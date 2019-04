Armata ar fi vrut să achiziționeze de urgență 173 de blindate PUMA de la Rheinmetall și să renunțe în schimb la dezvoltarea la Moreni a transportorului blindat Agilis

Info pe scurt:



Rheinmetall și Uzina Moreni au format un joint-venture care să dezvolte, omologheze și să producă în România Transportorul blindat amfibiu 8X8 Agilis, un produs ale căror drepturi intelectuale ar urma să revină României.

După numeroasă întârzieri, se ajunsese în faza în care România trebuie să plătească 228 de milioane de euro pentru dezvoltarea și omologarea prototipurilor până în 2020.

În schimb, în 2018, MApN s-a sucit și a anunțat Rheinmetall că vrea să achiziționeze de urgență 173 de Mașini de Luptă a Infanteriei PUMA - în locul desfășurării unui program de modernizare a MLI-urilor românești din dotare. Ca buget ar fi vrut să folosească cei 183 de milioane de euro aferent programului de modernizare ca să pornească achiziția de Pume în 2018.



Ca offset la această achiziție, nemților li s-a cerut să asigure ei dezvoltarea și omologarea prototipurilor AGILIS 8X8. Ulterior însă, MApN a revenit și ar fi cerut ca offset realizarea unor subsisteme PUMA în România și ar fi susținut că programul Agilis nu mai poate fi continuat.

Rheinmetall spune că a transmis o nouă ofertă României pentru achiziția de Puma și realizarea transportorului Agilis în țară și așteaptă acum o decizie din partea MApN.

---







Proiectul s-a blocat între timp și nu a mai avansat...







Inițial presupunea ca România să achiziționeze nu mai puțin de 600 de astfel de transportoare amfibii (inclusiv derivate) odată ce vor fi dezvoltate. România s-a sucit pe parcurs și a decis să achiziționeze direct 227 de transportoare blindate neamfibii Piranha 5, produse de Mowag, companie deținută de americanii de la General Dynamics. Astfel, necesarul de alte transportoare 8X8 amfibii a fost redus la 342.







„Achiziţia în regim de urgenţă a MLI PUMA, în scopul îndeplinirii unor ţinte de capabilităţi şi participarea la iniţiativele regionale NATO Taylored Forward Presence. Achiziţia ar urma să se realizeze în condiţiile art. 20 alin. 3 din OuG 114/2011, invocandu-se interesul esenţial de securitate prin asigurarea aprovizionării;

Posibilitatea utilizării fondurilor în valoare de 183 milioane Euro, prevăzute în bugetul anului 2018 pentru modernizarea MLI 84, pentru începerea achiziţiei PUMA;

Îndeplinirea obligaţiilor de offset să fie realizată de către societatea mixtă RMVS prin dezvoltarea şi omologarea prototipurilor TBT 8x8 Agilis;”

„Toate subsistemele solicitate din produsul PUMA, să fie fabricate în România, inclusiv tunul şi muniţia calibru 30mm, cu excepţia carcasei blindate, care necesită investitii tehnologice costisitoare nejustificate pentru cantitatea de 173 produse;

Transferul de tehnologie pentru fabricaţia completă în Romania a TBT 8x8 Agilis, inclusiv dreptul de proprietate intelectuala şi posibilitatea de a exporta oriunde în lume acest produs, în condiţiile în care Germania, care şi-a manifestat deja interesul pentru Agilis în scopul înlocuirii flotei de TBT Fox;

Acestă soluţie este deosebit de avantajoasă având în vedere nivelul mare şi real de comonalitate PUMA – Agilis (turela, arma, muniţie, senzori, comanda-control-comunicaţii) şi faptul că se vor realiza 2 capabilităţi necesare Armatei Române, atât MLI, cât şiTBT 8x8 flotabil;”







HotNews.ro a scris în detaliu în trecut despre planurile Rheinmetall și transportorul Agilis 8X8 în România. Astfel, conform planurilor companiei germane, primul transportor AGILIS ar trebui să fi livrat până la final de 2020, după cum explica pentru HotNews.ro Karl Ulrich Zulauf, General Manager al RMVS.



„Agilis eu un produs nou care întâi va trebui să fie dezvoltat. Cu Agilis însă, pentru că va fi dezvoltat de o companie românească practic, drepturile intelectuale ale produsului vor rămâne României", preciza Dominik von Wolf Matternich, Head of Key Account Management România din partea Rheinmetall Group.



Producția Agilis 8X8 la Moreni va presupune crearea a cel puțin 120 de locuri de muncă în compania joint-venture, dar și a peste 300 de locuri de muncă în actuală Uzina Automecanică Moreni.



Pentru AGILIS circa 87% din componente vor fi produse și furnizate din România, doar motorul și driveline-ul venind de afară. Carcasa vehiculului, pentru toată seria de variante, va fi confecționată de Uzina din Moreni, potrivit Rheinmetall.



Potrivit strategiei Rheinmetall, producția locală doar pentru transportoarele destinate Armatei Române ar însemna de lucru cel puțin până în 2029, în timp ce perioada de mentenanță a întregii flotile de vehicule pe toată durata de viață a transportoarelor va fi efectuată tot în România până în 2055.









AGILIS 8X8



Lungime: 8.02 m



Latime (fara oglinzi exterioare): 2.99 m



Inaltime (normala APC): 2.5 m



Garda la sol: 0.43 m



Motor: 612 PS Liebherr R6



Carburant: Diesel, F34/63/JP-8



Cutie viteze: ZF automata



Viteza: 100+ km/h



Raza actiune: 800+ km



Panta transversala max: 60 %



Panta longitudinala max: 30 %



Viraj (Radius): 9,5 m



Protectie mine, capcane mine (IEDs) si arme de foc de calibru mic



Sistem modular extensibil de protectie



Suspensie independenta



Armament calibru mijlociu:



Statie de arma: standard tehnica actuala 30 mm / Pana la 150 lovituri



Mitraliera coaxiala 7.62 mm / Lovituri 400 coaxiale



Optica separata pentru comandant



Echipaj: sofer + comandant + tragator + 7 luptatori





VARIANTELE DERIVATE



HotNews.ro a scris în detaliu în trecut despre planurile Rheinmetall și transportorul Agilis 8X8 în România. Astfel, conform planurilor companiei germane, primul transportor AGILIS ar trebui să fi livrat până la final de 2020, după cum explica pentru HotNews.ro Karl Ulrich Zulauf, General Manager al RMVS.„Agilis eu un produs nou care întâi va trebui să fie dezvoltat. Cu Agilis însă, pentru că va fi dezvoltat de o companie românească practic, drepturile intelectuale ale produsului vor rămâne României", preciza Dominik von Wolf Matternich, Head of Key Account Management România din partea Rheinmetall Group.Producția Agilis 8X8 la Moreni va presupune crearea a cel puțin 120 de locuri de muncă în compania joint-venture, dar și a peste 300 de locuri de muncă în actuală Uzina Automecanică Moreni.Pentru AGILIS circa 87% din componente vor fi produse și furnizate din România, doar motorul și driveline-ul venind de afară. Carcasa vehiculului, pentru toată seria de variante, va fi confecționată de Uzina din Moreni, potrivit Rheinmetall.Lungime: 8.02 mLatime (fara oglinzi exterioare): 2.99 mInaltime (normala APC): 2.5 mGarda la sol: 0.43 mMotor: 612 PS Liebherr R6Carburant: Diesel, F34/63/JP-8Cutie viteze: ZF automataViteza: 100+ km/hRaza actiune: 800+ kmPanta transversala max: 60 %Panta longitudinala max: 30 %Viraj (Radius): 9,5 mProtectie mine, capcane mine (IEDs) si arme de foc de calibru micSistem modular extensibil de protectieSuspensie independentaStatie de arma: standard tehnica actuala 30 mm / Pana la 150 lovituriMitraliera coaxiala 7.62 mm / Lovituri 400 coaxialeOptica separata pentru comandantsofer + comandant + tragator + 7 luptatori

MApN ar fi cerut nemților de la Rheinmetall, încă din 2018, să achiziționeze în regim de urgență 173 de Mașini de Luptă a Infanteriei (MLI - vehicule blindate și șenilate) PUMA, în locul continuării propriului program de modernizare a modelului MLI-84 aflat în dotare - un program cu o valoare estimată la 183 de milioane de euro.Această sumă ar fi trebuit să fie folosită în schimb la demararea achiziției MLI-urilor PUMA încă din 2018, transmite Rheinmetall într-o scrisoare adresată presei. Ca offset la această achiziție, nemților li s-a cerut să asigure ei dezvoltarea și omologarea prototipurilor AGILIS 8X8 - o operațiune estimată la circa 228 de milioane de euro, sumă care original trebuia să fie asigurată de partea română.Programul TBT 8X8 Agilis este cel demarat pe hârtie în urmă cu doi ani, prin înființarea firmei Romania Military Vehicles Systems, companie deținută 50% de Rheinmetall și 50% de statul român prin Uzina Moreni. Aici ar fi trebuit dezvoltate și omologate până în 2020 prototipurile transportorului, însă pentru acest lucru România ar fi trebuit să finanțeze cu cei 228 de milioane de euro etapa de dezvoltare a produsului. În schimb, drepturile intelectuale pe produs ar fi fost ale României, iar transportorul ar putea fi exportat și altor state interesate de el.Rheinmetall susține că în 2018 erau întrunite toate condiţiile legale pentru demararea programului Agilis, inclusiv mai multe hotărâri ale CSAT care sunt obligatorii, iar totul depindea de MApN să asigure finațarea pentru dezvoltarea și omologarea prototipurilor. Ulterior s-ar fi putut discuta și despre o procedură specifică de achiziție a celor 342 de transportoare.În schimb, în iulie 2018 - în cadrul unei vizite în Germania a ministrului Apărării de atunci Mihai Fifor și a șefului Statului Major, generalul Ciucă - România ar fi solicitat în mod oficial reprezentanţilor firmei Rheinmetall următoarele:Ulterior însă, după schimbarea ministrului Fifor de la conducerea MApN, nemților li s-ar fi cerut din partea reprezentanților Armatei înlocuirea dezvoltarii Agilis in offset cu fabricarea în Romania a unor subsisteme PUMA, după modelul achiziției de Piranha 5.Mai mult, reprezentanții MApN ar fi susținut că „programul Agilis nu poate continua centru că achiziţia TBT 8x8 neflotabile ar trebui să fie relizate pe aceeaşi cu platforma cu cele flotabile”, invocând o decizie a Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor din MApN.Decizia în cauză a fost eliberată de MApN în 2017 tocmai pentru a justifica achiziția anterioara de Piranha 5 (neflotabile) având în vedere că România mai achiziționase în trecut 30 de transportoare Piranha 3C (amfibii).Reprezentanții Rheinmetall susțin că decizia MApN a fost una eronată și că de fapt nivelul de comonalitate Piranha3/Piranha5 este extrem de redus, atașând și un tabel în care ilustrează diferențele între componentele principale ale celor două transportoare. Mai mult, hotărârea invocată de MApN este în contradicţie flagrantă cu hotărârile CSAT și ale Parlamentului, susțin reprezentanții companiei germane.Ulterior, în ianuarie 2019, Rheinmetall susține că a transmis României o nouă ofertă pe baza celor discutate în întâlnirile precedente cu MApN:Mai departe, nemții spun că s-au văzut în luna februarie și cu ministrul Apărării Gabriel Leș, care s-ar fi arătat surprins „de faptul că s-a solicitat înlocuirea programului Agilis, care are toate aprobările legale, în favoarea programului PUMA, aflat într-un stadiu incipient de elaborare”.„În data de 06.03.2019 secretarul de stat pentru armamente a transmis o scrisoare către compania Rheinmetall prin care confirmă stadiul incipient al programului PUMA şi reiterează imposibilitatea asigurării obligaţiilor de offset prin programul Agilis, menţinând cerinţa de realizare doar de subsisteme aferente PUMA”, mai arată compania.În 20 februarie, după ce Leș s-ar fi întâlnit cu reprezentanții Rheinmetall, ministrul a fost întrebat într-o conferință de presă exact despre situația transportorului blindat 8X8 Agilis care ar trebui construit la Moreni.Leș nu a spus nimic despre posibila renunțare la program, însă a declarat că o astfel de achiziție nu se va demara în 2019.„Ceea ce pot să vă spun foarte sigur este că în acest an această a doua etapă de înzestrare cu transportor amfibiu nu va porni (...) „Da, este în studiu o astfel de înzestrare. Am cerut structurilor responsabile - beneficiarilor și structurii care se ocupă de contracte - să vină cu o soluție finală ca să putem porni procedurile pe această achiziție. Există un joint-venture între Rheinmetall și Moreni pentru că toate achizițiile pe care dorim să le facem sunt cu integrare în industria noastră de apărare, indiferent dacă va fi unul sau celălalt”, a spus Leș.„Veți merge cu Rheimetall mai departe pe acest proiect?”, a fost întrebat ministrul.„Mi-e greu să vă spun spun în acest moment pentru că produsul trebuie să răspundă cerințelor operaționale minimale. Va fi o licitație și acolo”, a răspuns Leș.În iunie 2018 Ministerul Apărării a transmis Parlamentului o scrisoare pentru aprobarea finanțării cu circa 230 de milioane de euro a cercetării, dezvoltării și omologării în România, la uzina Moreni, a transportorului blindat și amfibiu AGILIS 8X8 de către Romanian Military Vehicle Systems, un joint-venture format din Uzina Moreni și compania germană Rheinmetall. Dezvoltarea prototipurilor și a platformelor derivate vizează achiziția ulterioară de către MApN a 342 de astfel de transportoare, potrivit scrisorii consultate de HotNews.ro la acel moment.În noiembrie 2016 Uzina Automecanica Moreni, din subordinea Ministerului Economiei, a semnat cu nemții de la Rheinmetall un acord de constituire a companiei Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), companie constituită oficial apoi pe 14 iunie 2017. RMVS ar urma să dezvolte la Moreni un nou produs - un transportor amfibiu-blindat - denumit Agilis 8X8.