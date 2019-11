General (r) american, fost comandant al forțelor NATO în Europa: „Rusia este o problemă, o pacoste strategică. Nu cred într-un război convențional” / „Cea mai mare amenințare ține de tehnologii precum 5G sau inteligența artificială”​

INTERVIU​

„Nu cred că vom avea un război cu Rusia, cel puțin nu pe modelul secolului XX”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro generalul (r) american James Jones, fost comandant al forțelor aliate în Europa. „Vom fi în cursă cu Rusia în ceea ce privește armele cibernetice”, spune Jones care acuză Moscova că a intervenit nu doar în alegerile din SUA, ci și în Europa și crede că NATO și Statele Unite trebuie să se concentreze mult mai mult pe zona Mării Negre.



Despre „NATO în moarte cerebrală”, riscul ca Turcia să părăsească Alianța și amenințarea Chinei și a tehnologiei 5G nesigure, citiți mai multe în articol.

„Odată cu extinderea NATO și dizolvarea Uniunii Sovietice, linia de apărare a Europei începe de la Marea Neagră și de la statele Baltice. Cu siguranță și Putin știe asta”, spune Jones.





Rusia - o problemă, o pacoste strategică

SUA și NATO trebuie să facă mai mult pentru Marea Neagră

Generalul american (r) e convins că Rusia duce cu Vestul un război hibrid.

Jones crede că investițiile în modernizarea Armatei și a Forțelor Navale sunt o decizie „înțeleaptă” pentru România, având în vedere contextul regional. „Când ai echipamente vechi trebuie să le schimbi, să le modernizezi. Nu e ieftin, dar transmite mesajul care trebuie”, spune generalul.













NATO - în moarte crebrală?



Există vreun risc ca NATO să se destrame? Ar putea părăsi Turcia Alianța?

„Cea mai mare amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologii precum 5G sau inteligența artificială”

Jones susține că lumea trebuie să întâmpine tehnologia 5G, dar că aceasta trebuie să fie sigură. „Aspectul de siguranță la tehnologia 5G trebuie să fie cel mai important”, spune fostul comandant al trupelor NATO din Europa.











„Nu cred că putem discuta de clauze de protecție atunci când discutăm de Huawei”

„Sunt unul dintre marii admiratori al progresului pe care România l-a făcut de la aderarea în NATO. Cu siguranță din punct de vedere bilateral Statele Unite nu pot avea un partener mai bun decât România, pe toate planurile. România a demonstrat asta în nenumărate rânduri - de la dezvoltarea bazelor militare, la intrarea într-un parteneriat împreună cu SUA pe tehnologia 5G, de la Inițiativa Celor Trei Mări, la inițiativa Mării Negre sau parteneriatul cu Consiliul Atlantic”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro generalul (r) James Jones, fost Consilier pe securitate națională al Președintelui SUA și fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR) și al forțelor americane din Europa (EUCOM) între 2003 și 2006.Fostul comandant al forțelor americane din Europa apreciază că România în NATO a fost o voce puternică pentru valorile democratice și că „a avut dreptate să-și manifeste îngrijorarea privind intențiile Rusiei”.„Da, cred că Rusia e o problemă. Nu cred, însă, că la nivel global e o problemă la fel de mare precum China. Rusia are un PIB cam cât statul New York, deci nu e un jucător major pe partea economică, dar Putin - în antipatia sa față de SUA și față de NATO - va face tot ce-i stă în putere să fie o pacoste, o pacoste strategică”, a declarat Jones.Fostul comandant al forțelor americane din Europa recunoaște că s-ar fi așteptat mai degrabă în 2010 ca Rusia să se apropie de „arcul nord-atlantic, dar sub conducerea lui Vladimir Putin nu e cazul”.„Nu cred că vom avea un război cu Rusia, cel puțin nu pe modelul secolului 20. Vom fi în conflict cu Rusia în ceea ce privește armele cibernetice, utilizarea rețelelor sociale, influențarea alegerilor - aproape orice poate Rusia să facă să destabilizeze alianța”, este de părere Jones.„Au interferat în alegerile din SUA, indiferent ce spune domnul Putin, dar și în alegerile din Europa, ceea ce fac și acum, lansând știri false pe rețelele lor TV și manipulând lucrurile spre avantajul lor. Probabil asta e ceea ce pot face mai bine. Trebuie să avem grijă și din acest motiv cred că NATO e viabil și acum precum era în timpul războiului rece”, spune Jones care a fost în trecut și consilier pe securitate națională al președintelui Obama.Privind situația din Marea Neagră, acolo unde Rusia are un avantaj strategic după anexarea ilegală a Crimeei, ar trebui SUA și NATO să facă mai multe pentru a echilibra situația?„Da, cred asta. Cred că îngrijorările strategice ale României sunt corecte. Trebuie să facem mai multe prin celelalte capitale, inclusiv Washington, să ne asigurăm ca liderii noștri sunt atenți la Marea Neagră și la ce se întâmplă acolo, mai ales rolul Rusiei”, susține Jones.„Cred că trebuie să demonstrăm hotărâre și trebuie să găsim ce mesaj vrem să transmitem potențialului adversar - în cazul acesta Rusia. Cred că Rusia înțelege dacă vede angajament, investiții și prezență. Un mesaj hotărât pe care Moscova să-l înțeleagă: 'Aici ne vom apăra și aceasta este linia pe care nu trebuie s-o încalci' ”, mai declară generalul american.Întrebat cum vede recentele declarații ale președintelui francez Emmanuel Macron care a spus că „NATO e în moarte cerebrală”, generalul Jones spune că nu e de acord, „mai ales din punct de vedere al timingului” și că speră ca acestea să „să nu devină o problemă la summit-ul de la Londra”.„Nu cred că ajută ca un șef de stat al unui membru NATO în ajunul aniversării a 70 de ani a celei mai de succes alianțe din istorie [să facă astfel de declarații]”, spune Jones, fost comandant suprem al forțelor NATO în Europa.Pe de altă parte, și președintele Trump a declarat la începutul mandatului său că „NATO este depășită”...„Președintele Trump spune multe lucruri pe nepregătite. Cred că și-a manifestat frustrarea că unii membri NATO nu au reușit să facă ce au spus că vor face. El e un om de afaceri și cred că asta a fost un lucru frustrant. Cred că președintele, dar și foști colegi de-ai mei din poziții importante, înțeleg că NATO e la fel de important acum precum era odinioară. Cred că NATO și-a făcut bine simțită prezența în partea asta din Europa”, răspunde Jones.„Nu. Cred că e cel mai rău lucru care se poate întâmpla în Europa - ca Alianța să se destrame sau să fie slăbită serios. Asta ar dezlanțui și mai multe amenințări din partea Rusiei și a Chinei”, crede fostul comandant al forțelor americane în Europa.„După ce Războiul Rece s-a terminat au existat momente când lumea punea la îndoială relevanța NATO, de ce am mai avea nevoie de această alianță. Dar Vladimir Putin - o situație ciudată pentru un om care detestă NATO - prin acțiunile sale a oferit stimulentul ca NATO să devină mai puternică și să fie prezentă pe flancul estic, pe linia de apărare a alianței. Există un motiv real pentru care NATO există, nu e ceva ipotetic”, este de părere generalul american.Pe de altă parte, recentele tensiuni între Statele Unite, NATO și Turcia a ridicat în discuția publică și un scenariu îngrijorător: Turcia să părăsească Alianța. Ar putea să se întâmple așa ceva?„Nu s-a întâmplat până acum ca un membru să părăsească Alianța, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Cunosc destul de bine Turcia și aș fi foarte surprins să aflu că Turcia ar lua o astfel de decizie. Turcia nu va dispărea, va supraviețui indiferent cine va fi la conducere, iar semnificația geostrategică a Turciei nu se va schimba prea curând. Din punctul meu de vedere e în avantajul Turciei să fie parte din NATO. Chiar nu cred că Turcia o va lua pe cont propriu sau că se va ralia Rusiei, Chinei sau Iranului. Vom trece peste aceste neînțelegeri, iar la final Alianța va rămâne intactă”, este de părere Jones.Fostul comandant al forțelor aliate în Europa crede că prezența americană în Turcia prin baze și armament strategic va continua. „Nu există vreo intenție manifestată de Turcia ca aceste lucruri să se schimbe. Cred că e în interesul Turciei ca baza să fie acolo. Orice e posibil, dar cred că în ciuda tuturor problemelor alianța va ieși intactă”.În contextul în care Rusia anunță mereu că dezvoltă noi și noi arme, iar China duce un amplu proces de înarmare și dotare cu sisteme noi dezvoltate, Jones consideră că în continuare „avansul tehnologic e în Vest”.„Sunt convins că acest avans e mare. Chiar și-așa, nu cred că există probabilitatea unui conflict convențional armat. Suntem într-o zonă competitivă în ceea ce înseamnă cyber și tehnologiile înalte. Autocrațiile - prin abilitatea lor de a lua decizii rapide - sunt o amenințare formidabilă la adresa democrațiilor”, consideră generalul american, președinte emerit al Atlantic Council.„Cred că cea mai mare amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologie precum tehnologia 5G sau inteligența artificială și modul în care autocrații se vor folosi de tehnologie să penetreze democrațiile noastre. Asta e amenințarea momentului”, este de părere Jones.Statele Unite și România au semnat recent un memorandum privind tehnologia 5G, o mișcare îndreptată clar împotriva Chinei și a companiilor chinezești precum Huawei care sunt în competiție în întreaga lume pe această filieră tehnologică, acuzațiile fiind legate de siguranța sistemelor. Vezi aici Memorandumul 5G desecretizat care a fost semnat de România și SUA. „Cred că trebuie să înțelegem că avem de-a face cu o ideologie asumată a Chinei. Intern caută să-și controleze populația până la ultimul individ - statul care controlează comportamentul fiecărui individ și dacă se conformă îl răsplătește cu o casă, un job, posibilitatea de a călători. Dacă nu se conformează este pedepsit. Folosirea tehnologiei de către regimul comunist pentru a controla populația este amețitoare”, spune Jones.Potrivit acestuia, pe plan extern China caută să înlocuiască practic SUA drept cea mai mare forță de pe planetă. „O fac prin a penetra alte economii prin tehnologile lor. Știm că în zona de 5G acea tehnologie nu e sigură, ci e făcută să acapareze proprietăți intelectuale, să invadeze viața privată, să captureze secrete de stat pe care să le transmită înapoi la Beijing. Prin această penetrare economică pot controla și afecta comportamentul guvernelor care sunt în vreun fel conectați la China. Este vorba de dominare și control, dar cred că lumea începe să înțeleagă. Știu că România înțelege. Nu înseamnă că nu poți avea schimburi comerciale cu China, dar trebuie să ai mare grijă de acest cal troian care ar putea să-ți vină în țară”, spune Jones.„Nu cred că putem discuta de clauze de protecție atunci când discutăm de Huawei. Avem de-a face cu o entitate subvenționată care „hrănește” regimul comunist din Beijing. Dacă te angajezi cu echipamente Huawei la nivel național sau la nivel de corporații trebuie să ai foarte mare grijă. Există companii care vor dori sisteme ieftine, nu le pasă dacă totul ajunge înapoi la Beijing, atâta timp cât funcționează. Pentru lucrurile cu adevărat importante - având în vedere actualul mod în care se prezintă tehnologia Huawei și ce face în lume - ar fi prostesc să îți asumi un astfel de risc”, crede fostul consilier pe securitate națională al Președintelui SUA.„Din ce discuții am avut până acum în România cred că oficialii știu asta și fac ce trebuie. Cred că SUA vor angaja curând discuții cu aliații din NATO despre tehnologiile care vor veni și care vor spori securitatea națiunii, a alianței, a dreptuilor intelectuale, a vieții private. Toată lumea vorbește de 5G - e o tehnologie care vine și care ne va ajută să facem lucruri minunate, dar care ar putea să valoreze prea puțin dacă de fapt nu e sigură”, este de părere generalul american.