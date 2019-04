O victorie a Americii asupra Chinei într-un război regional nu mai este asigurată / Fost amiral american: Statele Unite ar putea pierde (analiză Reuters)

Portavionul Liaoning, inainte de a intra in reparatii in China

El a îmbrăcat uniforma de camuflaj, s-a instalat în funcția de comandant-șef și a preluat controlul celei mai numeroase armate din lume, Armata Populară de Eliberare. Este cea mai mare reformă a Armatei, după ce Mao a condus-o la victorie în războiul civil și a fondat Republica Populară în 1949.





Creșterea Armatei Chinei nu este tot ceea ce face Xi. În afară de propagandă, Xi se dovedește mult mai asertiv decât predecesorii săi cei mai recenți în folosirea noii puteri militare a Chinei. În 2013, China a început dragarea și construirea de insule artificiale în zona disputată a Insulelor Spratly din Marea Chinei de Sud. Fortificarea extensivă a acestor avanposturi, inclusiv cu baterii de rachete, înseamnă că, practic, China a anexat o mare parte din acest teritoriu. Înaintea numirii sale din 30 mai în fruntea Comandamentului Indo-Pacific al SUA, amiralul Philip Davidson a declarat unui comitet al Congresului că acum China este capabilă să controleze Marea Chinei de Sud în toate scenariile "fără război".





Xi intensifică presiunea militară asupra Taiwanului, Japoniei și Indiei. Alături de un arsenal masiv de rachete capabile să lovească Taiwan, forțele navale și aeriene chineze conduc exerciții din ce în ce mai complexe, care înconjoară regulat insula.





Chinezii intensifică, de asemenea, ritmul desfășurărilor, exercițiilor și patrulelor prin lanțul insulelor japoneze. Cartea albă militară anuală a Japoniei de anul trecut a spus că "o escaladare unilaterală" a activităților din jurul Japoniei a provocat preocupări serioase privind securitatea. Avioanele de vânătoare japoneze s-au confruntat de 638 de ori în ultimul an cu aeronavele chineze, o creștere cu aproape 30% față de anul precedent.











În 1938, în mijlocul unei lungi campanii ce preluarea conducerii în China, liderul comunist Mao Zedong a scris: "Oricine are o armată are putere". Xi Jinping, ultimul succesor al lui Mao, a adoptat acest dicton.Xi a accelerat trecerea Armatei la statutul de putere navală de la tradiționala forță terestră. A desființat vasta birocrație militară din epoca maoistă. Un nou lanț de conducere pornește direct de la Xi, în calitate de președinte al Comisiei Militare Centrale, cel mai înalt organism decizional militar din China. Conducerea operațională a forțelor navale, a rachetelor, aeriene, terestre și a forțelor cibernetice a fost separată de administrație și de formare - o structură care, potrivit analiștilor chinezi și occidentali, se inspiră din organizarea militară americană., arată Reuters. El a abandonat discursul liderului reformist Deng Xiaoping conform căruia China ar trebui să-și ascundă puterea. Așteptarea s-a terminat. Discursurile lui Xi sunt presărate cu referințe la "visul său chinez", în care o națiune veche se recuperează după umilința unei invazii străine și își reia locul legitim ca putere dominantă în Asia.Acest efort include și măsuri ce reflectă partea de „soft-power”: programul "Drumul Mătăsii", în valoare de miliarde de dolari, pentru a crea o rețea globală de comerț și infrastructură având China în centru și planul "Made in China 2025" cu scopul de a transforma țara într-un gigant al tehnologiei.Dar cea mai îndrăzneață lovitură este extinderea componentei „hard power” a Chinei, prin reproiectarea Armatei, cea mai mare forță de luptă din lume. În centrul acestei viziuni a reînnoirii naționale este o armată loială, lipsită de corupție, care trebuie să lupte și să câștige conform cerințelor lui Xi.Dorința lui de a-și proiecta puterea în străinătate a fost însoțită și de măsuri pe plan local. Xi a epurat mai mult de 100 de generali acuzați de corupție sau lipsă de loialitate, potrivit presei oficiale controlate de stat.Pentru prima dată după ce comercianții portughezi au ajuns pe coasta Chinei acum cinci secole, aceasta are acum puterea militară de a domina mările din largul coastei. Un conflict între China și Statele Unite în aceste ape ar fi distructiv și sângeros, în special o ciocnire în Taiwan, potrivit ofițerilor superiori americani. Și, în ciuda deceniilor de putere de neegalat de la sfârșitul Războiului Rece, nu ar exista nici o garanție că America ar câștiga.a declarat Gary Roughead, fost șef al operațiunilor navale, care a deținut cea mai înaltă poziție în Marina SUA până în 2011.Este clar că Xi dorește să pună capăt epocii de dominație americană în Asia. "În ultimă instanță, oamenii din Asia trebuie să conducă afacerile din Asia, să rezolve problemele din Asia și să susțină securitatea din Asia", a spus președintele chinez, într-un discurs privind securitatea regională și adresat liderilor străini în 2014.Ministerul Apărării Naționale din China, Comandamentul Indo-Pacific al SUA și Pentagonul nu au răspuns la întrebări pentru acest articol sau la rezumatele detaliate ale concluziilor sale.. După decenii de căutarea unui angajament în speranța că Beijingul va deveni un partener de cooperare în afacerile internaționale, SUA privește China ca pe un concurent strategic, determinat să-l înlocuiască ca forță dominantă în Asia.În mare parte, ca răspuns la această provocare, Washington crește cheltuielile de apărare, reconstruiește marina și dezvoltă arme noi în regim de urgență, în special rachete convenționale, cu o rază mai lungă de acțiune. SUA consolidează legăturile militare cu alte puteri regionale, inclusiv Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Australia, Singapore și India. De asemenea, a condus o campanie internațională de diplomație și colectare de informații pentru a contracara atacurile cibernetice, spionajul tradițional și furtul de proprietate intelectuală ale Chinei. Această campanie include eforturile de a limita la nivel mondial companiile de telecomunicații din China Huawei și ZTE Corp.Administrația Trump conduce un război al prețurilor pentru a reduce excedentul comercial imens al Chinei cu Statele Unite ale Americii. Oricare ar fi soluționarea disputei comerciale, există temerea legată de degenerarea tensiunilor într-un conflict armat între Beijing și Washington și aliații săi în zonele maritime contestate din largul coastelor chineze.legate de capacitatea forțelor sale de a concura cu Statele Unite și alte puteri militare avansate. În numeroase comentarii, ofițeri și strategi chinezi au subliniat lipsa de experiență a forțelor chineze în conflicte sau capacitatea tehnologică redusă.Agenda îndrăzneață a lui Xi creează de asemenea, un mare risc pentru el personal, partidul comunist și China. Au existat speculații pe scară largă în China cum că reprimarea corupției în cadrul armatei în paralel cu o epuare a oficialilor partidului și guvernului este cel puțin în parte răspunsul lui Xi la o luptă dură pentru putere, în spatele scenei.Prin înlăturarea atâtor lideri militari și de partid și a facțiunilor lor, Xi și-a făcut mulți dușmani periculoși, spun oameni apropiați de conducere.În plus, creșterea drastică a cheltuielilor militare va deveni mai dificil de susținut în cazul în care creșterea economiei chineze, împovărată de datorii, continuă să încetinească.Cu toate acestea, Xi nu arată nici un semn de atenuare a ritmului de dezvoltare a armatei chineze. Pe 25 octombrie, el a vizitat Comandamentul Operațiunilor de Sud în orașul Guangzhou, sediul central responsabil pentru Marea Chinei de Sud. Xi, a scris mass-media de stat, le-a spus ofițerilor să se concentreze asupra "pregătirii pentru război și luptă".