CULTURA Vineri, 24 Iunie 2022, 09:59

HotNews.ro

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, care începe vineri, anunţă realizarea unui parteneriat cu platforma TikTok, care va marca şi o premieră absolută la nivel mondial: primul spectacol de teatru transmis live pe TikTok.

Festivalul International de Teatru de la Sibiu Foto: Facebook

Este vorba despre producţia #acedesiguranţă@tiktok, în regia lui Bobi Pricop, text de Ionuţ Suciu, o coproducţie Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanţa şi Teatrul de Nord Satu Mare. Spectacolul este programat la FITS, în sala de la etaj a Teatrului Gong, şi, live, pe TikTok, în 3 iulie, ora 16.00.

Spectacolul regizat de Bobi Pricop întregeşte o serie de cinci evenimente artistice care vor fi transmise, live, de la FITS, pe platforma TikTok.

Primul dintre acestea este concertul celor de la Puerto Candelaria, evenimentul care inaugurează scena din Piaţa Mare la această ediţie FITS, în 24 iunie. Veniţi direct din Medellin, câştigători ai unui Latin Grammy, cei şase ne vor provoca la dans, inclusiv via TikTok, pe muzica unor hituri precum Senderito De Amor sau Amor y Deudas.

Al doilea spectacol este „Prieteni de-o viaţă”, o coproducţie Carré Curieux şi Cirque Vivant! (Belgia-Franţa) în care artistul Vladimir Couprie şi prietena sa Alba, un frumos câine ciobănesc elveţian, ne vor demonstra live cât de frumoasă şi amuzantă poate fi relaţia om-animal, dar şi cât de mult contează comunicarea non-verbală. Spectacolul este transmis din Piaţa Habermann, pe 26 iunie, începând cu ora 20.45.

Cel de-al treilea show transmis live pe TikTok de la FITS 2022 îi aduce pe scena din Piaţa Mare (dar şi pe micile ecrane), de la ora 21, pe columbienii de la AAINJAA cu spectacolul „Ouktapunawaa” - o explozie de sunete puternice şi energie generate de tobe rituale. Absolut imposibil de stat pe loc!

Probabil cel mai incendiar - la propriu! - dintre cele cinci evenimente transmite live de la FITS pe TikTok este spectacolul austriac „O iubire în flăcări”. Markus Kapeller şi Irene Schuberth ne prezintă un spectacol de foc la înălţime: se învârt în aer, ţinuţi în chingi de foc, cu piese de recuzită create special pentru acest spectacol, totul pe ritmuri muzicale antrenante.

„Ne bucură în mod special parteneriatul cu TikTok şi sper că va deveni o tradiţie! La FITS suntem preocupaţi constant de tot ce e nou şi ne îngrijim ca asta să se vadă în programul Festivalului. Avem o amplă secţiune specială dedicată tinerilor artişti şi şcolilor de teatru, căutăm mereu noi tehnologii puse în slujba artelor spectacolului şi a publicului. Suntem un festival cu suflet tânăr şi ţinem pasul cu tot ceea ce contează pentru publicul nostru. TikTok este platforma cu cea mai importantă creştere, împărtăşim valori comune, astfel că le adresez un entuziast „Bun venit!” alături de noi!”, spune Constantin Chiriac, preşedinte FITS şi director general TNRS.

„Noi, la TikTok, credem că experienţele digitale trebuie să aducă bucurie, distracţie, conexiuni şi să susţină progresul comunităţii. Parteneriatul cu FITS are la bază toate aceste lucruri şi o serie de valori comune pe care, împreună, le declinăm în favoarea publicului. Ne bucurăm cu atât mai mult cu cât acest parteneriat marchează o dublă premieră pentru platformă, primul spectacol de teatru, dar şi primul spectacol de circ contemporan care vor fi transmise live, integral, direct de la FITS! Aştept cu interes să aplaud, la unison cu comunitatea TikTok, cele cinci spectacole şi concerte de la FITS!” - Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok. (Sursa: News.ro)