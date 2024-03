Cărți ZYX Luni, 11 Martie 2024, 14:06

Joi, 14 martie, ora 18.30, Editura ZYX Books lansează cartea „Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru” de Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

Coperta cărții „Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru“, Foto: ZYX Publishing Group

„2024 va fi un an esențial pentru supraviețuirea democrațiilor în întreaga lume.” (Maria Ressa)

Vor fi prezenți jurnaliștii Emilia Șercan, Cătălin Tolontan, Mona Dîrțu, Cătălin Striblea și antreprenorul tech Dragoș Stanca. Aceștia vor discuta pe marginea cărții și vor puncta cum se declină temele ei majore (fragilitatea democrațiilor, amenințarea regimurilor dictatoriale, manipularea prin rețele sociale și rolul companiilor de tehnologie în contexte politice volatile) în spațiul românesc - în special acum, în an electoral.

Emilia Şercan / Foto: Inquam Photos

„Jurnalista Maria Ressa este una dintre primele persoane care și-au asumat public rolul de avertizor global cu privire la pericolul pe care îl reprezintă lipsa de reglementare a rețelelor de socializare, în special a Facebook, la adresa modelului occidental de democrație. Dincolo de dimensiunea sa autobiografică, cartea Cum să înfrunți un dictator reprezintă un manifest despre importanța jurnalismului de interes public în fața dezinformării, a știrilor false și a propagandei răspândite și amplificate, foarte profitabil, de rețelele de socializare. Cartea Mariei Ressa este, în același timp, o reverență în fața jurnaliștilor de pretutindeni, nevoiți să facă sacrificii pentru a apăra, neclintiți, valorile profesiei, dar și misiunea lor publică de a-i trage la răspundere pe cei aflați la putere.” - Emilia Șercan

Despre cartea „Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru” de Maria Ressa

Este un memoir dramatic, turbulent și curajos, care ne obligă să ne punem întrebarea: Ce am sacrifica pentru adevăr?

Maria Ressa este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din lume. Însă lupta ei împotriva corupției a început acum câteva decenii, în Filipine, când portalul de știri online fondat de ea, Rappler, a ajuns ținta celui mai puternic om din stat: președintele Rodrigo Duterte.

Maria Ressa nu a dat înapoi și a denunțat rețelele de dezinformare ale guvernului, adevărate portavoci de ură și teroare îndreptate spre cetățeni. Urmărită, amenințată și în cele din urmă condamnată la mulți ani de închisoare, Ressa a rezistat. Investigațiile ei au scos la iveală legăturile dintre regimurile autoritare și giganții tehnologici, o rețea globală de interese care se întinde de la războaiele drogurilor ale lui Duterte la Capitol Hill, de la Brexit la războaiele cibernetice ale Rusiei și Chinei, din Silicon Valley la click-urile și voturile noastre. Ale tuturor.

„Cum să înfrunți un dictator: Lupta pentru viitorul nostru” este o carte despre minciunile care ne alimentează frica, furia și ura împotriva celuilalt, un strigăt de avertizare pentru cititorii occidentali. Democrațiile sunt mai fragile decât credem, iar amenințările la adresa lor trebuie recunoscute ca atare înainte de a fi prea târziu.

Despre autor

Maria Ressa / Foto: ZYX Books

Maria Ressa este colaureată a Premiului Nobel pentru Pace (2021), pentru munca ei de apărare a libertății de expresie și a democrației. Este CEO, cofondatoare și președintă a celui mai important portal de știri din Filipine, Rappler, și jurnalistă în Asia de peste 36 de ani. A fost numită Person of the Year (Personalitatea anului) de revista TIME în 2018 și a câștigat UNESCO World Press Freedom Prize în 2021. Printre numeroasele premii primite se numără prestigiosul Golden Penof Freedom Award, acordat de World Association of Newspapers and News Publishers; Knight International Journalism Award, acordat de International Center for Journalists; Shorenstein Journalism Award, acordat de Stanford University; Sergei Magnitsky Award pentru jurnalism de investigație. A crescut în Filipine și Statele Unite, iar în prezent trăiește la Manila.

Despre Editura ZYX Books

Editura ZYX Books a fost înființată în 2023. Zonele de interes ale editurii sunt psihologie practică, sănătate mintală, societate, cărți ilustrate pentru copii. Fiecare carte este supusă unei selecții riguroase, bazată pe trei criterii-cheie: relevanța, baza științifică și specializarea autorului.

Website: www.zyxbooks.ro