FOTO Militarii români din Mali au executat cu elicopterul o misiune de evacuare medicală pe timp de noapte

Interventie cu elicopterul in Mali

Astfel, în vederea executării misiunii, un elicopter IAR 330 L-RM, în configurație MEDEVAC, a decolat către locul indicat în mai puțin de 30 de minute de la primirea solicitării, iar aterizarea pentru preluarea pacientului s-a executat la locul de staționare a convoiului la momentul respectiv, în teren deschis, nemarcat, anunță MApN.„Un element de luat în seamă a fost lipsa luminozității, dar sistemul de vedere pe timp de noapte Brightnite ne-a ajutat să avem vizibilitate bună pe traiect și să identificăm locul de aterizare”, a spus căpitanul-comandor Costel Ciobanu, pilotul comandant.Pe timpul deplasării cu aeronava, după preluarea din teren, pacientul a fost asistat de echipa medicală formată dintr-un medic cu pregătire în medicină de urgență și experiență în evacuare medicală, doi asistenți medicali cu competențe de asistare a pacienților critici și doi luptători de forțe speciale care au avut ca misiune protecția echipajului la sol și pe timpul zborului.“A fost o misiune interesantă, solicitantă, chiar dacă a fost un caz din sfera medicală (sindrom coronarian acut), nu traumatică, cum te-ai aștepta în mediul acesta de securitate. Până acum, am avut doar cazuri chirurgicale sau de traumă. Mă bucur că ne-au chemat, în asemenea situații este esențial ca pacientul să primească cât mai repede tratament, pentru a se salva cât mai mult din mușchiul cardiac. Și, bineînțeles, este foarte important ca pe timpul transferului să fie început tratamentul suportiv, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat locotenent-colonelul medic Ștefan Zamfir, potrivit MApN.“Când se dă alerta reacționăm rapid, adrenalina își spune cuvântul și rămânem concentrați pe misiune. Aparatura și materialele erau pregătite, iar calmitatea din vocea doctorului când ne-a transmis ultimile indicații referitoare la medicație ne-a dat încredere. Diferența față de mediul în care lucrăm acasă, la spital, este dată de spațiul restrâns din elicopter și de faptul că, fiind noapte și respectând procedurile de siguranță, am fost nevoiți să lucrăm doar la lumina lanternelor,” a adăugat plutonierul major Anca Neguș, asistent medical.De asemenea, contextul actual al epidemiei de COVID-19 obligă echipajul la un plus de atenție în interacțiunea cu pacienții - atât personalul medical, cât și colegii lor din cadrul Detașamentului de Căutare Salvare prin Luptă trebuie să poarte echipament de protecție, iar după aterizare personalul tehnic de sol trebuie să execute dezinfectarea elicopterului.După aterizarea aeronavei, pacientul a fost predat către ambulanța din cadrul spitalului ROL 2 chinez pentru continuarea tratamentului și supraveghere.Din luna octombrie, România contribuie la eforturile internaționale de menținere a păcii cu un detașament al Forțelor Aeriene format din 120 de militari și patru elicoptere IAR-330 L-RM participant la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).