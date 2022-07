CULTURA Duminică, 17 Iulie 2022, 20:51

HotNews.ro

Cyndi Lauper s-a trezit zilele trecute cu o surpriză neplăcută: singurul ei băiat fusese luat în custodie de Poliția din New York, fiind prins în timp ce conducea o mașină furată, scrie hollywoodlife.com.

Declyn Lauper și mama lui Foto: Profimedia Images

Departamentul de Poliție din New York a confirmat pentru HollywoodLife că fiul interpretei piesei „Girls Just Wanna Have Fun” a fost luat în custodie. „Era într-un Mercedes-Benz din 2014 și când am verificat mașina, am aflat că era furată”, se arată în declarația NYPD. „Un bărbat de 24 de ani, Declyn Lauper, se afla pe scaunul șoferului și a fost arestat și acuzat de folosire neautorizată a unui vehicul.”

Declyn este singurul copil al lui Cyndi și al soțului acesteia, David Thornton, cu care s-a căsătorit în 1991. Declyn Wallace Thornton Lauper s-a născut pe 19 noiembrie 1997.

Declyn și-a făcut un nume în industria muzicală, sub numele de scenă Dex Lauper. Cu 2 milioane de urmăritori pe Instagram, vedeta în devenire a colaborat cu câteva nume mari, printre care G-Easy.

Într-un interviu din 2008, legendara vedetă pop a vorbit despre fiul ei. „Este greu pentru el”, a spus ea pentru The Guardian. „Oamenii se uită la el și el simte presiunea de a fi fiul meu”