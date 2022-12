CULTURA Sâmbătă, 03 Decembrie 2022, 12:49

HotNews.ro

România are statut de invitat special la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Tbilisi (TIFF), organizat în perioada 4-11 decembrie. Cinematografia românească a fost prezentă constant în Georgia la TIFF, din programul festivalului făcând parte, de-a lungul timpului, filme semnate de importanţi regizori români, printre care Cristian Mungiu, Radu Jude, Radu Mihăileanu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Adina Pintilie şi Alexander Nanau, anunţă Institutul Cultural Român.

Regizorul Cristian Mungiu Foto: ICR NY

„Cinefilii georgieni sunt buni cunoscători ai fenomenului cinematografic românesc. De-a lungul celor 22 de ediţii, Festivalul Internaţional de Film de la Tbilisi a proiectat filme ale unor importanţi regizori români, precum Cristian Mungiu, Radu Jude, Corneliu Porumboiu. Pentru prima dată, cu ajutorul Institutului Cultural Român, în cadrul festivalului va fi prezentată o retrospectivă cinematografică amplă, care va cuprinde şase lungmetraje şi două documentare. Festivalul va găzdui dezbateri susţinute de regizori şi critici de film români, care vor discuta cu publicul georgian despre situaţia actuală a industriei cinematografice româneşti”, a declarat directorul festivalului, Gaga Chkheidze.

Ediţia curentă va include una din cele mai bogate selecţii de filme româneşti de până acum, având în vedere că România are în acest an statutul de ţară invitat special: Country in Focus.

În cadrul festivalului, vor avea loc proiecţiile filmelor "Imaculat" (r. Monica Stan&George Chiper-Lillemark); "Om câine" (r. Ştefan Constantinescu); "Mikado" (r. Emanuel Pârvu); "Spioni de ocazie" (r. Oana Giurgiu); "Câmp de maci" (r. Eugen Jebeleanu); "Neidentificat" (r. Bogdan George Apetri); "Miracol" (r. Bogdan George Apetri); "Pentru mine eşti Ceauşescu" (r. Sebastian Mihăilescu).

Regizorii Bogdan George Apetri, Sebastian Mihăilescu şi Ştefan Constantinescu îşi vor prezenta personal filmele pe care le semnează şi vor susţine după proiecţiile acestora sesiuni de întrebări şi răspunsuri. Criticul de film Mihai Chirilov va face o analiză a filmelor româneşti prezentate şi va modera dezbaterea cu tema „Cinematografia românească de azi”.

Programul integral al proiecţiilor poate fi consultat pe pagina de web a festivalului.

Festivalul a debutat în 2000 şi a rămas de atunci unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Georgia, evenimentul fiind organizat de asociaţia Cinema Art Center Prometheus. Obiectivul principal al festivalului este de a prezenta publicului georgian pelicule recente, semnate atât de cineaşti georgieni, cât şi internaţionali şi de a informa asupra noilor tendinţe în cinematografie. Programul fiecărei ediţii include o largă varietate de producţii din întreaga lume, care atrage nume de rezonanţă în domeniu, profesionişti şi tineri cineaşti, reprezentanţi ai mass-media şi o numeroasă audienţă.

(Sursa:news.ro)