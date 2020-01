SUA au trimis drone MQ-9 Reaper în România, la baza aeriană de la Câmpia Turzii

Relocarea dronelor americane la Câmpia Turzii este una temporară care ar urma să dureze pe perioada primăverii, anunță Forțele Aeriene SUA din Europa într-un comunicat. Misiunea care începe acum în ianuarie 2020 „a fost complet coordonată cu guvernul român. Este concepută pentru a promova stabilitatea și securitatea în regiune și pentru a consolida relațiile cu aliații NATO și alți parteneri europeni”, transmite US Air Force.Dronele MQ-9 Reaper sunt, practic, pentru a doua oară la Câmpia Turzii după ce anul trecut din iulie și până în august dronele au fost relocate din Polonia cât timp la baza de la Miroslawiec AB au avut loc lucrări la pista de aterizare.Dronele MQ-9 operează în Polonia din mai 2018, iar la Câmpia Turzii Forțele aeriene ale SUA au construit anterior un centru pentru a putea fi folosit la operarea de drone MQ-9 Reaper în scopul intensificării operațiunilor de recunoaștere și culegere de informații în estul Europei și Marea Neagră.Drona MQ-9 Reaper este o aeronavă fără pilot, dar teleghidată și care este special gândită atât pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere, cât și pentru misiuni de găsire și neutralizare a unor ținte.Ultimul cel mai răsunător exemplu de astfel de misiune a fost tocmai asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani lângă Bagdad.SUA detin aproximativ 195 de drone MQ-9 Reaper. Vehiculul aerian are o greutate de 2,22 tone, o autonomie de 1.850 de km si poate zbura la o altitudine maximă de 15.240 de metri.Drona, subsonica (viteza maxima de 370 km/h) si propulsata de o elice, este produsa de General Atomics Aeronautical Systems.MQ-9 Reaper a avut primul zbor in urma cu 19 ani. Neavand echipaj, drona poate fi operata de oriunde din lume de un pilot. Au fost cazuri cand unitati MQ-9 Reaper care operau in Orientul Mijlociu au fost controlate de militari aflati intre granitele SUA, la mii de kilometri distanta. Arma principala folosita de aceste drone sunt rachetele aer-sol AGM-114 Hellfire. Acestea pot fi folosite si impotriva altor aeronave mai incete, precum elicopterele sau alte drone. Cel mai probabil, in cazul Soleimani au fost folosite tot astfel de rachete. Rachetele Hellfire au fost modificate recent, iar rezultatul este terifiant: o "bomba ninja" (AGM-114R9X). Diferenta fata de modelul standard este ca acestea nu contin explozibil, ci lovesc tinta cu mai multe lame, asemanatoare cu niste sabii, pentru a scadea cat mai mult posibilitatea aparitiei unor victime colaterale in urma atacurilor.O drona MQ-9 Reaper a fost prezentata in luna noiembrie a anului trecut la un miting aerian din Nevada, SUA, intr-o aparitie rara. Potrivit publicatiei The Aviationist, aeronava era "aproape silentioasa" si "a trimis un fior rece colectiv" printre spectatorii de la show-ul aerian.