Cărți ZYX Luni, 01 Aprilie 2024, 19:45

HotNews.ro

0

Antreprenorul tech Dragoș Stanca consideră că fiecare dintre noi are obligația să susțină conținutul de calitate și, implicit, pe jurnaliștii care ne informează corect, prin măsuri financiare, nu doar prin like-uri pe rețelele sociale.

Dragoș Stanca Foto: ZYX Publishing Group

Dragoș Stanca a făcut această declarație la evenimentul de lansare a cărții jurnalistei filipineze Maria Ressa.

„Noi trebuie să realizăm că nimeni nu e dator să-și sacrifice viața și confortul personal pentru interesul public. Avem nevoie de un nou sistem de operare pentru jurnalismul făcut în interesul public“, a declarat Dragoș Stanca.

Un eveniment editorial pe piața de carte din România, volumul autobiografic al jurnalistei filipineze - „Cum să înfrunţi un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“ - a fost lansat printr-o dezbatere despre rolul și importanța presei într-o societate democratică, precum și despre manipularea prin reţele sociale. Biografia jurnalistei Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a apărut în colecţia „Societate“ a editurii ZYX Books.

La evenimentul care a avut loc la librăria Humanitas de la Cișmigiu, alături de antreprenorul tech Dragoș Stanca, au fost prezenți și jurnaliștii Emilia Șercan, Cătălin Tolontan, Mona Dîrțu (traducătoarea cărții) și Cătălin Striblea (moderatorul dezbaterii).

Jurnalismul de interes public trebuie susținut cu bani, nu doar cu aplauze și like-uri

Pornind de la una dintre temele cărții Mariei Ressa - cum influențează social media mesajul care ajunge la oameni și legătura dintre regimurile autoritare și giganții tehnologici -, Dragoș Stanca a subliniat că toate regimurile au un numitor comun: sunt deranjate de jurnalismul făcut în interes public.

„Care este legătura absolut fascinantă între viziunea de stânga, care dacă merge la extrem ajunge la comunism, și viziunea de dreapta, care când merge la extrem ajunge la capitalism într-o formă exacerbată? Ambele extreme au o problemă cu jurnalismul. Pentru că jurnalismul deranjează de la un punct încolo în ambele sensuri“, a spus Dragoș Stanca.

Antreprenorul tech a menționat că, din cauza conținutului plătit de pe rețelele sociale și al algoritmului pe baza cărora funcționează acestea, articolele jurnalistice de calitate nu au parte de promovarea de care ar avea nevoie pentru a ajunge la cât mai mulți oameni.

„Nu doar social media este problema. De fapt, problema mult mai amplă este algoritmizarea conținutului și algoritmizarea consumului de media: programmatic advertising (cumpărarea spațiului de publicitate, n.r.) - și tot ce decurge din asta. Adică, automatizarea și tehnicizarea a tot ce înseamnă conținut“, a spus Dragoș Stanca, punctând că, de cele mai multe ori, conținutul de interes public, respectiv anchete sau investigații, intră în concurență cu tot ce înseamnă conținut pe rețelele sociale.

În acest context, Dragoș Stanca spune că soluția este ca fiecare dintre noi să-i susțină pe jurnaliștii care încă își fac meseria cu onestitate. E momentul să afirmăm că „nimeni nu e dator să-și sacrifice viața și confortul personal pentru interesul public“.

„Trebuie să conștientizăm că dreptul nostru de a ne informa corect e și o chestiune care privește societatea în ansamblul ei, și nu mă refer doar la indivizi, ci și la companii. Și trebuie să facem astfel de discuții mai des. Trebuie să înțelegem că e o chestiune care ține de interesul nostru individual și de interesul de business: să susținem jurnalismul făcut în interes public. Acel jurnalism care, din păcate, într-o lume foarte algoritmizată și foarte polarizată, nu e eficient din punct de vedere business, nu e eficient la nivel tranzacțional. Și atunci e nevoie de intervenția noastră, să ne ridicăm vocea, să explicăm: există jurnalism făcut onest, există oameni care sunt dispuși să-și sacrifice viețile pentru informația de interes public. Dar ei nu o să facă asta la infinit, dacă nu au susținere“, a declarat Dragoș Stanca, la evenimentul de lansare a cărții „Cum să înfrunţi un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“.

Ce pot face cetățenii? Să ceară companiilor în care lucrează să susțină „jurnalismul de interes public cu bani, nu doar cu aplauze și like-uri“.

De ce e nevoie de o asemenea intervenție? „Pentru că, în acest moment, tot ecosistemul de media din România se susține într-un fir de păr din punct de vedere financiar – și e complet ridicol ca oamenii ăștia să continue să se sacrifice. E nevoie de intervenția societății.“

Așa cum investim în abonamentul de la sală, trebuie să investim și în jurnalismul de interes public

Dragoș Stanca a amintit și de sumele pe care partidele politice le investesc în publicitate.

„Banii investiți de partidele politice în propagandă neasumată depășesc cu vreo 10 milioane banii din publicitatea comercială din tot internetul românesc. Faptul că donăm pentru un site sau altul nu înseamnă că am salvat jurnalismul. Deloc! Deci, situația este foarte serioasă. Și, dacă încă ținem la informația de interes public, noi, ca sociatate, trebuie să facem lucruri“, a mai spus antreprenorul tech.

Potrivit acestuia, deși politicienii pot face propagandă neasumată pe rețelele sociale, plătind conținutul care apare, el a avut probleme în a promova evenimentul de lansare a cărții Mariei Ressa.

„Eu am primit avertisment că mi se va suspenda contul, când am încercat să împing cu publicitate prezența la această poveste. Pentru că am folosit niște keywords (cuvinte-cheie, n.r.) interzise - alegeri, jurnalism, vot - și am fost catalogat de roboței ca făcând propagandă electorală. Deci, în 2024, lucrurile se agravează și devin din ce în ce mai mari“, este de părere Dragoș Stanca.

Antreprenorul a recomandat cartea Mariei Ressa - „Cum să înfrunţi un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“ - tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine care sunt mecanismele dezinformării pe internet, cum funcționează democrațiile și care este rolul jurnaliștilor în menținerea acestora.

„Nu e o carte despre Filipine, ci despre orice țară care își dorește să fie democratică. Nu e o carte despre Maria Ressa, ci despre importanța meseriei vocaționale de jurnalist. Exact la fel cum investim în abonamentul de la sală, în sănătatea mintală, la psiholog, sau în entertainment, plătind abonament de Netflix, trebuie să conștientizăm că nici informația de interes public nu e la infinit gratuită. Fie că suntem companie, fie persoană fizică, trebuie să plătim pentru asta. Nu doar cu timp și cu atenție sau cu aplauze și like-uri, ci cu bani“, a concluzionat Dragoș Stanca.

Cartea „Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“, de Maria Ressa, este un memoir dramatic, turbulent și curajos, care ne obligă să ne punem întrebarea: Ce am sacrifica pentru adevăr?.

„Modelul Mariei Ressa este cel al unei organizări exemplare, uneori mai bune - ceea ce este foarte, foarte greu de făcut, mai ales în industria presei - decât cea a atacului împotriva ei și a colegilor ei, a meseriei și a publicului. Nevoia de organizare nu poate să rămână doar la presă, ci trebuie să vină dinspre societate. Noi simțim că, din fericire, încep într-un fel să se miște lucrurile și în România. Răul - și asta rezultă din carte - este foarte bine organizat. Este din ce în ce mai bine organizat. Dacă nu finanțezi și binele, n-ai cum să reziști ca societate democratică, este practic imposibil“, a declarat Cătălin Tolontan.

Maria Ressa este colaureată a Premiului Nobel pentru Pace (2021), pentru munca ei de apărare a libertății de expresie și a democrației. Este CEO, cofondatoare și președintă a celui mai important portal de știri din Filipine, Rappler, și jurnalistă în Asia de peste 36 de ani.

Lupta ei împotriva corupției a început acum câteva decenii, în Filipine, când portalul de știri online fondat de ea, Rappler, a ajuns ținta celui mai puternic om din stat: președintele Rodrigo Duterte.

Maria Ressa nu a dat înapoi și a denunțat rețelele de dezinformare ale guvernului, dar, din acest motiv, a fost urmărită, amenințată și în cele din urmă condamnată la peste 100 de ani de închisoare.

Cartea „Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“ poate fi comandată de pe site-ul editurii ZYX Books.