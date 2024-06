CULTURA Joi, 06 Iunie 2024, 12:43

Dacă ai trecut pe la Târgul de Carte Bookfest care a avut loc între 29 mai și 2 iunie la Romexpo, sigur ai văzut la intrare un cort electoral care afișa zâmbetul unei femei cu trăsături asiatice. Candidată la Primărie? O filipineză? Ele nu sunt asociate în mentalul colectiv cu profilul bonelor prezente în nordul Bucureștiului, mai degrabă decât profile politice într-o campanie? Și de ce n-am auzit de ea? Are voie să se promoveze aici? Se dă ceva pe gratis?

Carte Maria Ressa Foto: Editura ZYX Books

Iată doar câteva dintre întrebările legitime pe care le-a născut la fața locului cortul ,,electoral” al Mariei Ressa, jurnalistă filipineză premiată cu Nobel, a cărei carte - "Cum să înfrunți un dictator. Lupta pentru viitorul nostru" - a fost recent publicată în limba română de Editura ZYX Books.

Maria Ressa nu candidează la Primăria Bucureștiului, dar știe multe despre democrație, alegeri, libertate de exprimare, fake news și circulația lor pe rețelele sociale, mai ales în contexte volatile, cum sunt perioadele electorale, recenta pandemie globală sau războiul.

În Filipine, ea a fost condamnată la peste 100 de ani de închisoare pentru că a expus faptele de corupție ale președintelui Rodrigo Duterte, iar împotriva ei s-a dezlănțuit un val de violență online fără precedent. În cartea sa, Maria Ressa dezvăluie legătura dintre regimurile autocrate (conduse de Duterte, Trump sau Putin) și companiile de tehnologie care se află în spatele rețelelor sociale – locul de unde ne informăm (dar și dez-informăm) cei mai mulți dintre noi.

,,Când am început să citesc cartea Mariei Ressa "Cum să înfrunți un dictator. Lupta pentru viitorul nostru", am simțit că devin un votant mai avizat. Așa a apărut ideea de a poziționa autoarea unei cărți despre democrație proaspăt lansată în România ca pe o candidată la alegerile din acest an. Alegând Maria Ressa și citind cartea, cred că putem ajunge un pic mai conștienți de exercițiul democratic pe care-l avem la dispoziție”, menționează Cătălin Rusu, director de creație Rusu+Bortun.

Campania se desfășoară în mod intenționat în contexte de comunicare electorală: postere, bannere pe site-uri care prezintă campanii politice, panotaj stradal, activare în jurul cortului electoral din cadrul târgului de carte Bookfest de la Romexpo.

Alege Maria Ressa își dorește să atragă atenția asupra potențialelor derapaje pe care le poate genera absenteismul la vot, indiferența față de acțiunile de corupție ale politicienilor desemnați să reprezinte interesul public și îndeamnă, în mod indirect, publicul să fie conștient și prezent în spațiul public prin exercitarea drepturilor democratice.

