Patru avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Italiene au fost detașate la baza Mihail Kogălniceanu pentru a ajuta la misiunile de poliție aeriană

„Detașamentul italian, format din aproximativ 130 de militari (piloți și personal tehnic) cu aeronave Eurofighter Typhoon, va fi dislocat în România pentru următoarele patru luni și va efectua misiuni de poliție aeriană alături de aeronave MiG-21 LanceR și militari ai Forțelor Aeriene Române”, mai transmite MApN.Poliția Aeriană Întărită sub comandă NATO este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței.În trecut, Marea Britanie a trimis la rândul său de mai multe ori aeronave Eurofighter Typhoon care să sprijine efortul de poliție aeriană, precum și Canada care a trimis aeronave CF-18 Hornet.România execută deocamdată misiunile de poliție aeriană sub comanda NATO cu bătrânele aeronave MiG21 Lancer, întrucât mai noile avioane F16 intrate în dotarea Forțelor Aeriene Române fac aceste misiuni doar sub comandă națională, fiind operaționalizate astfel din luna martie. Certificarea avioanelor F-16 românești pentru misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO ar urma să aibă loc în iunie-iulie.