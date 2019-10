​VIDEO Vicepreședinte Airbus: „Da, există riscul să mutăm fabrica de elicoptere de la Brașov în altă țară” / De ce elicopterul Airbus-IAR 215M a rămas deocamdată doar pe hârtie, deși ar putea fi fabricat în România și pentru alți clienți din întreaga lume

INTERVIU









Airbus tocmai a sărbătorit 50 de ani de activitate globală, iar în 2020 va aniversa 50 de ani de colaborare și de activitate în România, în special prin parteneriatul pe care l-a dezvoltat cu IAR Ghimbav, lângă Brașov.



„Avem un joint-venture cu IAR, se numeșter Airbus Helicopters România. E un centru de excelență pentru mentenanță, service și reparații capitale pentru elicoptere. E specializat pe familia de modele Puma și SuperPuma. Airbus Helicopters România se ocupă de aeronave care vin de peste tot din lume, de la Emiratele Arabe Unite, din Argentina, din Noua Guinee, din Marea Britanie - câteva exemple”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro, Olivier Michalon, senior vice-președinte al Airbus, responsabil de zona Europei.



Din 2016 însă, pe lângă Airbus Helicopters România - jointventure-ul pe care l-a fondat cu IAR - Airbus a deschis la Brașov și o fabrică de elicoptere unde ar fi urmat să producă modelul H215M, atât pentru forțele armate române, cât și pentru export.



„Din nefericire, acest proiect este încă în stadiul incipient. Am construit această fabrică și am început să transferăm unele scule și echipamente pentru a putea lansa rapid producția modelului H215M - elicopter de generația a treia SuperPuma, spre deosebire de modelele Puma folosite în prezent de România, care sunt modele din prima generație”, spune Michalon.



Modelul care va fi produs la Brașov ar trebui, de fapt, să se numească IAR 215M.



„Asta pentru că ce vom face este organizat în două etape. Mai întâi, în noua fabrică - această clădire există - trebuie doar să transferăm echipamentele pentru a porni activitatea industrială. Acolo noi vom construi elicopterul în cea mai de bază configurație. Apoi va fi transferat vecinului nostru de lângă - IAR - acolo unde elicopterul va fi configurat în funcție de cerințele MApN. Sincer, partea IAR-ului din punct de vedere industrial este cel puțin la fel de importantă ca prima fază de construcție a elicopterului”, explică Michalon.



Potrivit acestuia, IAR va fi primul contractant al Ministerului Apărării.



„Va fi un elicopter construit în România, vândut de o companie românească către guvernul român, pentru Forțele Armate Române, pentru protecția poporului român. Asta numesc eu o soluție „made in Romania”. Nimeni nu poate oferi o soluție similară”, mai spune înaltul oficial Airbus.



Cu toate acestea, în ciuda faptului că fabrica de la Brașov a fost inaugurată încă din 2016, niciun elicopter nou nu a fost produs acolo.







„E o ocazie ratată”





„România trebuie să conducă prin exemplu. Pentru a demara acest proiect industrial, noi am sperat, ne-am așteptat ca MApN să lanseze o primă comandă pentru elicopterul H215M. Elicopterele Puma SOCAT, oricât de bune ar fi, devin din ce în ce mai bătrâne. Vor trebui înlocuite în viitorul apropiat. Aceasta a fost una dintre premisele lansării proiectului industrial”, explică Olivier Michalon.



„Cum nici un contract nu a fost acordat Airbus pentru modelul H215M, am pus totul on hold”, spune reprezentantul Airbus.



Dacă acest model de elicopter ar urma să fie produs în România, va fi nu doar pentru MApN, ci și pentru export. „Dacă România nu cumpără acest elicopter, ce credibilitate va avea pe piața de export?”, spune Michalon, care precizează că doar în ultimii doi ani Airbus a vândut între 40 și 50 de astfel de modele.



„E o ocazie ratată. În 2016 eram gata să lansăm programul la scară mare. Adică toate aceste elicoptere pe care le-am vândut de atunci, inclusiv unele pe care le-am vândut unor state vecine, dar și pe alte continente, toate aceste elicoptere ar fi fost acum în producție la Brașov și ar fi fost aproape trei ani de producție pentru fabrica românească”, detaliază francezul.



Potrivit acestuia, evaluarea Airbus arăta că România ar trebui să-și înlocuiască între 40 și 50 dintre vechile sale elicoptere ale Armatei.



„Am fost foarte flexibili, am înțeles că există constrângeri bugetare. Am zis că dacă 40 sunt prea multe dintr-o singură comandă, putem cădea de acord pe o cantitate mai mică. Dar aveam nevoie de un număr de măcar 16 elicoptere - care se justifică atât din punct de vedere industrial, cât și operațional”, spune Michalon.



„Din păcate, acest lucru n-a devenit realitate. E păcat că de la inaugurarea fabricii, acum trei ani, nimic nu s-a întâmplat”, spune Michalon.





„Sau, pur și simplu, vom cădea de acord cu o altă țară care va demonstra un angajament să comande suficiente aeronave”





Întrebat dacă există riscul ca Airbus să părăsească fabrica de aici și să se mute în altă țară, în cazul în care autoritățile române nu se decid rapid asupra unui contract, Michalon a răspuns categoric.



„Există un risc. Clar. Airbus Helicopters România e o poveste de succes, face parte din ecosistemul Airbus Helicopters. Asta nu e în pericol. Dar proiectul industrial, da (n.r. e în pericol), ar putea fi o șansă ratată. De ce să mai păstrezi ceva ce încă nu există? Da, clădirea există, dar nu produce elicoptere”, a răspuns oficialul Airbus.



Potrvit acestuia, compania franco-germană produce în continuare modelul H215M în Franța, la fabrica din Marignane, însă acolo există un spațiu limitat de extindere, ceea ce va conta enorm când va fi luată decizia de a reloca producția modelului H215M în altă fabrică pentru a face loc altor proiecte.



„(...) va trebui să transferăm unele activități. Fabricarea modelului H215 e una dintre acele activități. Deocamdată suntem ok, dar în ziua când va trebui să luam o decizie logistică atunci va trebui să luăm o decizie (n.r. legată de fabrica din Brașov). Fie va fi una foarte pozitivă - vom lansa proiectul - este ambiția mea. Sau, pur și simplu, vom cădea de acord cu o altă țară care va demonstra un angajament să comande suficiente aeronave și care va beneficia și de exportul pe piața mondială”, spune Michalon.



Francezul atrage atenția asupra faptului că fabrica din Brașov nu ar urma să fie doar pentru comenzi din România, ci pentru comenzi din toată lumea.



„Vă dau câteva cifre: Estimăm că producția va fi de 15 unități pe an. Nu ne așteptăm să construim 15 elicoptere pentru România an de an. Dar, la o primă comandă de 16, am putea face cinci în primul an, cinci în al doilea și șase în al treilea. Asta înseamnă că rămân alte zece locuri libere pentru producție. Cum le vom umple? Orice țară care va comanda modelul H215, civil sau militar, va avea elicoptere fabricate în România. Acele elicoptere vor fi produse în Brașov”, spune Michalon.







Airbus a pregătit elevi de liceu pentru job-uri în noua fabrică. „Ce ne facem? Mulți dintre ei vor absolvi și, dacă nu există acest proiect, vor pleca, vor exporta ceea ce au învățat în afara României”





De câțiva ani, Airbus sponsorizează elevi de liceu din zona Brașov.



„Acum sunt peste 200. Ei vor un viitor în industria aerospațială și noi ne-am gândit că în urma unui astfel de proiect industrial le-am putea garanta un loc de muncă în Brașov cu Airbus pentru a dezvolta industria românească. Ce ne facem? Mulți dintre ei vor absolvi și, dacă nu există acest proiect, vor pleca, vor exporta ceea ce au învățat. Vor lucra la alte companii sau poate chiar Airbus, dar înafara României. Da, îi vom angaja pe unii, dar, atâta timp cât nu e un proiect, nu atât de mulți pe cât ne-am fi dorit”, spune Michalon.



„Asta e păcat, e o șansă ratată”, continuă reprezentantul francez al Airbus.



Totuși, Airbus câștigat un contract pentru elicoptere în țară. Recent, compania franco-germană a câștigat contractul pentru furnizarea de elicoptere pentru servicii medicale de urgență cu modelul său H135 (fostul Eurocopter EC 135).



„E o înțelegere fermă pentru 10 elicoptere H135 care vor fi în tranșe. Patru sunt deja contractate. Mai există și la Ministerul de Interne un program în dezvoltare pentru un elicopter mai greu. De ce să nu fie H215 varianta civilă?”, spune Michaolon.



Ar putea aceste modele să fie și ele fabricate tot la Brașov?



„Ca IAR să aibă o activitate sporită e nevoie de varianta militară. Pe varianta civilă IAR ar avea mai puțin de lucru. Ne concentrăm pe acest parteneriat, vrem ca IAR să beneficieze de pe urma transferului de tehnologie și să inființeze noi locuri de muncă. Ca să pornim proiectul e nevoie de măcar 16 elicoptere H215M. Apoi, dacă MAI sau alt minister comandă modelul H215 varianta civilă, atunci da, vor fi fabricate în aceeași fabrică. Dar avem nevoie de varianta militară pentru a porni proiectul”, spune Olivier Michalon.