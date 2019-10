Ministrul Apărării reacționează virulent după ce Damen a făcut recurs la respingerea contestației sale privind achiziția corvetelor: „Entități străine blochează interesele de securitate ale României”

Conform cerințelor, navele vor trebui construite în România în decurs de șapte ani, iar prima trebuie livrată după doar trei ani de la contractare.





Care au fost ofertanții care s-au calificat în procedura de achiziție a corvetelor și ce soluții au propus:



- Naval Group - nava Gowind 2500 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODLAD și soluții de înarmare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,2 miliarde de euro.



- Damen - corveta Sigma 10514 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODOE cu soluții de înarmare americane: rachete anti-navă Harpoon de la Boeing, rachete de apărare anti-aeriană de la Raytheon, sonar de la General Dynamics și sistem tactic Thales. Preț ofertat (pe surse): 1,25 miliarde de euro.



- Fincantieri - o corvetă bazată pe clasa Abu Dhabi - denumită Abu Dhabi Enhanced - cu propulsie diesel-diesel CODAD și soluții de apărare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,34 miliarde euro.



Detaliile tehnice ale procedurii de achiziție a corvetelor:



- Valoare estimată (maximă): 1,6 miliarde de euro cu tot cu TVA.



- Procedura de achiziție are ca factor de departajare prețul cel mai mic, atâta timp cât cerințele tehnice solicitate de statul român sunt îndeplinite de ofertanți.



- Navele vor trebui construite în România în decurs de șapte ani, iar prima trebuie livrată după doar trei ani de la contractare.



- Componenta de offset: modernizarea și înarmarea celor două fregate Type 22 - Regele Ferdinand și Regina Maria.



„România militează pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO pe flancul estic al Alianței, ca o reacție firească de adaptare la evoluțiile mediului regional de securitate. Totodată, țara noastră și-a înțeles rolul într-un spațiu geopolitic atât de complex și provocator, demonstrând angajamente pe toate palierele: fonduri, contribuții și capabilități”, scrie Gabriel Leș pe Facebook.„Alocarea pentru cel de-al treilea an consecutiv a 2 procente din PIB pentru Apărare a demonstrat că România este determinată să aducă o contribuție consistentă la îndeplinirea misiunilor Alianței. Deși, decizia la nivel politic a fost asumată, iar alocările bugetare au fost asigurate deplin, avem de-a face cu un adevărat război juridic de uzură, prin care entități străine blochează efectiv interesele strategice de securitate ale României. Companiei olandeze Damen i-a fost respinsă ieri, la instanța de fond, contestația prin care se încearcă blocarea atribuirii contractului de realizare a corvetelor multifuncționale. Demersurile de tergiversare nu se opresc însă aici, compania anunțând deja că va înainta recurs”, acuză Leș.„Putem înțelege că sumele puse în joc de statul român sunt extrem de atractive pentru companii, însă găsesc inacceptabil ca interesele de securitate ale României, și ale Alianței deopotrivă, să fie sacrificate în goana după profit ale unor companii mânate de interese obscure. Este deja un fapt cunoscut că Olanda blochează intrarea României în Schengen pentru a nu-și periclita afacerile în portul Rotterdam, însă prin obstrucționarea programului de dezvoltare și modernizare a forțelor navale române îi spunem că a mers prea departe”, spune Ministrul Apărării.Contestația depusă de grupul olandez Damen, după ce MApN a anunțat că oferta câștigătoare a contractului de achiziţie a celor 4 corvete multifuncţionale a fost cea depusă de asocierea dintre Naval Group şi Santierul Naval Constanţa, a fost respinsă de către Tribunalul București. Decizia însă nu este una definitivă."Respinge excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate a Deciziei de numire a membrilor comisiei de evaluare nr. A3/1356/22.02.2018. Admite excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate a Ordinelor de zi pe unitate nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018. Respinge excepţia de nelegalitate a Ordinelor de zi pe unitate nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018, ca inadmisibilă. Respinge excepţia tardivităţii capetelor de cerere nr. 2 – 2.4 şi nr. 3 din acţiune. Respinge excepţia de nelegalitate a Deciziei de numire a membrilor comisiei de evaluare nr. A3/1356/22.02.2018, ca neîntemeiată. Respinge acţiunea ca neîntemeiată", se arată în minuta deciziei magistraților Tribunalului București, conform portalului instanțelor, transmite Mediafax.Hotărârea magistraților poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Bucuresti - Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.„La acest moment, așteptăm motivarea hotararii de catre instanta. Chiar si asa insa, hotararea cuprinde cateva puncte fundamentale, favorabile Damen, pe care vom dezvolta în recurs”, transmite compania Damen într-un comunicat.„Acesta este un dosar uriaș și extrem de complex prin anvergura sa. Din cauza urgentei cu care instantele trebuie sa judece litigiile în cazul achizitiilor publice, judecătorul a fost nevoit să examineze mai mult de un an și jumătate de procedură în doar cateva termene. O astfel de presiune nu ajută atunci cand se dezbat chestiuni de legalitate a unei achiziții militare de mai multe miliarde, în care accesul la informații, timpul de studiu și analiza amănunțită sunt, in mod firesc, esentiale. Chiar si asa, aceasta faza procesuala a fondului a scos la iveala mai multe chestiuni importante, iar faza procesuala a recursului va fi un cadru excelent pentru abordarea acestora.DAMEN rămâne ferm în asigurarea respectării legii și a principiilor generale privind achizițiile publice.Indiferent de decizia finală, DAMEN rămâne în România. În ciuda procesului, DAMEN a continuat să construiască nave în MANGALIA și GALAȚI, la timp și la standarde globale, și va continua să facă acest lucru în continuare”, notează compania.MApN a anunțat la începutul lunii iulie oficial că asocierea Naval Group - Șantierul Naval Constanța (SNC) a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție a patru corvete multifuncționale și de modernizare a celor două fregate de tip 22 ale Forțelor Navale Române - Regele Ferdinand și Regina Maria, două nave achiziționate în urmă cu 15 ani din Marea Britanie, dar care sunt aproape complet descoperite pe partea de armament și sisteme moderne.(inclusiv TVA), considerat de mulți specialiști unul foarte bun,Procedura de achiziție a avut ca factor de departajare prețul cel mai mic, atâta timp cât cerințele tehnice solicitate au fost îndeplinite de ofertanți. Condiții tehnice de bază cereau ca nava să poată să lupte în cel puțin două medii diferite (anti-aer/anti-submarin/anti-navă) și să poată să opereze într-un hangar un elicopter mediu de 10 tone, dar și drone.