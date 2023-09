CULTURA Marți, 26 Septembrie 2023, 09:24

Organizatorii festivalului ASTRA Film au reacționat după ce Arhiepiscopia Sibiului au solicitat ca filmul Arsenie. Viața de apoi, în regia lui Alexandru Solomon, să fie retras din cadrul manifestării care va avea loc în luna octombrie în Sibiu, precizând că în 30 de ani de niciun film nu a fost cenzurat.

Astra Film Festival 2023 Foto: Astra Film Festival

„Astra Film Festival are o istorie de 30 de ani, în care libertatea de exprimare a fost mereu un principiu de bază. Astra Film Festival nu a cenzurat niciodată vreun punct de vedere, cu atât mai puțin vreun film din selecția festivalului. Acesta este un principiu nenegociabil. Credem cu tărie într-o societate deschisă în care se poate discuta liber despre orice. Cererea de a scoate un film din festival, de a-l opri de la distribuire, înseamnă cenzură, este neconstituțională (vezi Art. 29, referitor la libertatea conștiinței și Art. 30, referitor la libertatea de exprimare) și, nu în ultimă instanță, atentează la dreptul și libertatea publicului de a viziona un film”, au transmis reprezentanții festivalului.

Organizatorii au precizat că respectă inclusiv punctul de vedere al celor care critică filmul „Arsenie. Viața de apoi”, care se va afla în centrul unei dezbateri unde au fost invitată și Mitropolia Ardealui.

„Oricine are dreptul să critice orice, inclusiv un film din selecția festivalului. De aceea, fiecare film din programul AFF este urmat de dialoguri între realizatori și public. De aceea vom organiza o dezbatere și după proiecția acestui film, la care am invitat să participe inclusiv reprezentanți ai Mitropoliei Ardealului. Filmul documentar are această calitate unică: aduce în fața publicului probleme și dezbateri reale ale oamenilor, le expune și le propune spectatorilor să privească orice subiect din mai multe perspective. Un film documentar poartă amprenta valorilor împărtășite de către realizatorii lui și deseori atinge subiecte foarte sensibile față de care publicul poate să aibă reacții foarte diferite. Ceea ce e un câștig. Ne dorim cu toții o societate deschisă, cu oameni liberi din toate punctele de vedere”,au mai precizat reprezentanții festivalului într-un comunicat de presă.

În cadrul Festivalului ASTRA Film nu s-a atentat niciodată la valorile bisericii, organizatorii precizând că o altă peliculă despre Arsenie Boca a fost prezentat în cadrul manifestării cu o istorie de trei decenii.

„Dând dovadă de deschidere totală și respectând cu strictețe libertatea de exprimare, Astra Film Festival nu a atentat niciodată și nu nici nu va atenta vreodată la valorile Bisericii Ortodoxe Române. În urma cu 10 ani, am prezentat un alt film despre Arsenie Boca, realizat de Nicolae Mărgineanu, având o perspectivă și o abordare diferită, o producție care a avut un succes extraordinar”.

AFF2023 este o ediție aniversară, iar organizatorii spun că „fac apel la înțelepciune” la cei care locuiesc în Sibiu, „orașul culturii, al pluralismului etnic și religios, al pluralismului de creație și interpretare”.

„Constatăm că deja lucrurile escaladează excesiv în jurul acestei teme, ceea ce poate genera o situație în care evaluarea filmului nu va mai avea legătură cu ceea ce a realizat regizorul; va fi doar un scandal public. Iar acest lucru nu este în interesul niciunui om responsabil. (...) Toate acestea sunt posibile tocmai din respect pentru diferențele de interpretare și în respect pentru libertatea de exprimare, de credință și de creație artistică”, au transmis reprezentanții festivalului.

Arhiepiscopia Sibiului a cerut luni organizatorilor Festivalului ASTRA Film printr-o scrisoare deschisă interzicerea proiecției filmului documentar despre Arsenie Boca, regizat de Alexandru Solomon, invocând că pelicula face parte dintr-un „demers neomarxist”, care va aduce un „prejudiciu de imagine” BOR prin „batjocorirea Bisericii și a valorilor poporului nostru” .