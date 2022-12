Corespondeță de la Reykjavík Duminică, 11 Decembrie 2022, 09:30

Cristian Curus • HotNews.ro

Pelicula Triangle of Sadness, o satiră la adresa oamenilor foarte bogați, regizată de suedezul Ruben Ostlund, a câștigat trofeul pentru cel mai bun film european la cea de-a 35-a ediţie a galei premiilor Academiei Europene de Film (EFA), care avut loc sâmbătă seară la Reykjavik.

Regizorul suedez Ruben Östlund la gala premiilor EFA 2022 Foto: Sebastian Gabsch / Academia Europeană de Film

*Cristian Curus este membru al Academiei Europene de Film.

Istoria din 2017, de la Berlin, s-a repetat anul acesta la Reykjavík: regizorul Ruben Östlund, a venit, a semnat condica și a plecat acasă cu premiile de la categoriile principale - filmul european al anului, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu și cel mai bun actor - pentru pelicula „Triangle of Sadness”. În 2017 a fost „Pătratul/The Square” cu șapte nominalizări și tot atâtea premii.

Însă, spre deosebire de ediția de acum cinci ani, am văzut un Ruben Östlund plin de el și cu un discurs deplasat atunci când a acceptat premiul pentru scenaristul european al anului.

Regizorul Ruben Ostulund alături de actorii din filmul Triangle of Sadness (Sursă foto: Sebastian Gabsch / Academia Europeană de Film)

„Sunt sigur că o să câștigați și voi câteva din acestea (n.a. - statuete) în viitor”, a spus regizorul suedez. Imediat camerele s-au mutat pe ceilalți doi favoriți ai serii, la care Östlund făcea referire: Lukas Dhont, copilul teribil al cinematografiei europene (regizor și scenarist al filmului „Close”) și Ali Abbasi, regizorul și scenaristul iranian care a făcut un film în ciuda piedicilor puse de guvernul de la Teheran.

La replica înțepătoare a lui Östlund, audiența s-a amuzat, vădit stânjenită. La centrul de presă, cei aproape 100 de jurnaliști acreditați au explodat la unison „ooooooo…” și vă asigur că nu într-un ton admirativ. Asta pentru că, toată lumea a sperat (iar cei care sunt și membri au votat) cu unul dintre ceilalți doi favoriți.

Cât mai multă corectitudine politică, să ajungă la toală lumea

În dimineața galei, regizoarea Agnieszka Holland - Președinta Academiei Europene de Film - îmi spunea că filmele europene trebuie să fie o armă împotriva valului de naționalism și populism care tot crește în Europa și nu numai.

„Filmele europene trebuie să vorbească despre problemele esențiale, nu doar să prezinte reflecții nostalgice. Nu putem face filme sensibile, burgheze, așa cum se făceau în anii 70, 80 și 90. Simt că inclusiv audiența vrea să vadă un cinema viguros cu filme care contează”, a spus Holland.

Această viziune a fost vizibilă pe tot parcursul ceremoniei de la Reykjavík. Ucraina, Palestina, Iran și problema încălzirii globale au fost temele principale abordate la această gală, adresate mai mult sau mai puțin în mod direct.

Nu îmi amintesc ca cineva să fi pronunțat cuvântul „Rusia” pe parcursul celor aproape trei ore cât a durat ceremonia. Dar, Academia Europeană de Film și-a făcut destul de clară poziția împotriva regimului de la Kremlin.

Producătorii de film din Ucraina, premiați la EFA 2022

Premiul pentru Co-Producție Europeană 2022 (European Co-Production Award 2022 – Prix EURIMAGES) a fost acordat tuturor producătorilor de film din Ucraina. Este un pas normal, în condițiile în care Academia a înființat inclusiv un fond de urgență pentru susținerea unor cheltuieli ale cineaștilor ucraineni afectați de război.

„Mariupolis 2” a fost declarat Documentarul European al anului. Regizorul leton al peliculei, Mantas Kvedaravičius, a fost ucis în timp ce filma pentru acest documentar, în timpul luptelor din Ucraina. Rezultatul final a fost realizat pe baza filmărilor făcute până în momentul în care cineastul a fost împușcat. Acceptarea premiului a fost unul dintre puținele momente cu adevărat emoționante ale serii: statueta a fost primită de fiica regizorului.

Academia, s-a poziționat foarte clar și în alte două probleme cu iz geopolitic: Palestina și Iran.

Palestinianul Elia Suleiman, regizorul filmelor „Divine Intervention” (2002) și „It Must Be Heaven ” (2019), a primit premiul pentru contribuția la promovarea cinematografiei europene (European Achievement in World Cinema).

Pelicula „Holy Spider” a regizorului iranian Ali Abbasi a fost lansată într-o perioadă în care Iranul se confrună cu cele mai de amploare tulburări sociale de la revoluția din 1979.

Filmul, nominalizat la Cannes anul acesta pentru Palme d'Or, era văzut ca unul dintre favoritele pentru categoriile unde a fost nominalizat.

Însă, anul acesta membrii Academiei Europene de Film au decis să nu interfereze (ca alte dăți!) prea mult cu problemele iraniene și au votat pentru „Triangle of Sadness”, care face o altă politică: cea a claselor sociale, fiind o satiră la adresa celor foarte bogați.

Comisia Europeană sponsorizează gala premiilor EFA

Pentru prima dată în istoria acestei gale, la una dintre categorii, premiul nu a fost acordat unor cineaști sau unui film, ci unui program al Comisie Europene: Pactul verde european (Green Deal) pentru combaterea poluării și schimbărilor climatice.

Premiul a fost acceptat de președinta CE, Ursula von der Leyen. Inițial discursul a fost anunțat ca urmând a fi transmis online, iar la centrul de presă așteptam să fie o transmisiune în direct. Ei bine nu, a fost un mesaj fad și pre-înregistrat.

„Ea l-a înregistrat ieri. Noi îl prezentăm astăzi”, a fost gluma (una dintre puținele făcute seara trecută) ușor înțepătoare a prezentatorului galei. Și, pe bună dreptate.

Comisia Europeană este unul dintre susținătorii (a se citi sponsorii) galei. Chiar nu a existat posibilitatea de a avea un discurs live? Sau, poate era prea târziu, din cauza decalajului orar dintre Bruxelles și Reykjavík, care este de 1 oră (sic!).

The Good Boss, cea mai bună comedie la EFA 2022

O a doua glumă memorabilă a fost făcută de Jaume Roures, producătorul filmului „Cel mai tare șef/The Good Boss”, film care a câștigat premiul pentru cea mai bună comedie a anului.

„Ați făcut o greșeală. The Good Boss este o dramă, nu o comedie”, a spus acesta în hohotele de râs ale audienței. Iar regizorul Fernando León de Aranoa l-a completat imediat: „Am încercat să facem un film serios și a ieșit altceva”.

Iar această ultimă replică se poate aplica și întregii gale desfășurate la Reykjavík. Organizatorii islandezi și Academia Europeană de Film au încercat să facă o gală memorabilă după doi ani de pandemie, dar a ieșit doar un show organizat foarte bine. A lipsiti savoarea, au lipsit sarea și piperul, și pot spune că a lipsit chiar divertismentul. Dar, hei, am avut politică din plin.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Academiei Europene de Film 2022

Filmul European 2022 / European Film 2022

TRIANGLE OF SADNESS

Regia: Ruben Östlund

2022, Suedia/Germania/Franța/Marea Britanie

Producători Erik Hemmendorff și Philippe Bober

Comedia Europeană 2022 / European Comedy 2022

THE GOOD BOSS

Regia: Fernando León de Aranoa

2021, Spania

Regizorul European 2022 / European Director 2022

TRIANGLE OF SADNESS

Regia: Ruben Östlund

2022, Suedia/Germania/Franța/Marea Britanie

Actorul European 2022 / European Actor 2022

Zlatko Burić

TRIANGLE OF SADNESS

Regia: Ruben Östlund

2022, Suedia/Germania/Franța/Marea Britanie

Actrița Europeană 2022 / European Actress 2022

Vicky Krieps

CORSAGE

2022, Austria/Luxemburg/Germania/Franța

Scenaristul European 2022 / European Screenwriter 2022

TRIANGLE OF SADNESS

Regia: Ruben Östlund

2022, Suedia/Germania/Franța/Marea Britanie

Descoperirea Europeană 2022 / European Discovery 2022 - Prix FIPRESCI

SMALL BODY

Regia: Laura Samani

2021, Italia/Franța/Slovenia

Cel mai bun scurtmetraj

GRANNY'S SEXUAL LIFE

2021, Slovenia/Franța

Regia: Urška Djukič și Émilie Pigeard

Cea mai bună animație a anului

NO DOGS OR ITALIANS ALLOWED

Regia: Alain Ughetto

2022, Franța/Italia/Belgia/Portugalia/Elveția

Documentarul European 2022 / European Documentary 2022

MARIUPOLIS 2

Regia: Mantas Kvedaravičius (post-mortem)

2022, Lituania

Premiul pentru Co-Producție Europeană 2022 (European Co-Production Award 2022 – Prix EURIMAGES)

Producătorii de film din Ucraina

Premiul pentru contribuția la promovarea cinematografiei europene

(European Achievement in World Cinema)

Elia Suleiman

Premiul pentru întreaga activitate / Lifetime Achievement Award

Margarethe von Trotta

EUROPEAN INNOVATIVE STORYTELLING

Marco Bellocchio

pentru EXTERIOR NIGHT

EUROPEAN SUSTAINABILITY AWARD - Prix FILM4CLIMATE

Comisia Europeană pentru proiectul „Pactul Verde European/Green Deal”

Premiul pentru Cinematografie / European Cinematography 2022

Kate McCullough

pentru THE QUIET GIRL

Premiul pentru montaj 2022 / European Production Designer 2022

Özcan Vardar & Eytan İpeker

pentru BURNING DAYS

Premiul pentru machiaj și coafură 2022 / EUROPEAN MAKE-UP & HAIR

Heike Merker

pentru ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

Premiul pentru muzică originală 2022 / EUROPEAN ORIGINAL SCORE

Paweł Mykietyn

pentru EO

Premiul pentru montaj de sunet / EUROPEAN SOUND

Simone Paolo Olivero, Marco Saitta, Ansgar Frerich & Florian Holzner

pentru THE HOLE

Premiul pentru efecte vizuale 2022 / EUROPEAN VISUAL EFFECTS

Frank Petzold

pentru ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT„