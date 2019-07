​FOTO Toate detaliile despre corveta Gowind 2500 pe care francezii de la Naval Group o vor construi în România pentru Forțele Navale

Sursă: Naval Group / adaptare HotNews.ro



Corvete din clasa Gowind sunt printre cele mai noi tipuri de nave dezvoltate de Naval Group, printre cei mai mari constructori de nave militare din lume, iar mulți experți le consideră printre cele mai performante nave de acest tip în acest moment.



Cu toate acestea, până la acest contract cu România, Franța prin Naval Group nu a reușit să vândă modelul unei țări membre NATO. De aici și speculațiile privind prețul surprinzător de mic cu care grupul francez a intrat în competiție - totul pentru a asigura un contract într-o țară NATO.



Printre plusurile corvetei Gowind se numără caracteristicile stealth ce îi oferă o semnătură radar foarte mică, propulsia electrică ce o face extrem de silențioasă în lupta antisubmarin, un echipaj destul de suplu ca număr și un singur catarg central ce intergează toți senzorii, radarul, precum și centrul de comandă și luptă.



Gowind 2500 pentru România - specificații probabile:



Deplasament: 2.500 tone

Lungime: 102

Lățime: 16 metri

Pescaj: 5,4 metri

Propulsie: Diesel-electric - CODLAD (Combined Diesel Electric and Diesel)

Viteză maximă: 26 noduri (diesel), 8 noduri (electric)

Autonomie: 4.500 Mm la 15 noduri (21 de zile)

Echipaj: 65 (+15)

Combat Management System: SETIS, dezvoltat de Naval Group împreună cu Thales

Sonar în chila și sonar tractat: Ambele de la Thales (Kinglip și Captas-2)

Radar: model 3D Aesa de la Thales (cel mai probabil NS-100 sau Smart-S mk2)

Tun principal: OTO Melara 76 mm

Tunuri secundare: 2 x 20 mm (cel mai probabil model Nexter Narwhal)

Rachete anti-navă: 2 x 4 Exocet MM-40 Block 3 (MBDA)

Rachete anti-aeriene: 16 x VL Mica (MBDA) (cu posibilitatea operării viitoarei generații VL Mica NG)

Torpile: 2 x 3 lansatoare

Ambarcațiuni: 2 RHIB-uri de câte 9 metri (ascunse în interiorul corpului navei)

Helipad și hangar: Posibilitatea de a opera la bord și gara în hangar un elicopter de până la 10 tone, precum și posibilitatea de a opera drone de la bord





Foto - Imagine din șantierul naval din Lorient unde Naval Group construiește fregatele din clasa FREMM / Sursa: HotNews.ro

---



Catargul central - PSIM



Unul din elementele deosebite ale corvetelor Gowind este modulul central care găzduiește singurul catarg al navei, senzorii, radarul, sistemul de conducere al focului și centrul de comandă. Denumit PSIM (Panoramic Sensor and Intelligence Module), acesta este construit separat de restul navei și apoi este montat după ce restul navei a fost lansat la apă.



Sistemul cu un singur catarg permite practic o acoperire la 360 de grade a senzorilor fără să existe interferențe cu alte elemente structurale ale navei. Radarul este poziționat sub senzori, acoperit pentru protecție cu o structură din materiale composite. Dedesubt se află compartimentele unde acționează o parte din echipaj: centrul de comandă (CIC) precum și cel de conducere a focului.



Modelul PSIM este considerat un element tehnic și strategic destul de avansat, astfel încât Naval Group a extins principiul și pentru viitoarea generație de fregate a forțelor franceze - Frégates de taille intermédiaire (FTI) / clasa Belharra care vor un sistem asemănător.



Modul PSIM pe o corveta Gowind / Sursă: Naval Group





Modulul PSIM construit și gata de montat pe o navă lansată la apă / Sursă: HotNews.ro

---



Caracteristici stealth

Corveta de tip Gowind este considerată o navă „full stealth”





Construcția navei pune accent pe elementele „stealth”, care să facă nava mult mai greu de detectat de inamic. Multe din elementele navei sunt ascunse în corpul acesteia (precum ambarcațiunile de tip RHIB sau lansatoarele de torpile), iar prin forma navei și materialele folosite aceasta are o semnătură radar foarte mică.



În plus, nava nu are un coș de fum tradițional, astfel că, pentru a emite cât mai puțină căldură și să minimizeze semnătura în infraroșu, gazele de la motor sunt expulzate prin jeturi în apă.



Modelul propus României vine și cu un sistem de propulsie hibridă diesel-electric, un element foarte important pentru lupta antisubmarin, atunci când navele de suprafață trebui să fie extrem de silențioase.













FOTO - Nava Gowind 2500 / Sursă: Naval Group

--- „Nava propusă de asocierea Naval Group - SNC are și propulsie electrică ce asigura deplasarea cu o viteza de pana la 8 noduri. Sistemul de propulsie are denumirea generică CODLAD”, informau reprezentanții asocierii pentru HotNews.ro în urmă cu câteva luni.---





Rachete de la MBDA pentru lupta anti-navă și anti-aeriană



Pe partea de înarmare, corveta Gowind pentru România va veni echipată cu rachete de la grupul european MBDA. Pentru lupta antinavă vor fi utilizate câte patru rachete Exocet Block 3 pe fiecare parte a navei (grupurile vor fi montate spre mijlocul navei, în spatele catargului central). Rachetele Exocet sunt printre cele mai cunoscute în lume, testate în condiții reale și în conflicte de-a lungul timpului.



Ajunse la generația a treia, rachetele anti-navă Exocet oferă posibilitatea de a ataca nave sau ținte la suprafață de la aproape 200 de km depărtare, iar racheta este capabilă să zboare până la țintă drept sau după un curs prestabilit foarte aproape de suprafața apei, fapt ce o face greu detectabilă. Mai mult, racheta este foarte manevrieră și este și capabilă să evite singură valurile mai înalte. În plus, Exocet Block 3 e capabilă de ataca ținte la țărm, dar și pe uscat în zona de litoral.



Foto: Racheta Exocet Block 3 / Sursă: MBDA



Ca element conex, racheta Exocet Block 3 are toate șansele să fie aleasă ca racheta ce va apăra litoralul românesc, fiind singura rămasă în cursă în cadrul licitației de 137 de milioane de euro pentru sistemele mobile de lansare a rachetelor anti-navă de pe coastă lansată de MApN în 2018 și care ar trebui să se finalizeze în acest an.





Foto - Tipuri de misiuni de atac executate cu racheta Exocet Block 3 / Sursă: MBDA





Foto - Raza de acțiunea a rachetei Exocet Block 3 în Marea Neagră de pe navă în larg și de pe coastă / Sursă: MBDA



Pe partea de apărare anti-aeriană corvetele vor veni echipate cu un lansator vertical din familia Sylver (A-50 sau A-43) cu 16 celule care vor acomoda rachete antiaeriene VL Mica. Lansatorul cu cele 16 VL Mica va fi poziționat în partea din față a navei, în spatele tunului principal de 76 mm și în fața punții de comandă.



VL Mica este o rachetă antiaeriană și anti-rachetă ce poate angaja ținte oriunde între un kilometru și 20 de kilometri, iar MBDA laudă racheta pentru rata sa de succes. Reprezentanții MBDA au precizat de-a lungul timpului că o navă echipată cu mai puține rachete VL Mica ar putea face față la fel de bine unui atac la saturație precum alte nave echipate cu mai multe rachete anti-aeriene datorită eficienței sporite a modelului VL Mica.





Foto - Rachetă VL Mica cu lansare verticală de pe navă / Sursă: MBDA



De altfel, MBDA lucrează în prezent la viitoarea generație a rachetei denumită VL Mica NG și care ar trebui să fie fie gata de folosire undeva în orizontul 2026, cam pe când toate cele patru corvete românești ar trebui să fie gata. Avantajul va fi că VL Mica NG va fi compatibil cu actualele sisteme, astfel încât oricare navă dotată cu vechea generație să poată fi echipată cu noile modele.



VL Mica vine în două versiuni, una cu un ghidaj radar și alta cu cap infra roșu pentru identificarea țintei - o versatilitate care dă un plus în funcție de vreme sau de inamic.



Va putea Șantierul Naval Constanța să livreze navele în calendarul stabilit la licitație?



Surse apropiate situației au declarat pentru HotNews.ro că din punct de vedere al specificațiilor și capabilităților navei și armamentului propus nu există vreo grijă, însă un mare semn de întrebare se leagă de capacitatea asocierii Naval Group - Șantierul Naval Constanța de a construi cele patru nave, împreună cu modernizarea celor două fregate T22 la Constanța, în cadrul calendarului asumat.



Capacitatea constructorului francez de a face transferul de tehnologie necesar într-un șantier pe care nu-l deține, precum și posibilitatea SNC de a angaja suficient personal calificat care să poată duce la bun sfărșit construcția de nave militare pun sub semnul îndoielii respectarea graficului de a livra prima navă după trei ani de la semnarea contractului și toate cele patru în decurs de șapte ani.





Foto: Șantierul Naval Constanța / Sursă: SNC.ro



Pe de altă parte, în presă au apărut deja informații cum că proprietarul Șantierului Naval Constanța



Rămâne de văzut ce va urma în perioada care vine. Ministrul Apărării a anunțat că MApN va declanșa o procedură de negociere și discutare a condițiilor contractuale și că speră ca în acest an să fie semnat și contractul cu Naval Grup - Șantierul Naval Constanța, moment de la care va începe să se scurgă termenul de trei ani pentru livrarea primei corvete și a primei fregate modernizate.



Care au fost ofertanții care s-au calificat în procedura de achiziție a corvetelor și ce soluții au propus:



- Naval Group - nava Gowind 2500 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODLAD și soluții de înarmare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,2 miliarde de euro.



- Damen - corveta Sigma 10514 cu propulsie hibridă diesel-electrică CODOE cu soluții de înarmare americane: rachete anti-navă Harpoon de la Boeing, rachete de apărare anti-aeriană de la Raytheon, sonar de la General Dynamics și sistem tactic Thales. Preț ofertat (pe surse): 1,25 miliarde de euro.



- Fincantieri - o corvetă bazată pe clasa Abu Dhabi - denumită Abu Dhabi Enhanced - cu propulsie diesel-diesel CODAD și soluții de apărare europene cu rachete MBDA: rachete anti-aer VL Mica și rachete anti-navă Exocet. Preț ofertat (pe surse): 1,34 miliarde euro.



Detaliile tehnice ale procedurii de achiziție a corvetelor:



- Valoare estimată (maximă): 1,6 miliarde de euro cu tot cu TVA.



- Procedura de achiziție are ca factor de departajare prețul cel mai mic, atâta timp cât cerințele tehnice solicitate de statul român sunt îndeplinite de ofertanți.



- Navele vor trebui construite în România în decurs de șapte ani, iar prima trebuie livrată după doar trei ani de la contractare.



- Componenta de offset: modernizarea și înarmarea celor două fregate Type 22 - Regele Ferdinand și Regina Maria.



În urmă cu o săptămână MApN a anunțat oficial că asocierea Naval Group - Șantierul Naval Constanța (SNC) a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție a patru corvete multifuncționale și de modernizare a celor două fregate de tip 22 ale Forțelor Navale Române - Regele Ferdinand și Regina Maria, două nave achiziționate în urmă cu 15 ani din Marea Britanie, dar care sunt aproape complet descoperite pe partea de armament și sisteme moderne.