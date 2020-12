Georges Durdilly, director general Airbus Helicopters Romania: “O comandă din partea României ar fi percepută și ca un semnal important că țara gazdă, ca prim client, are încredere într-un produs care va fi realizat local”

“Nu este o cifră magică, volumul comenzii ne va permite să lansăm procesul care include transfer tehnologic, instruirea personalului și procesul de asamblare propriu-zis”, subliniază acesta.Georges Durdilly: Aceasta este o întrebare pentru Guvern pe care o puteți adresa direct pentru a avea un răspuns. Cu toate acestea, aș dori să precizez faptul că poziția noastră este neschimbată, rămânem un partener de dialog deschis pentru România, așa cum am fost timp de 50 de ani.Georges Durdilly: Suntem încrezători că vom putea lansa la Ghimbav producția noului elicopter IAR-H215M, proiect pe care l-am început în 2016 odată cu deschiderea noii fabrici.Oferta noastră rămâne valabilă, credem în continuare că putem crea la Ghimbav, împreună, o platformă aeronautică sustenabilă, generatoare de locuri de muncă și de dezvoltare regională. IAR Ghimbav, partenerul nostru istoric, a produs aici 360 de elicoptere sub licență Airbus. Acum putem scrie o nouă pagină a cooperării noastre de 50 de ani și să producem împreună elicopterul IAR-H215M - un elicopter militar modern, multirol, din categoria mediu-greu, care corespunde nevoilor Forțelor Armate Române.Georges Durdilly: Este evident că nu suntem în această situație la momentul acesta. Aș vrea să vorbesc mai degrabă despre ceea ce am reușit să realizăm împreună, Airbus și partenerii români. Avem o relație solidă, de peste o jumătate de secol, cu partenerul nostru principal IAR. Acum doi ani am oficializat colaborarea pentru următorii 15 ani prin semnarea unui parteneriat exclusiv pentru orice comandă am putea primi din partea Ministerului Apărării pentru elicopterul IAR-H215M. Angajamentul nostru a mers mai departe prin crearea ARIE – Asociația Română a Industriei Elicopterelor – împreună cu actori importanți din industria aeronautică românească – IAR, Turbomecanica, Aeroteh, Aerofina și Comoti.Prezența Airbus în România nu se limitează la elicoptere. La Ghimbav există și Premium Aerotec, subsidiară Airbus, care produce componente pentru aeronavele Airbus. Toate avioanele Airbus conțin elemente produse la Ghimbav. În București avem și divizia Airbus Defence and Space, un hub care livrează soluții de inginerie și servicii aferente întregului spectru de produse și servicii ale diviziei.În opinia mea, calitatea echipamentului, disponibilitatea, calibrul potrivit la momentul potrivit sunt de importanță majoră pentru militarii aflați în teatrele de operațiuni. Achiziția de echipament militar specializat trebuie să includă în primul rând echipamentul potrivit nevoilor militarilor români, în al doilea rând să genereze locuri de muncă în plan local și în al treilea rând să fie produs și susținut de un partener de încredere. Airbus corespunde tuturor acestor cerințe cu elicopterul H215M.Dotat cu echipamentul necesar, H25M are costuri de operare și mentenanță competitive și capacitatea de a fi disponibilizat și dotat cu ușurință cu armament pentru misiuni de atac terestre și misiuni de suport precum transport tactic, utilitar, evacuarea victimelor, operațiuni de căutare și salvare civile și militare, operațiuni de stingere a incendiilor.Nu în ultimul rând, este o chestiune de ambiție pentru că prin acest proiect dezvoltat împreună de IAR și Airbus Helicopters, România poate face din nou parte din clubul select al producătorilor de elicoptere și să beneficieze de toate efectele pozitive asociate: social, educațional, de business pentru mai multe companii românești, cu perspectivă pe termen lung.Georges Durdilly: Viabilitatea afacerii este esențială pentru orice companie din domeniul industrial. Așa se explică necesitatea de a avea o comandă de 16 elicoptere pentru a avansa cu proiectul Airbus Helicopters Industries. Nu este o cifră magică, volumul comenzii ne va permite să lansăm procesul care include transfer tehnologic, instruirea personalului și procesul de asamblare propriu-zis.O comandă din partea României ar fi percepută și ca un semnal important că țara gazdă, ca prim client, are încredere într-un produs care va fi realizat local.Este în interesul țării să investească în proiecte creatoare de locuri de muncă la nivel local și astfel de inițiative trebuie încurajate, mai ales în vremuri solicitante ca acestea.Georges Durdilly: Dacă vă referiți la Guvernul SUA, nu sunt în măsură să vă răspund. Este evident că România este atractivă pentru marile companii prin apartenența la UE și NATO, prin forță de muncă talentată, resurse creative uriașe și dorința de a se dezvolta.Ce pot să spun este că am considerat întotdeauna competiția ca fiind atributul unei economii sănătoase și o motivare pentru noi de a propune produse tot mai bune. Acest lucru explică până la urmă de ce Airbus este cel mai mare producător de elicoptere din lume.