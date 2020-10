​România trimite în Polonia blindate Gepard pentru lupta antiaeriană

Citește și:





























„Un detașament de 102 militari din Batalionul 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa” din Turda își începe misiunea de șase luni în Polonia, în cadrul Grupului de Luptă NATO dislocat în Baza militară Bemowo Piskie. Odată cu preluarea misiunii, Batalionul 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa” dislocă pentru prima dată în afara teritoriului național sistemul antiaerian Gepard din dotare, misiunile din rotațiile precedente fiind îndeplinite, pentru trei ani și jumătate, cu complexul antiaerian Oerlikon, care va fi readus în țară de detașamentul Batalionului 205 Apărare Antiaeriană „General Gheorghe Pârvulescu” din Craiova, aflat la final de misiune în Polonia”, transmite MApN.Dislocarea artileriștilor antiaerieni din Turda reprezintă cea de-a VIII-a rotație a contribuției României la prezenţa aliată înaintată (enhanced Forward Presence -eFP) a Alianței Nord-Atlantice în Polonia.Armata României participă din anul 2017 cu un detașament de apărare antiaeriană la misiunea de consolidare a prezenţei înaintate întărite în nord-estul Alianţei, în cadrul Grupului de luptă NATO din Polonia condus de Statele Unite, conform deciziei asumate de România după Summit-ul NATO de la Varşovia.Sistemul antiaerian Gepard face parte din categoria tehnicii autopropulsate blindate, cu mobilitate ridicată și timp foarte scurt de reacție, misiunea sa tactică fiind angajarea luptei atât împotriva țintelor aeriene care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, cu o viteză de până la 475 m/s, căt și a țintelor terestre. Dotat cu două tunuri Oerlikon calibru 35 mm, dispune de radar de cercetare și însoțire și nu necesită calare pentru executarea tragerilor din mers cu sau fără opriri. În pofida greutății relativ ridicate, capacitatea de deplasare a sistemului este de 60 km/h și autonomia de peste 500 km.De asemenea, complexul antiaerian are în compunere o serie de instalații specializate, precum cele de vedere pe timp de noapte, hidraulică de scufundare, protecție nucleară, bacteriologică și chimică sau de fumizare, putând fi folosit în luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea, nefiind afectat de bruiajul radioelectronic.România are în dotare 36 de vehicule blindate care formează complexul antiaerian autorpopulsat Gepard și care au fost primite de la Germania la începutul anilor 2000.Radarul de căutare are o rază de 15 km și distanța eficace de tragere de 3,5 km. Cadența de tragere este de 550 de lovituri/min per tun.