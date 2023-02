CULTURA Luni, 20 Februarie 2023, 04:38

''All Quiet on the Western Front'' a fost marele câştigător al celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), care a avut loc duminică seară la Londra, după ce a triumfat în şapte categorii, printre care ''cel mai bun regizor'', ''cel mai bun film'' şi ''cel mai bun film în altă limbă decât engleza'', potrivit Variety şi Reuters.

Premiile Academiei Britanice de Film şi Televiziune (BAFTA) Foto: Peter Vallance / Alamy / Alamy / Profimedia

''All Quiet on the Western Front'' deţine acum recordul celor mai multe trofee obţinute de un film în altă limbă decât engleza, detronând pelicula ''Cinema Paradiso'', din 1988, recompensată cu cinci premii BAFTA.

''Filmul de limbă germană a fost onorat cu atât de multe nominalizări şi premii, e pur şi simplu incredibil'', a spus producătorul peliculei, Malte Grunert, în discursul de acceptare a trofeului pentru ''cel mai bun film'', potrivit Reuters.

'''All Quiet on the Western Front' spune povestea unui tânăr care, otrăvit de propaganda naţionalistă de dreapta, merge la război ca şi cum ar porni într-o aventură, dar războiul nu este deloc o aventură. Este unul dintre mesajele romanului emblematic al lui Remarque, iar când ne-am apucat de film... a părut un mesaj relevant chiar şi după 100 de ani de la publicarea cărţii'', a mai spus el.

''The Banshees of Inisherin'', cu Colin Farrell în rolul principal, a fost următorul pe lista peliculelor încununate cu cele mai multe trofee, după ce a obţinut patru premii - ''cel mai bun film britanic'', ''cel mai bun scenariu original'', precum şi ambele categorii dedicate rolurilor secundare - Barry Keoghan şi Kerry Condon. Kerry Condon a fost anunţată câştigătoarea de drept a categoriei, după ce numele lui Carey Mulligan, de asemenea nominalizată, a fost pronunţat dintr-o eroare.

Austin Butler, care a câştigat premiul pentru ''cel mai bun actor în rol principal'' graţie portretizării lui Elvis Presley în pelicula ''Elvis'', a mulţumit, în discursul de acceptare a premiului, familiei Presley: ''Sper că sunteţi mândri, e extrem de important pentru mine'', a spus el.

Cate Blanchett a fost desemnată ''cea mai bună actriţă în rol principal'' graţie rolului unei dirijoare prestigioase a cărei carieră se destramă din cauza unor acuzaţii de abuz în pelicula ''Tar'', un demers pe care actriţa l-a descris ca ''foarte periculos şi cu potenţial de sfârşit de carieră''.

''Navalny'', despre politicianul rus de opoziţie încarcerat Aleksei Navalnîi, a câştigat categorie dedicată documentarului. Realizatorii au dedicat premiul familiei lui Navalnîi, precum şi jurnalistului bulgar de investigaţii Christo Grozev, potrivit Reuters.

Jurnalistul bulgar, pe care Rusia l-a pus în decembrie pe lista persoanelor căutate, a spus vineri ''că poliţia britanică i-a interzis să participe'' la gala BAFTA din motive de securitate.

În replică, poliţia din Londra a spus că nu a emis o astfel de interdicţie şi că nu poate interzice nimănui să participe la un eveniment privat. Deciziile referitoare la participanţi aparţin organizatorilor evenimentului, au mai precizat forţele de ordine.

Sandy Powell a devenit prima creatoare de costume care a primit BAFTA Fellowship, cea mai înaltă distincţie onorifică acordată de Academie.

Ceremonia, desfăşurată la Royal Festival Hall din Londra, a fost prezentată de Richard E. Grant, protagonistul serialului ''Loki'', care şi-a făcut apariţia într-un Batmobile purtând o pelerină lungă, de culoare albă. Când a ajuns pe scenă, pretinzând că a întârziat, a spus glumind: ''Ce poate fi mai britanic decât un tren întârziat?''.

A glumit de asemenea referindu-se la incidentul de anul trecut de la Oscar când Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock: ''Pe tura mea, nimeni nu va primit nicio palmă în seara aceasta - decât în semn de încurajare''.

Ceremonia a inclus momente artistice susţinute de câştigătoarea premiului pentru ''cea mai bună actriţă în rol secundar'' la ediţia de anul trecut, Ariana DeBose, precum şi de cantautoarea Dylan. Preşedintele BAFTA, Krishnendu Majumdar, a deschis ceremonia printr-un omagiu adus reginei Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie. Într-un alt moment al ceremoniei, Helen Mirren, care a portretizat-o pe suverană în pelicula ''The Queen'', a susţinut de asemenea un tribut.

Nepotul reginei Elisabeta a II-a, prinţul William şi soţia sa, prinţesa de Wales, au asistat de asemenea la ceremonia desfăşurată duminică seară la Royal Festival Hall. Prinţul este preşedintele BAFTA, un rol onorific.

În public s-au mai aflat nominalizaţi, prezentatori şi invitaţi, printre care Michelle Yeoh, Eddie Redmayne, Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose şi Daryl Mccormack.

Printre participanţi s-au mai numărat Angela Bassett, Jessica Henwick, Patrick Stewart, Emma Thompson şi creatoarea de modă Vera Wang.

Lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2023:

Cel mai bun film: ''All Quiet on the Western Front''

Cel mai bun film britanic: ''The Banshees of Inishering''

Cel mai bun regizor: Edward Berger (''All Quiet on the Western Front'')

Cel mai bun actor în rol principal: Austin Butler (''Elvis'')

Cea mai bună actriţă în rol principal: Cate Blanchett (''Tár'')

Cel mai bun actor în rol secundar: Barry Keoghan (''The Banshees of Inisherin'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Kerry Condon (''The Banshees of Inisherin'')

Cel mai bun scenariu original: ''The Banshees of Inisherin''

Cel mai bun scenariu adaptat: ''All Quiet on the Western Front''

Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: ''All Quiet on the Western Front''

Cel mai bun documentar: ''Navalny''

Cel mai bun lungmetraj animat: ''Guillermo Del Toro's Pinocchio''

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: ''Aftersun''

Cea mai bună coloană sonoră: ''All Quiet on the Western Front''

Cea mai bună imagine: ''All Quiet on the Western Front''

Cel mai bun montaj: ''Everything Everywhere All At Once''

Cea mai bună scenografie: ''Babylon''

Cel mai bun design de costume: ''Elvis''

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: ''Elvis''

Cel mai bun sunet: ''All Quiet on the Western Front''

Cele mai bune efecte vizuale: ''Avatar: The Way of Water''

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: ''The Boy, The Mole, The Fox and The Horse''

Cel mai bun scurtmetraj britanic: ''An Irish Goodbye''

Cea mai bună distribuţie: ''Elvis''

Rising Star Award (trofeu votat de public): Emma Mackey.