vreau să conving tinerii să meargă în armată”

Radu Chirilă. FOTO: Arhiva personală

El face conținut legat de armată, deoarece își dorește să ajungă cât mai aproape de tineri, în special pentru a le oferi informații complete înainte de a merge la una din instituțiile de învățământ militar.

„Vorbesc din experiența mea, pentru că mi-aș fi dorit și eu acest lucru, atunci când mă uitam la clipurile respective pe YouTube, doar cu poze cu elevi de liceu militar. Așa își pot face o idee clară despre ce urmează, și cumva se triază mai mult oamenii care chiar își doresc o astfel de carieră și care sunt dedicați și pasionați”, spune Radu.

În ceea ce privește imaginea pe care o au tinerii despre armată, ofițerul crede că ei o privesc ca pe ceva puternic, deoarece imaginea de militar inspiră forță și disciplină prin natura ei. Tânărul susține că militarii români sunt „extrem de bine pregătiți, disciplinați, loiali” și crede că „imaginea asta îi caracterizează bine.”

Cu toate astea, tânărul vrea să menționeze ceva foarte important. „NU VREAU SĂ CONVING TINERII SĂ MEARGĂ ÎN ARMATĂ. Prin activitatea mea, eu doar contribui la o mai bună informare, în principal despre activitățile desfășurate de militarii și structurile Armatei României, folosind un limbaj și metode care să fie înțelese și consumate de publicul tânăr.”

Alături de colegii lui din echipa de comunicare online, Radu crede că are o mică contribuție în promovarea profesiei militare, iar tinerii descoperă la ce să se aștepte și pot lua deciziile în cunoștință de cauză. Așa cum menționează, este foarte important pentru el ca tinerii pasionați și cei care-și doresc o astfel de carieră să ia din conținutul pe care-l face cât mai multe informații, „pentru a se convinge dacă este pentru ei sau nu și dacă se văd făcând asta pe viitor, pentru a lua decizia cea mai importantă din viața lor.”

„Armata se modernizează masiv, dar acest proces nu se poate face peste noapte”

Radu are convingerea că armata i-a oferit valorile și deprinderile necesare pentru a fi un bun militar, dar și un bun cetățean, motiv pentru care le aplică zilnic și în viața lui personală.

„Disciplina, motivația și spiritul de echipă sunt doar câteva dintre ele și cred că orice om ar trebui să le aibă pentru a face lucruri mărețe în viață”, continuă el. Legat de armata română din zilele noastre, ofițerul spune că „aceasta este una modernă, profesionistă, mult diferită de armata cunoscută de părinții noștri.”

La capitolul mituri, el alege să vorbească despre cel care susține că „armata este un mediu rigid, unde nu ai opțiuni. Nu este adevărat, există opțiuni pentru fiecare în parte, îți poți găsi specialitatea potrivită pentru tine și poți face ceea ce îți place.” I-am adus lui Radu în vedere faptul că mai mulți militari români au murit recent din cauza tehnologiei învechite a armatei și l-am întrebat cum se raportează la asta sau dacă este de părere că instituția ar avea o problemă în acest aspect.

El îmi spune că nu e „chiar corect pusă întrebarea” și că „într-adevăr, în ultima perioadă, au avut loc câteva incidente în care și-au pierdut viața mai mulți camarazi, dar cauzele încă sunt investigate de comisiile de specialitate și vom afla rezultatele anchetelor.”

Tânărul adaugă și adevărul că o parte din tehnică este uzată, lucru pe care „nu l-au ascuns niciodată. În același timp, este un fapt de netăgăduit că sistemul militar s-a schimbat considerabil în ultimii anii. Se pune un mare accent pe modernizare și înzestrare cu tehnică și echipamente de ultimă generație.

Am avut ocazia să întâlnesc pe teren echipamente noi, să văd colegi entuziasmați să lucreze cu sistemele de artilerie HIMARS, cu rachetele sol-aer Hawk și PATRIOT, cu blindatele de ultimă generație Piranha 5 sau cu aeronavele F-16 de la Baza 86. Sunt camioane noi care au început să intre în dotare și vor mai veni, sunt alte programe de înzestrare care se află în faze avansate și care vor începe să producă efecte concrete, altele care vor fi demarate în perioada următoare.

Armata se modernizează masiv, dar acest proces nu se poate face peste noapte. Vă pot spune că, în cei aproape cinci ani de când am absolvit Academia Tehnică Militară și am devenit ofițer, dotarea armatei este mult îmbunătățită.”

„Armata nu este pentru toată lumea”

Radu susține că are un obiectiv foarte simplu de la care nu vrea să se abată. Tânărul ofițer își dorește să se dezvolte în domeniul comunicării și să contribuie la informarea public modernă pe care o face Armata României, dar și să informeze cât mai corect tinerii și persoanele interesate de cariera militară.

„Tinerii trebuie să știe că armata nu este pentru toată lumea, este un mediu riguros cu responsabilități, un mediu care îți poate testa limitele, dar care îți poate aduce experiențe unice pe care nu le poți trăi nicăieri în altă parte.”

Ofițerul vorbește și despre cum rețelele sociale au schimbat percepția tinerilor despre armată, „în sensul în care au reușit să afle direct de la noi adevăruri și să se informeze din ce în ce mai puțin pe baza unor clișee sau concepții formate indirect. Bineînțeles că există și vulnerabilități, însă fără social media, tinerii nu ar mai fi primit informațiile necesare și astfel imaginea lor despre armată ar fi fost una confuză, rece și greu de pătruns.”

În urma vlogurilor sale, Radu povestește cum a primit multe mesaje de la tineri care au făcut acest pas. „Mă bucur enorm când văd că și-au descoperit pasiunea, și-au descoperit vocația, îmi mulțumesc pentru asta, iar eu simt că mi-am atins unul dintre obiective. Am avut și situații în care tineri recunosc că nu sunt făcuți pentru o astfel de meserie.”

„Apărarea țării începe de acasă, iar militarii români se instruiesc zilnic”

Radu nu crede că România sau oricare alt stat membru NATO vor fi atrase într-un război, dar consideră absolut normal să urmărim cu îngrijorare ce se întâmplă în apropierea granițelor noastre și „să ne luăm toate măsurile pentru a putea face față oricărei provocări de securitate. Apărarea țării începe de acasă, iar militarii români se instruiesc zilnic, în cadrul unor activități de tip național, sau împreună cu militarii din celelalte țări aliate care se află deja aici, pentru a face față oricăror situații.”

În contextul actual, când panica și fake news-urile se răspândesc ușor, Radu recomandă oamenilor să se informeze din mai multe surse, să verifice veridicitatea informațiilor și să nu creadă tot ce văd sau aud.

„Să continue cu rutina zilnică, să se concentreze pe ceea ce pot controla și practic pe propriile vieți. Să ajute dacă pot și dacă asta îi face să se simtă mai liniștiți, să se implice acolo unde pot și cât pot. Să aibă încredere în militari, în Armata României! Și, în egală măsură, să aibă încredere în solidaritatea aliată.