Biden ar putea reveni asupra deciziei de retragere a trupelor americane din Germania / Michele Flournoy: S-ar putea să avem nevoie de mai mulți oameni în țările baltice, în Polonia sau în România

Fostul număr trei în Pentagon Michele Flournoy, prezentată ca urmând să conducă departamentul Apărării în noua administrație, a făcut o astfel de afirmație într-o conferință la jumătatea lunii august.Întrebată despre acest proiect de retragere din Germania în cadrul Aspen Security Forum, aceasta a afirmat că "dacă avem o nouă administrație, primul lucru pe care îl va face va fi reexaminarea posturii militare în lume"."Sper că nu va fi complet pusă în practică pentru că nu cred că este în interesul strategic al Statelor Unite și este foarte rău pentru relațiile noastre cu Alianța" atlantică, a spus ea.Retragerea a 12.000 de soldați americani din Germania a fost anunțată în 29 iulie de fostul ministru al Apărării Mark Esper, demis luni fără menajamente de Donald Trump.Circa 34.500 de militari americani sunt amplasați în prezent în Germania, iar 6.400 urmează să fie repatriați în Statele Unite în timp ce alți 5.600 urmează să fie reamplasați în alte țări NATO, în special în Belgia și în Italia.Esper a justificat această reamplasare ca fiind necesară din punct de vedere strategic, în special pentru descurajarea Rusiei, dar Donald Trump l-a contrazis imediat, argumentând că retragerea este justificată de refuzul Germaniei de a "plăti mai mult".Potrivit lui Flournoy, care era deja prezentată ca prima femeie care va conduce cea mai mare armată a lumii încă din 2016, dacă Hillary Clinton ar fi fost aleasă, decizia "nu are niciun sens".Reamplasarea trupelor "a fost văzută ca un fel de pedeapsă, ceea ce întărește din nefericire discursul celor din Europa care spun că nu mai pot conta pe Statele Unite", afirma ea.O altă consilieră a lui Joe Biden, Kathleen Hicks, a criticat deschis acest proiect de retragere militară din Germania de care "profită adversarii noștri", potrivit unui editorial publicat în august de The Hill.Aceste decizii "vor afecta securitatea națională și bugetul Statelor Unite ani de zile", a explicat Hicks, cercetătoare la Center for Strategic and International Studies (CSIS).În condițiile în care Esper a oferit asigurări că militarii americani amplasați permanent în Germania vor fi înlocuiți cu alte unități, prin rotație, Hicks a subliniat că astfel de mișcări de trupe vor "costa scump".Kathleen Hicks a fost numită marți în fruntea echipei democraților de coordonare a tranziției la ministerul Apărării.Germania, care găzduiește cei mai mulți soldați americani dintre țările europene, se grăbește să întoarcă pagina erei Trump.Într-un interviu pentru AFP, responsabilul german pentru relații transatlantice Peter Beyer evoca în septembrie proiectul american de retragere."Nu cred că o administrație Biden va inversa complet acest plan dar mă îndoiesc că îl va continua cu aceeași vehemență", spunea el.