Damen Galați a livrat a doua corvetă construită în România pentru Pakistan

Prima nava, PNS Yarmook, a fost predată Marinei Militare din Pakistan ȋn luna februarie a acestui an în decurs de 2 ani de la începerea construcției.„La fel ca sora ei, PNS Tabuk este o navă multifuncţională cu grad ridicat de adaptabilitate, capabilă să desfăşoare o mare varietate de operaţiuni ȋntr-un mediu maritim complex. Nava dispune de facilităţi de lansare a unui elicopter şi a unui UAV (Unmanned Aerial Vehicle - vehicul aerian fără pilot) şi poate lansa simultan două bărci pneumatice tip RHIB (rigid-hull inflatable boat)”, anunță Damen.Şantierul Naval Damen din Galaţi a construit în ultimii 25 de ani peste 40 de nave din segmentul apărării şi securităţii, printre care ultimele şapte nave militare complexe pentru Marina Militară olandeză precum şi nava de patrulare Ştefan cel Mare, nava amiral a Poliţiei de Frontieră din România, potrivit unui comunicat transmis de companie.Nava PNS 271 Yarmook are o lungime de 91 de metri, un tonaj de 2.300 și poate găzdui un echipaj de 92 de marinari și ofițeri. Nava are o viteză de 22 de noduri, acomodează „din fabrică” două ambarcațiuni rapide de tip RHIB și este pregătită să permită operaționalizarea la bord a unui elicopter și/sau a unor aeronave fără pilot (UAV).Conform informațiilor oficialilor pakistanezi, nava va fi înarmată cu sisteme proprii odată ce va ajunge în Pakistan - sisteme de rachete antinavă, un tun de 30 mm, sisteme de apărare anti-aeriană CIWS, precum și patru stații-mitralieră 12.7 mm.