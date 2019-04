​INTERVIU Fost general american, despre cum ar trebui să se apere România de Rusia la Marea Neagră și care ar fi membrul NATO ce ar putea părăsi alianța. PLUS: Ar trebui să cumpărăm F-35 în loc de F-16?

Info pe scurt:

Odată cu noua administrație Trump la Casa Albă, poziția SUA față de NATO a făcut subiectul a numeroase controverse - declararea alianței drept „depășită”, ezitările de a reconfirma sprijinul SUA pentru Articolul 5 (un atac asupra unui membru e un atac asupra tuturor), precum și presarea aliaților de a-și spori cheltuielile militare și atingerea a 2% din PIB pentru Apărare.„Cred că [declarațiile lui Trump despre NATO] sunt exagerări, hiperbole”, a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro fostul general american Charles „Chuck” Wald, fost șef-adjunct al forțelor americane în Europa între 2002 și 2006, actualmente președinte pe operațiuni ce țin de Orientul Mijlociu la Jones Group International.„Cred că ideea sa de bază e corectă: nu că nu vrem să facem parte din NATO, ci că Alianța trebuie să fie puternică în continuare. Uneori organizațiile sau persoanele trebuiesc „trezite” puțin. Cred că după războiul rece a existat o stare de complezență, lipsă de concetrare. Poate sunt prea dur, dar cred că NATO a devenit leneș, la fel și Statele Unite. Am luat unele lucruri de-a gata. Probabil acum ne-am trezit, iar metodologia folosită de președintele Trump este să scuture lucrurile puțin”, este de păarere fostul militar american.„Convingerea mea este că Statele Unite sunt mai angajate acum în NATO ca niciodată. Riscul ca SUA să părăsească NATO sunt cam zero, părerea mea. Cred că alte state ar putea ieși din alianță, dar nu SUA”, a spus Wald, făcând referire la Turcia.„Îmi doresc să nu am dreptate. Turcia este un mare aliat în NATO, au o armată foarte numeroasă, cu oameni foarte buni, au o poziție strategică precum România. SUA sunt foarte neliniștite că Turcia va achiziționa sistemul S400 de la Rusia - e împotriva a tot ceea ce credem că NATO ar trebui să facă și să însemne. E problematic”, susține fostul general american.„Dacă Turcia se va îndepărta de NATO și se va apropia mai mult de Rusia sau de Iran, atunci va deveni o problemă - e părerea mea personală. Va fi un scenariu și mai intens pentru România, din cauza localizării, cu Marea Neagră în comun cu Turcia și cu Rusia”, susține Wald.„Importanța României în zona va fi tot în creștere, cred că va avea un rol uriaș de jucat”, mai spune fostul general american.Totuși, NATO încă e o alianță întreagă care discută chiar despre lărgire, iar disputele cu unii membrii ar trebui discutate pe căi diplomatice și economice, iar față de adversari cea mai bună strategie este cea de descurajare (detterence), consideră fostul adjunct al forțelor americane în Europa, actualemente parte din Jones Group International.Întrebat despre poziția Rusiei în Europa și dacă reprezintă o amenințare, atât pentru România și alte țări precum statele Balitice, cât și pentru SUA, fostul general a apreciat că da.„Cred că Rusia e o problemă - ar putea fi o amenințare dacă asta și-ar dori să fie. Are un arsenal nuclear uriaș, vor să fie văzuți ca un jucător global, au capabilități, mai ales regionale - deja au dovedit-o în Crimeea și Ucraina. Deja au un picior de pod în Orientul Mijlociu, și asta pentru că noi, SUA, am fost cam leneși și am permis asta să se întâmple”, spune Wald.„Sunt egalii noștri (n.r. ai SUA)? Din punct de vedere nuclear clar sunt o putere, dar din punct de vedere al armatei convenționale, nu prea cred. Dar sunt de părere că pot pune mari probleme. Cred că România e în prima linie din NATO când discutăm despre acest aspect”, a spus Wald.„Cred că România ar avea emoții mult mai mari aici în zonă dacă nu ar fi în NATO”, recunoaște generalul american.Întrebat dacă SUA ar interveni pentru România în cazul în care s-ar ajunge la un conflict deschis cu Rusia, fostul militar a răspuns „absolut că da” și a făcut referire la articolul 5 din NATO.„Dacă România este amenințată de o forță exterioară, Statele Unite vor fi aici”, a spus Wald.„De fapt, dacă ne uităm ce face deja SUA aici, cu bateria THAAD ( n.r. ce va fi adusă de SUA la scutul de la Deveselu ) - e un element semnificativ. E un lucru bun pentru România, e bun pentru NATO, pentru statele occidentale - veți fi în prima linie a apărării antirachetă”, a spus Wald, lasând să se înțeleagă că această capabilitate ar putea fi menținută pe termen mai lung în țara noastră.„Sistemele Aegis Ashore (n.r. scutul antirachetă de la Devselu), PAC-3 (n.r. rachete parte din sistemul Patriot achiziționat de România) și THAAD sunt niște îmbunătățiri semnificative. România va avea cele mai bune capacități antiaeriene din întreg NATO”, a spus Wald.„Rusia trebuie să realizeze că sistemele acestea - Aegis Ashore, THAAD și Pac-3 - sunt sută la sută defensive. Sunt un element descurajant. Sunt supărați că le înlătură pârghia de influență. Nu sunt amenințați, ci li se ia posibilitatea de a avea o parghie față de alte state din zonă”, a explicat fostul lider al forțelor americane în Europa.Cât privește strategia României de achiziții militare, fostul general american a subliniat importanța majoră pe care o au interoperabilitatea armatelor și compatibilitatea echipamentelor folosite.„Contează pentru Statele Unite să avem echipamente comune. Dacă, dintr-un motiv groaznic, trebuie să venim aici să luptăm, contează să avem capacitatea de a lupta împreună - să avem același timp de arme, sisteme interoperabile - puteți să folosiți muniția noastră de precizie, de exemplu - să avem interoperabilitate pe sisteme de comandă și control, să avem proceduri compatibile. Aceste lucruri ne fac foarte capabili împreună”, spune Wald.Fostul general american dă ca exemplu elemente comune sau ce țin de logistică și de stocuri pentru aviație, capacitatea de a avea un lanț logistic comun.„Spre exemplu, elicopterele pe care România vrea să le cumpere. Este foarte important să existe o compatibilitate cu cel mai mare partener al ei, adică SUA. Să aibă sisteme care să funcționeze împreună. La fel și cu forțele navale - România vrea să cumpere corvete. Una din navele propuse, cea produse de olandezii (n.r. de la Damen), oferă armamente și echipamente americane de la Boeing, General Dynamics și Raytheon”, spune Wald.„Cred că factorii de decizie din țară trebuie să se gândească 'dacă totuși vom lupta împreuna, care sunt beneficiile de a avea sisteme și arme similare?'. E ca un fel de poliță de asigurare pentru partea de logistică și aprovizionare”, spune Wald.Recent SUA a decis să excludă Turcia din programul F35 și a anunțat că ar putea extinde exportul avionului de vânătoare de generația a cincea la alte cinci noi state, inclusiv România. În ultimul an țara noastră a tot anunțat în schimb că ar vrea să achiziționeze alte 36 de avioane F-16. După anunțul SUA despre F35, Polonia a anunțat că e interesată de o astfel de achiziție.„Dacă aș fi minstrul Apărării din România nu mi-aș face griji despre F35”, spune Wald. „În SUA doar vor fi circa peste 1.500 de F35 și peste 2.400 în total. (...) Dacă vom fi nevoiți să invocăm Articolul 5 din NATO și să luptăm, iar România va participa, veți avea 1.500 de F35 alături, adică SUA. Nu e nevoie să le cumpărați”, e de părere Wald.„Acum, cel puțin, nu e nevoie să le cumpărați, mai ales din cauza costului. Aveți nevoie de alte lucruri importante decât F35. Voi să fiți siguri că aveți piste pregătite pentru când vom veni noi cu ele”, mai spune fostul general american.„Cred că focusul României ar trebui să fie pe alte lucruri, precum sisteme de comandă și control sau forțe noi în Marea Neagră - asta ar fi o contribuție majoră pentru că România are acces la ea și nu trebuie să-și facă griji de convenția de la Montreux. Nu aveți nevoie de un avion B2, de un B21, de un F-35 sau nici măcar de avioane de realimentare. Le aducem noi”, spune Wald.„Cred că F-16 reprezintă o alegere bună, sunt accesibile ca preț, are un lanț logistic grozav, există comunalitate mare în restul NATO. F35 v-ar aduce numai probleme, este foarte scump de susținut”, a mai adăugat generalul american.Întrebat despre cum ar trebui să-și concentreze România eforturile la Marea Neagră, fostul militar american a apreciat că sporirea prezenței sale navale la Marea Neagră e important, la fel și apărarea antirachetă și aeriană.„Dacă Rusia ar fi să atace, o va face pe cale aeriană și maritimă”, e de părere fostul comandant adjunct al forțelor americane în Europa. „În Armată, dacă ceva are șanse să se întâmple, atunci trebuie să te pregătești pentru acel ceva”, spune Wald.„Așa că veți vrea să aveți o apărare față de avioane, pentru că Rusia are niște avioane de vânătoare foarte capabile. Sistemele defensive pe care le punem aici (n.r. Aegis Ashore, THAAD și Patriot) sunt și pentru lucruri mai mari, dar sunt și împotriva aeronavelor”, susține Wald.Întrebat dacă totuși România se va orienta și spre sisteme militare de producție europeană, fostul general american a apreciat că interoperabilitatea echipamentelor ar trebui să conteze cel mai mult.„Aș spune că dacă ar fi de ales, aș alege lucrurile care sunt ușor compatibile cu ce echipamente operează SUA. Să am acces la aceste echiapmente precum dacă aș vrea să folosesc armele lor în sistemele mele în cazul unui conflict. Aș lua acest lucru în calcul”, spune Wald.Întrebat dacă va ajunge România să plătească SUA pentru prezența trupelor americane pe teritoriul său, așa cum președintele Donald Trump a amenințat unii membri NATO, Wald a spus vehement că nu crede că se va ajunge la așa ceva.„Nu cred că există vreo șansă ca acest lucru să se întâmple. E doar retorică, e doar pentru publicul din SUA. Dacă vrem să fim aici vom veni și vom plăti noi, nu vom taxa pe nimeni”, a spus fostul general american.„Statele Unite nu cer bani în mod normal ca să fie cu trupele sale undeva. Suntem și-așa norocoși că un stat suveran ne permite acest lucru și să avem acces la vreo bază de-a lor”, a mai spus Wald făcând referire ca exemplu la baza militară de la Incirlik din Turcia.Întrebat dacă, în contextul unei posibile ieșiri a Turciei din NATO, SUA își va muta efectivele de la baza din Incirlik în România, inclusiv o parte din arsenalul său de arme nucleare, fostul general american a răspuns: „Politica SUA e că nici nu confirmăm, nici nu infirmăm aceste lucruri”.