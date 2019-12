Rusia a prezentat detalii despre scutul spațial antirachetă, „Cupola”

Acest proiect destinat să detecteze din spațiu lansarea rachetelor balistice, traiectoria lor și zona vizată, a primit numele de "Kupol" ("Cupola"), potrivit documentelor prezentate miercuri de statul major rus atașaților militari străini în post la Moscova.Trei sateliți de alertă precoce "Tundra" au fost deja plasați pe orbită în cadrul acestui program în 2015, 2017 și 2019. Componența completă a "Cupolei", care se dorește echivalentul sistemului american SBIRS, nu este cunoscută.Potrivit lui Valeri Gherasimov, șeful statului major rus, sateliții plasați recent pe orbită au "sporit semnificativ capacitatea Rusiei de a asigura detectarea lansărilor de rachete balistice".Briefing-ul Ministerului Apărării vine la o zi după ce Congresul american a votat o lege care prevede crearea unei "Forțe a Spațiului", a șasea forță a armatei americane, plasată sub autoritatea US Air Force.Rusia, care dispune din 2015 de o "forță spațială" integrată în forțele aeriene și care are ca principal rol lupta antirachetă, acuză de ani de zile SUA că doresc să militarizeze spațiul, una dintre ultimele sfere de cooperare dintre cele două puteri rivale.În 2018, SUA, care acuză Rusia că încearcă să dezvolte arme spațiale, s-au declarat alarmate de "comportamentul foarte anormal" al unui satelit rus. Moscova a denunțat "acuzații nefondate".Moscova se laudă la rândul său că este pe punctul de a dezvolta arme "invincibile" capabile să depășească scuturile existente precum rachetele hipersonice Avangard, rachetele intercontinentale Sarmat sau rachetele de croazieră Burevestnik, care ar trebui să aibă o rază de acțiune "nelimitată".