Alex Michaelides – autorul bestsellerelorPacienta tăcută,Fecioarele – vine în România cu ocazia lansării celui mai recent roman al său, Furia. Miercuri, 20 martie 2024, ora 19:00, la Teatrul Național București (TNB) – Sala Media (Bulevardul Nicolae Bălcescu 2) autorul britanic va dialoga cu scriitoarea și jurnalista Ioana Bâldea Constantinescu și va semna autografe pentru cititori.

scriitorul Alex Michaelides Foto: Editura Litera

Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări pe linkul următor: https://forms.gle/879HjLrZTTsTKieb9

Accesul general este permis cititorilor la sesiunea de autografe, începând cu ora 19:45.

Furiaeste un thriller hipnotizant, plin de suspans, despre o fostă vedetă de cinema care pleacă împreună cu prietenii pe o insulă grecească unde totul este dat peste cap atunci când are loc o crimă. Publicat la începutul lui 2024, romanul a fost primit extraordinar de publicul din țara noastră, aflându-se deja la un al doilea tiraj. Primul roman al scriitorului, Pacienta tăcută, este cel mai vândut titlu din portofoliul editurii Litera.

Video-shorts: urmărește mesajul lui Alex Michaelides pentru cititorii din România și booktreilerul romanului Furia.

„Hipnotizant – un labirint de cotituri bruște și surprize, chiar mai bun decât Pacienta tăcută. Furia este o îmbinare dintre Magicianul lui Fowles și Istoria secretă a Donnei Tartt, cu acțiunea pe o insulă grecească unde nimic nu este ceea ce pare, iar Alex Michaelides este un magician extrem de talentat.” – J.P. Delaney

„Cu o atmosferă excepțională de mister și incredibil de captivantă, aceasta este deocamdată favorita mea dintre cărțile lui Alex Michaelides. Cititori, vă așteaptă un regal! Dar la ce altceva să ne așteptăm din partea maestrului necontestat al intrigilor surprinzătoare?”– Lucy Foley

„Furia, asemenea naratorului ei fascinant, evoluează permanent, este extrem de antrenantă și, în linia ficțiunii de cea mai bună calitate, are un deznodământ imposibil de anticipat. Chiar atunci când crezi că ai intuit cursul evenimentelor, acestea se reorientează brusc spre un final devastator. Este Talentatul domn Ripley al zilelor noastre.” – Blake Crouch

„Un triumf – pur și simplu, o carte splendidă.” – Stephen Fry

Alex Michaelides s-a născut și a crescut în Cipru. Are o diplomă de master în literatură engleză de la Trinity College, Universitatea din Cambridge, și o alta în scenaristică de la American Film Institute din Los Angeles. Primul lui roman, Pacienta tăcută (The Silent Patient, 2019), a ajuns direct pe primul loc în lista de bestsellere New York Times, imediat după apariție, și s-a vândut în peste 6,5 milioane de exemplare în toată lumea. A fost publicat într-un număr-record de 52 de țări. Cea de-a doua carte, Fecioarele (The Maidens, 2021), a fost, de asemenea, bestseller New York Times. Ambele romane se află în curs de ecranizare: drepturile pentru Pacienta tăcută au fost achizitionate de Plan B Entertaiment, companie deținută de Brad Pitt iar Fecioarele va fi adaptat într-o miniserie produsă de Miramax Television și Stone Village. Furia (The Fury, 2024) este cel mai recent roman al său.