România va plăti în avans sistemele Patriot din banii rămași necheltuiți pe corvete și bateriile de coastă - ministrul Apărării

Din cele șapte baterii, patru vor fi la la Forțele Aeriene și trei vor fi la Forțele Terestre. O baterie are fiecare câte o unitate de tragere (patru lansatoare montate/atașate fiecare pe câte un camion, un radar, o unitate de conducere a focului, generatoare și alte echipamente).





Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat, marți, la Deveselu, că sistemul Patriot va fi plătit în avans.„Anul acesta avem toate premisele să încheiem pe 2%. La sfârșitul săptămânii trecute a fost blocată ultima tranșă de bani pe care o vom folosi să plătim, în avans, sistemele Patriot. Facem acest lucru deoarece banii care erau alocați pentru corvete și bateriile de coastă, nefiind cheltuiți, am cosiderat că pot fi utilizați în acest fel, astfel încât să putem să eliberăm un pic presiunea de pe buget anul viitor și, în funcție de cum se finalizează procesele din instanță ale programului de corvete și reluarea procesului la rachetele de coastă, acestea să poată fi demarate”, a spus Nicolae Ciucă.Acesta speră că și anul viitor Apărarea va avea alocat tot 2% din buget.„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul și cu ministrul Finanțelor, avem toate garanțiile că de anul viitor vom avea alocat 2 la sută din buget pentru apărare. Ca atare, chiar săptămâna trecută, împreună cu ministrul Econimiei am avut o privire asupra a tot ceea ce înseamnă planurile de înzestrare ale Armatei Române și putem să facem o translație a tot ceea ce înseamnă nevoile noastre din industria de apărare pe un plan similar, pe termen mediu, în industria de apărare română”, a mai spus ministrul Apărării.Nicolae Ciucă a participat, marți, la Baza Militară de la Deveselu, la o întâlnire cu ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, și cu alți 25 de ambasadori și atașați militari ai Apărării Ambasadelor NATO din România.România a contractat deja de la Statele Unite pentru circa 3,9 miliarde de dolari achiziția a șapte baterii Patriot în cea mai recentă configurație hardware-software, la pachet cu câteva sute de interceptori. Prima baterie ar trebui să intre în uz din 2020-2021.Mai exact, România a cumpărat 7 sisteme de rachete Patriot în configurația 3+ cu următoarele componente:- 7 AN/MPQ-65 radar sets- 7 AN/MSQ-132 engagement control stations- 13 antenna mast groups- 28 M903 lansatoare (care pot trasporta și lansa câte 4 rachete PAC-2 GEMT sau 12 rachete PAC-3 MSE)- 56 rachete PAC-2 Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T)- 168 rachete PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)- 7 Electrical Power Plants (EPP) IIIÎn luna iulie, Nicolae Ciucă, pe atunci şeful Statului Major al Apărării, a spus că primele componente ale sistemelor Patriot au ajuns deja în România, iar primul sistem complet va fi primit în 2020 și operaționalizat după un an.