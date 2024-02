CULTURA Sâmbătă, 17 Februarie 2024, 17:55

Tinerii finalisti romani ai prestigiosului si celui mai mare concurs mondial de balet “Youth America Grand Prix” vor dansa pentru publicul din Romania, la Sala Mare a Palatului Copiilor din Bucuresti.

Balet Foto: Nam Y. Huh / AP / Profimedia

Vor performa pe 4 martie aspiranti balerini din toata tara, cu varste cuprinse intre 9 si 17 ani, calificati la Finala Mondiala YAGP, alaturi de alti tineri care au pornit pe acest drum si care au atins deja statutul de balerini profesionisti ( Horia Bucur si Andreea Tarus, balerini la Opera Nationala Bucuresti), si artisti consacrati din domeniul muzical care vor sustine aceasta cauza prin onoranta lor participare, baritonul Adrian Mărcan de la Opera Nationala Bucuresti si alti artisti care urmeaza sa confirme participarea.

„Youth America Grand Prix” este cel mai mare concurs de balet din lume care aduna anual mii de tineri talentati si ambitiosi care doresc sa evolueze, sa se afirme si sa castige burse de scolarizare internationale.

Exista in fiecare an semifinale organizate in Europa, Asia si America, iar competitia finala se desfasoara la New York.

Tinerii calificati au ocazia, poate unica in viata, sa danseze pe scena prestigiosului Teatru „Lincoln Center” din Manhattan, N.Y., in cadrul galei „Stars of Today Meet the Star of Tomorrow”. In fiecare an, YAGP ofera burse de scolarizare in valoare de sute de mii de euro la care aspira si tinerii balerini romani.

La semifinalele europene din acest sezon ale concursului international “„Youth America Grand Prix”, care au avut loc in orasele: Paris, Barcelona si Verona, un numar important de tineri artisti romani s-au calificat pe primele locuri, iar o parte dintre ei au raspuns invitatiei de a participa la finala mondiala „YAGP” care va avea loc la New York, SUA, in perioada 11-20 aprilie 2024, in speranta ca vor reusi sa ajunga acolo, in indepartata America.

Sezonul acesta, 26 de tineri balerini de exceptie, proveniti din toata tara, ne vor reprezenta la acest concurs important.

In ultimii ani, concurentii din Romania au atras atentia juratilor „Youth AmericaGrand Prix” si au cucerit podiumul acestui mare concurs, castigand pe langa faima si prestigiu, si burse la scoli si academii importante.