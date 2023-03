CULTURA Vineri, 31 Martie 2023, 14:57

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Un nou roman James Bond va fi publicat cu ocazia încoronării regelui Charles al III-lea în luna mai, în care cel mai cunoscut dintre spionii britanici va încerca să împiedice un atac care perturbă ceremonia regală, a anunţat vineri editorul cărţii, anunţă AFP și Variety, potrivit News.ro.

Cartile lui Ian Fleming, sub lupa cenzurii Foto: Jordan Pettitt / Solent News & Photo Agency / Profimedia

Ian Fleming Publications, compania care deţine drepturile literare asupra scrierilor cu personajul creat de Ian Fleming, a anunţat că i-a cerut lui Charlie Higson să scrie această nouă aventură.

Autorul şi actorul britanic în vârstă de 64 de ani, mare fan al lui 007, este deja la originea a cinci romane care povestesc aventurile unui adolescent James Bond, scrise pentru publicul tânăr.

Noul roman urmează să fie publicat pe 4 mai, cu două zile înainte de încoronarea regelui Charles al III-lea care va avea loc pe 6 mai.

Romanul se va intitula „On His Majesty's Secret Service”, versiunea masculină a celui de-a zecele roman al lui Ian Fleming publicat la 60 de ani: „On Her Majesty's Secret Service”.

„Încoronarea regelui Charles III este un eveniment important pentru ţară”, a explicat Corinne Turner, director general al Ian Fleming Publications.

„Ne-am întrebat cum am putea sărbători asta, iar răspunsul ni s-a părut evident. Cartea 'On Her Majesty's Secret Service' de Ian Fleming a fost publicată pentru prima dată la 1 aprilie 1963. Ce modalitate mai bună, 60 de ani mai târziu, de a marca acest nou capitol din istorie decât publicând o istorie cu totul nouă?", a spus ea.

Romanele James Bond, în mijlocul unor controverse în Marea Britanie

Intriga noului roman este plasată în vremurile contemporane, cu două zile înainte de încoronarea regelui, iar Bond are sarcina de a dejuta un atac de ultimă oră care vizează perturbarea ceremoniei.

Toate redevenţele din vânzarea cărţii vor fi folosite pentru a susţine o asociaţie de citit şi scris pentru copiii defavorizaţi.

Anunțul vine după ce la sfârșitul lunii februarie s-a aflat că romanele lui Ian Fleming din seria James Bond urmează să fie reeditate în încercarea de a le „adapta” secolului XXI, fiind îndepărtate mai multe referiri la rasă care ar putea fi considerate ofensatoare.

Cărţile urmează să fie publicate în aprilie pentru a marca 70 de ani de la apariția primului roman James Bond. Thrillerele lui Fleming - de la „Casino Royale” la „Octopussy” - vor fi reeditate în această primăvară, după ce Ian Fleming Publications a comandat o revizuire de către un grup de „cititori sensibili”.

Cărţile republicate din seria „James Bond” vor include și un text explicativ: „Această carte a fost rescrisă într-un moment în care termenii şi atitudinile care ar putea fi considerate ofensatoare de către cititorii moderni erau lucruri obişnuite. Mai multe actualizări au fost realizate în cadrul acestei ediţii, păstrând-o cât mai aproape de textul original şi de perioada în care se desfăşoară”.

Acest anunț privind reeditarea cărților lui Fleming pentru un public modern a venit după unul care a stârnit controverse la fel de puternice în Regatul Unit, legate de rescrierea unor cărți ale îndrăgitului autor pentru copii Roald Dahl.

Mai multe personalităţi din domeniul literaturii, inclusiv autorul Salman Rushdie, au respins în termeni duri ideea rescrierii cărților lui Dahl.