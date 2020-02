​SUA au amplasat pentru prima oară, la bordul unui submarin, o armă nucleară de putere mică

Este de trei ori mai puțin decât cele 15 kilotone ale bombei de la Hiroshima, mult departe față de 455 și 90 kilotone pentru armele nucleare deja aflate la bordul submarinelor americane, spun aceștia.





"US Navy a amplasat focosul nuclear de putere redusă W16-2 pe o rachetă balistică (care poate fi) lansată de pe un submarin", a precizat într-un comunicat numărul doi al Pentagonului, John Rood.La publicarea noii doctrine nucleare a Statelor Unite, în urmă cu doi ani, Pentagonul a avertizat că va modifica circa 50 de focoase nucleare pentru a le reduce puterea și pentru a le amplasa la bordul submarinelor, cu scopul de a răspunde unei amenințări în creștere a Rusiei.Potrivit Washingtonului, Moscova este în curs de modernizare a arsenalului său de 2.000 de arme tactice, amenințând țările europene de la granițele sale și ocolind obligațiile de dezarmare asumate prin acordul New START.Aceste arme nucleare tactice, cu o putere inferioară bombei de la Hiroshima, ar permite Moscovei un avantaj asupra Occidentalilor în cazul unui conflict.Amplasarea acestei prime arme nucleare de putere mică este destinată "întăririi disuasiunii" și unei capacități de răspuns "rapide și mai puțin mortale", a adăugat Rood, confirmând informațiile unui grup de experți, Federation of American Scientists (FAS).Focoasa nucleară W76-2, cu o încărcătură explozivă de 5 kilotone, a fost amplasată la sfârșitul lui 2019 la bordul submarinului USS Tennessee, care patrulează în Atlantic, potrivit experților FAS, William Arkin și Hans Kristensen.