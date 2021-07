România a primit din partea SUA statutul „Dependable Undertaking” - De acum înainte contractele militare pot fi încheiate fără avans

România a primit statutul „Dependable Undertaking” din partea SUA, ceea ce înseamnă că e acum înainte, încheierea contractelor de achiziții de echipamente militare fără a mai fi nevoie de vreun avans, derularea programelor guvern la guvern de tip LOA (Letters of Offer and Acceptance) fiind posibilă prin programarea trimestrială a plăților pe întreaga perioadă de derulare a acestora, a anunțat MApN, după ce ministrul apărării naționale, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit luni la sediul MApN cu Heidi Grant, directorul Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității din Statele Unite ale Americii.

Pe timpul întâlnirii, oficialul american l-a informat pe ministrul apărării naționale despre faptul că România a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, statutul „Dependable Undertaking” (DU). Obținerea acestui statut va permite, de acum înainte, încheierea contractelor de achiziții de echipamente militare fără a mai fi nevoie de vreun avans, derularea programelor guvern la guvern de tip LOA (Letters of Offer and Acceptance) fiind posibilă prin programarea trimestrială a plăților pe întreaga perioadă de derulare a acestora, potrivit MApN.„Înscrierea României în rândul țărilor care beneficiază de statutul Dependable Undertaking în programele derulate cu Guvernul SUA vine ca o recunoaștere a seriozității cu care am tratat contractele de tip LOA pentru înzestrarea Armatei României și are o valoare intrinsecă deosebită, și anume recunoașterea statutului de partener de încredere. Eșalonarea plăților pentru angajamentele viitoare va facilita atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus pe linia dotării cu echipamente performante și, implicit, va crește gradul de securitate al României”, a subliniat ministrul Ciucă.De asemenea, pe timpul întâlnirii, cei doi oficiali au trecut în revistă programele de cooperare tehnico-militară dezvoltate în parteneriat, ministrul român reafirmând angajamentul țării noastre pentru alocarea bugetară de doi la sută din Produsul Intern Brut pentru apărare, din care cel puțin 20% pentru echipamente majore și pentru respectarea calendarelor de implementare a programelor esențiale de înzestrare.Întâlnirea cu directorul Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității este o continuare a dialogului început în luna octombrie 2020, la Washington DC, cu ocazia vizitei oficiale a ministrului apărării naționale în Statele Unite ale Americii, transmite MApN.