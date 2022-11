CULTURA Miercuri, 23 Noiembrie 2022, 13:46

Supergrupul britanic Porcupine Tree, reunit cu mare succes după o pauză de mai bine de un deceniu, va concerta pentru prima dată în România la ARTmania Festival 2023, care va avea loc în perioada 28 – 30 iulie.

Steven Wilson Foto: Alberto Gandolfo/Pacific Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trupa, proiect al reputatului muzician englez Steven Wilson, va urca pe scena principală a festivalului, în Piața Mare din Sibiu. Bazele Porcupine Tree au fost puse de Steven Wilson în 1987. Alături de el, în formula actuală a formației, se află claviaturistul Richard Barbieri, care a făcut parte din grupul new wave Japan, și bateristul Gavin Harrison, care mai colaborează cu The Pinneaple Thief, dar si cu giganții rock-ului progresiv King Crimson. Atât Steven Wilson, ca artist solo, cât și Gavin Harrison, cu The Pineapple Thief, au făcut parte din line-up-ul ARTmania Festival, în 2018, respectiv 2022.

În primii ani, Steven Wilson a fost cel care a compus integral muzica pentru proiectul său. Din 1993, a început să coopteze diverși muzicieni, între care Richard Barbieri, la clape, Colin Edwin, la bas, și Chris Maitland, la tobe. Primul line-up a rezistat până în 2002, când Gavin Harrison l-a înlocuit pe Chris Maitland.

De-a lungul timpului, grupul a făcut și schimbări de ordin muzical. A trecut de la rock psihedelic, space rock și rock experimental la progressive rock, alternative rock și progressive metal. Albume ca „Fear of a Blank Planet”, nominalizat la GRAMMY în 2007, și „The Incident”, din 2009, au arătat că Porcupine Tree a îmbinat fără efort genuri distincte pentru a crea un univers muzical revoluționar care este propriu grupului. Din 2010 până în prezent, trupa a fost în mare parte inactivă pe scena muzicală, Steven Wilson fiind implicat în diverse proiecte solo, la fel și alți membri.

Steven Wilson, Richard Barbieri și Gavin Harrison au continuat, intermitent, să lucreze în secret, iar după un deceniu a apărut „Closure / Continuation”. Albumul, rezultatul unui proces de creație care a durat 12 ani, a fost lansat în iunie 2022. Apariția lui a fost urmată, toamna aceasta, de o serie de concerte sold-out pe arene din Europa, pentru care li s-au alăturat Randy McStine (chitară) și Nate Navarro (bas). Printre show-urile de succes a fost cel de pe Wembley Arena, unde trupa a cântat în fața a 12.000 de persoane. „Considerăm că este probabil în top 3 cele mai bune albume pe care le-am făcut până acum, alături de «In Absentia» și «Fear of a Blank Planet». Este Porcupine Tree pur, dar, în același timp, sună proaspăt”, spun membrii trupei despre „Closure / Continuation”. De la „On the Sunday of Life...”, apărut în 1992, și până la „Closure / Continuation” (2022), grupul Porcupine Tree a lansat „Up the Downstair” (1993), „The Sky Moves Sideways” (1995), „Signify” (1996), „Stupid Dream” (1999), „Lightbulb Sun” (2000), „In Absentia” (2002), „Deadwing” (2005), „Fear of a Blank Planet” (2007) și „The Incident” (2009).

Lor li se adaugă zece albume live și cinci compilații. Pentru cea de-a 16-a ediție ARTmania Festival, inclusă în proiectul „Punți Muzicale Prin Antreprenoriat Cultural”, derulat de ARTmania Events cu Inferno Metal Festival & Music Conference și Midgardsblot Festival, două dintre cele mai importante evenimente de gen din Norvegia, au mai fost confirmate trupele Emperor (Norvegia), SAMAEL (Elveția), Pain of Salvation (Suedia).