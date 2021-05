Mihăilă: Există diferenţe între numărul de decese raportate în Corona Forms şi alte baze de date / Cel mai probabil este o sumă de erori umane

Ioana Mihăilă a fost întrebată duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă atunci când cineva spune că în România au murit 28.000 de oameni din cauza Covid-19, această cifră este corectă, relatează News.ro.„Conform datelor preliminare pe care comisia ni le-a pus la dispoziţie, cifrele sunt mai mari. (…) Nu avem încă un raport final al comisiei, cu menţiunea că s-ar putea ca o cifră exactă să nu o avem în perioada imediat următoare. Da, există diferenţe între numărul de decese raportate în Corona Forms, baza de date care dă cifra oficială, şi alte baze de date de raportare”, a afirmat ministrul Sănătăţii.Mihăilă a explicat de ce sunt atât de multe baze de date în care sunt raportate decesele de Covid.„Ele au fost dezvoltate la momente de timp diferite în evoluţia pandemiei, atunci când ne referim la bazele de date, dar am început să colectăm date şi de la alte surse pentru a avea nişte chei de verificare a celor două baze de date. Aceste chei de verificare nu s-au potrivit cu niciuna dintre bazele de date, dar tind mai degrabă spre numărul mai mare de decese raportat în baza de date iniţială în alerte MS, baza iniţială de date unde decesele se raportează numeric decât în CoronaForms. Nu sunt rezultatele finale”, a transmis Mihăilă.Întrebată de realizatorul Sebastian Zachmann cu cât este considerabil mai mare această cifră din datele preliminare, dacă vorbim de 50 de mii de morţi sau de 29 de mii de morţi în loc 28 de mii, Ioana Mihăilă a răspuns: “Cred că cu toţii ne putem uita dacă dorim, şi fără să avem aceste rapoarte oficiale, la excesul de mortalitate raportat de Institutul Naţional de Statistică. Iar excesul de mortalitate este undeva la 40.000 atunci când comparăm anul 2020 cu anul 2019. Cu menţiunea că acest exces de mortalitate nu e obligatoriu să fie doar din cauza infecţiilor cu coronavirus, pentru că nu trebuie să uităm că, din păcate, anul 2020 a fost şi un an în care accesul la alte servicii medicale pentru pacienţii non-COVID a fost diminuat. (…)”Niciodată nu s-a vehiculat acest număr de 50.000 de decese. (…) M-aş feri să confirm pentru o cifră exactă până nu am raportul comisiei”, a adăugat ministrul.Ministrul Sănătăţii a afirmat că, după comunicarea datelor finale, o să ceară o analiză a proceselor, deoarece cel mai probabil s-a înregistrat o sumă de erori umane.“Cred că următorul pas va fi să cer o analiză a proceselor, pentru că cel mai probabil este o sumă de erori umane. Şi atunci când avem această sumă de erori umane, e important să analizăm procesele, să vedem unde şi din ce cauză s-au produs acele erori umane şi să vedem ce proceduri trebuie să adoptăm pentru a reduce la minim riscul acesta de erori umane”, a declarat Mihăilă.Ministrul a fost întrebat dacă exclude posibilitatea să fie rea voinţă sau intenţie din partea unor medici sau manageri de spital în raportarea acestor cifre false şi dacă a existat o ingerinţă politică în aceste raportări.“Nu le-aş spune cifre false, le-aş spune diferenţe de raportare. Pentru a ajunge la astfel de cifre, rezultatele inadecvate au venit din toate judeţele ţării, de la mai multe unităţi sanitare, aşa că exclud posibilitatea existenţei unei înţelegeri între tot acest personal medical sau auxiliar care a raportat. (…) Ca să pot spune cu certitudine că a fost sau nu a fost o ingerinţă politică, cred că trebuie să ne uităm mai atent la cifre şi că această analiză va dura mai mult, ce vreau să cred este că nu a fost o ingerinţă politică”, a mai afirmat Ioana Mihăilă.