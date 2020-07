Pentagonul va investi peste 130 de milioane de dolari în baza aeriană de la Câmpia Turzii: Va fi un hub pentru operațiunile Air Force în sud-estul Europei

În propunerea de buget pe 2021 al Pentagonului cuprinde și alte investiții în baze militare din Europa, dar niciuna la fel de mare precum cea planificată la Câmpia Turzii: 59 milioane de dolari în baza navală Rota din Spania, 36 milioane de dolari pentru baza aeriană Ramstein și 25 de milioane de dolari în baza aeriană Spangdahlem, ambele din Germania.





MApN investește 200 de milioane de euro în Baza Aeriană de la Câmpia Turzii pentru operarea avioanelor F-16 ale Forțelor Aeriene



Investiția planificată de SUA vine separat de planurile de modernizare lansate de către MApN: o licitație restrânsă de peste 1,3 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea bazei aeriene 71 de la Câmpia Turzii în „perspectiva dotării forțelor aeriene cu alte tipuri de aeronave de luptă multirol, precum și diversificarea gamei de misiuni și exerciții naționale sau cu participare internațională”.



„Investiția presupune realizarea unei noi infrastructuri și a unor construcții noi (în general hangare și ateliere, clădiri administrative și clădiri cu funcțiuni complementare) - care să permită funcționarea în condiții optime a zonei operaționale noi, precum și integrarea și dezvoltarea celor existente la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, pentru forțele aeriene naționale și partenerii strategici”, potrivit Caietului de Sarcini.

În proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal următor, (The National Defense Authorization Act for 2021), Forțele Aeriene au planifcată o investiție de 130,5 milioane de dolari în baza de la Câmpia Turzii, notează Stars and Stripes care apreciază că investiția ar fi cea mai mare a Pentagonului pentru Europa în anul următor.Astfel, Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, care în prezent găzduiește două escadrile de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR și două escadrile de elicoptere IAR 330 Puma, va deveni un hub pentru operațiunile Forțelor Aeriene ale SUA în sud-estul Europei, unde Pentagonul vrea să sporească prezența avioanelor de luptă ca parte a unei misiuni de descurajare a Rusiei.Conform publicației americane, Forțele Aeriene SUA vor să aducă îmbunătățiri majore la bază, inclusiv piste de aterizare pentru transporturi cargo, mai multe locuri de parcare pentru avioanele de vânătoare, un depozit de combustibil și un hangar pentru avioane.„Baza de la Câmpia Turzii este una dintre principalele surse ale Comandamentului european al forțelor SUA de a răspunde la un mediu de securitate european în evoluție”, se arată în cererea de fundamentare la buget depusă de Forțele Aeriene.La baza aeriană de la Câmpia Turzii, Statele Unite au trimis periodic, în baza relațiilor bilaterale, aeronave de luptă și militari care să participe la exerciții și să se antreneze cu soldații români.An de an la Baza 71 au venit pentru exerciții militari americani cu avioane de luptă F-15 sau cu F-16, iar în ultimele 12 luni SUA a trimis de două ori la Câmpia Turzii drone de atac MQ-9 Reaper.