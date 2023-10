CULTURA Miercuri, 18 Octombrie 2023, 17:30

​Şase tablouri furate de la primăria orașului olandez Medemblik au fost restituite recent de către presupușii hoți unui detectiv de artă din Amsterdam, scrie site-ul de specialitate artnews.com, citat de News.ro.

Detectivul Arthur Brand alaturi de tablourile recuperate Foto: AFP / AFP / Profimedia

Potrivit presei olandeze, Arthur Brand, cunoscut pentru ajutorul său în recuperarea unui tablou de Van Gogh luna trecută, precum şi a unui tablou de Picasso, se uita la televizor acasă, vineri seară, când a sunat soneria de la uşă cu o livrare.

Curierul - care se pare că nu a fost implicat în jaf - a descărcat un pachet care conţinea şase tablouri istorice despre care se crede că valorează mai mult de 100.000 de euro. După ce a examinat incredibilul pachet, Brand a sunat la poliţie.

„Cred că acesta a fost un rezultat direct al recuperării lui Van Gogh („The Parsonage Garden at Nuenen in Spring”) luna trecută", a declarat Brand pentru The Art Newspaper, adăugând că „asta a făcut titluri în toată lumea şi unul dintre motivele pentru care Van Gogh a fost returnat a fost că nu puteau face nimic cu el - să-l vândă sau să obţină o sentinţă mai mică”.

„Cel mai probabil (hoţii de la Medemblik) s-au speriat şi poate că exista posibilitatea ca poliţia să fie deja pe urmele lor. Fie le ardeau, ceea ce este o idee proastă pentru că atunci când eşti prins mai târziu primeşti o pedeapsă suplimentară cu închisoarea, fie se gândeau să le arunce la uşa mea”, a mai spus detectivul de artă.

Printre picturile recuperate se numără un portret deosebit de apreciat al regelui Radboud din Evul Mediu timpuriu, conducător al Frisiei (fâşia actuală din nord-vestul Europei care include Ţările de Jos), precum şi portrete ale mai multor membri faimoși ai Casei de Orania, casa regală a Olandei.

De asemenea, a fost recuperată şi o scenă biblică. Jeroen Broeders, viceprimarul din Medemblik, a declarat într-un comunicat de presă că „uneori ştii cât de mult valorează ceva pentru tine doar atunci când nu mai este acolo şi acesta este cu siguranţă cazul acestor picturi”.