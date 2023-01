CULTURA Marți, 17 Ianuarie 2023, 11:34

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Spy/Master este o producţie originală HBO Max și prezintă o mică parte din viaţa lui Victor Godeanu, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu, fiind primul serial românesc nominalizat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, potrivit Pagina de Media.

Actorul Alec Secăreanu joacă rolul consilierului lui Ceaușescu în serialul Spy Master Foto: Taylor Jewell / AP / Profimedia

Spy/Master, co-produs cu Warner TV Serie (Germania), va avea premiera la Berlinale Series, o nouă categorie de la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin în cadrul căreia vor fi prezentate seriale remarcabile din întreaga lume.

În România, serialul Spy/Master, care a fost filmat în Bucureşti şi Budapesta, va putea fi urmărit pe HBO Max şi pe HBO, din 23 mai.

Spy/Master prezintă o săptămână din viaţa lui Victor Godeanu (Alec Secăreanu, God's Own Country), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu şi cel mai important consilier al acestuia, în perioada Războiului Rece.

Totuşi, omul dictatorului are un secret. Este agent dublu şi trebuie să fugă din România şi să scape de Ceauşescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă.

Având doar o şansă pentru a rămâne în viaţă, el se foloseşte de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite ale Americii. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire şi fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar şi de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenţii KGB şi spionii propriei ţări (Ana Ularu, Siberia, şi Laurenţiu Bănescu, Umbre), pe deplin conştient că dezertarea îi pune soţia (Andreea Vasile, Umbre) şi fiica (Alexandra Bob, The Gymnasts) în pericol de moarte.

Spy/Master este scris de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters, regizat de Christopher Smith (Temple), iar imaginea le aparţine lui Ben Wheeler BSC (The Tourist, The Baby) si Ádám Fillenz HCA (Vienna Blood, Battle: Freestyle).

Antony Root, Johnathan Young şi Anke Greifeneder sunt producători executivi. Ioanina Pavel este producător creativ. Viktória Petrányi şi Judit Sós sunt producătoarele Proton Cinema, iar Tudor Reu este producătorul din partea Mobra Films.